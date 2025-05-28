Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağız. Tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla Laçın'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan başında Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan, aynı medeniyet ikliminden beslenen ve ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, "Yaklaşık 350 milyon nüfusa ve 1,5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerimizin aralarındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Birlikteliğimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduğumuzu bilhassa vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelerin, ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini her geçen gün ortaya koyduğunu bildiren Erdoğan, 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla bölgenin istikrar, refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı, bugün açılışı yapılan Laçın Havalimanı'nın da bölgenin kalkınmasına ve dünya ile entegrasyonuna önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

'TEMENNİMİZ İLAN EDİLEN ATEŞKESİN KALICI BARIŞA EVRİLMESİDİR'

Erdoğan, üç gün önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da misafir ettiğini anımsatarak, "Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi kapsamındaki iş birliği süreçlerini gözden geçirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu vesileyle Pakistan- Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" diye konuştu.

Üç ülkenin Avrasya'nın kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyalarında ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine kadar pek çok sınamayla aynı anda karşılaşıldığını, bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesini bir zaruret olarak gördüklerini söyledi.

'İŞ BİRLİĞİNİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ'

Erdoğan, üçlü iş birliğini daha da ilerletmek için önemli konularda fikir teatisinde bulunduklarını dile getirerek, "Üçlü iş birliğimizin kurumsallaştırılması için önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler. Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar" açıklamasında bulundu.

Türkiye, Azerbaycan ile Pakistan olarak düzenli üçlü zirveler ve bakanlar düzeyinde toplantılarla iş birliğini kurumsallaştıracaklarını belirten Erdoğan, savunma alanında iş birliğini derinleştirip terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığı sürdüreceklerini bildirdi.

DÜNYAYA 'GAZZE' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceklerinin altını çizerek, "İş birliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney ulaştırma koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. Kültür ve eğitim alanlarında bilhassa gençlerimiz ve akademisyenlerimizin karşılıklı etkileşimini artıracak projeler üzerinde çalışacağız. Enerji güvenliği, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tüm bu alanlarda prestijli projeleri hayata geçirmek suretiyle, inşallah üçlü iş birliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Gazze konusunda da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin ve bu noktada açık örneğin İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Biz Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.