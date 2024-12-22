Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK/YPG\'nin Suriye\'de yeri yok

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed Şara görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, PKK/ YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını belirterek, "Bu terör örgütü, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır" dedi.

Ahmed Şara'ya gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür eden Fidan, "Bugün, Şam'da bulunmaktan, büyük mutluluk duyuyorum. Suriyeli kardeşlerime Şam'dan sesleniyor olmak, benim için bir onur vesilesidir. Konuşmamın başında, 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri, saygıyla anmak istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimizi, hürmetle yad ediyorum. Hepsine, Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlere, Türk halkının selamlarını getirdim. Sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, en iyi dileklerini getirdim. 14 sene boyunca, sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku, bunu gerektiriyordu. Bugün, Türkiye olarak, tarihin doğru tarafında yer almış olmanın mutluluğunu duyuyoruz. İnşallah, ülkenizin en zor, en karanlık dönemi geride kaldı. İnşallah, daha güzel günleriniz olacak. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak. Bundan sonraki süreçte, Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE İSTİKRARIN TESİSİ EN ÖNCELİKLİ KONU'

Bakan Fidan, Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesinin Suriyeliler sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin yanınızdadır. Bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Sizlerin fedakarlıkları sayesinde, Suriye, tarihi bir fırsat yakaladı. Bugün, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Sayın Şara ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de istikrarın tesisinin en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Bunun için, öncelikle, ülkede güvenliğin tesisi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması icap etmektedir" diye konuştu.

Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı, kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmanın, yeni Suriye'nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de, devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırılması gerektiğini kaydederek, "Türkiye olarak, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanındaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Keza, TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle, somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına talimat vermiştir. Suriye'deki yeni yönetimin, verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı var. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN, SURİYE'NİN TOPRAKLARINI GASBETMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerektiğini aktaran Fidan, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olabilir. Bu bakımdan, uluslararası toplum, yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır. Bugünkü ziyaretimizin, diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ediyorum. Başta Arap ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası toplum, Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır. Zaman, 'bekle ve gör', dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt olmadığını belirten Bakan Fidan, "Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle, PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda, Suriye halkının PKK/YPG ile mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG kendini bir an önce feshetmelidir. Diğer yandan, Suriye halkının DEAŞ'la mücadelesine de en güçlü şekilde destek vermeye hazırız. Geçmişte olduğu gibi, bugün de DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas karanlığından kurtulan Suriye, PKK/YPG ve DEAŞ'ı da topraklarından temizleyecektir" diye konuştu.

Bakan Fidan, İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine kesinlikle müsamaha gösterilemeyeceğini söyleyerek, "İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır. Kıymetli Suriyeli kardeşlerim, sizler, onurlu ve haklı bir mücadele verdiniz. 14 sene boyunca, her bir gün, sizin yaptığınız fedakarlıklara bizzat şahit oldum. Katlanmak zorunda kaldığınız acıları gördüm. Muhalif güçlerin, Halep'i terk etmek zorunda kaldığı günü unutamam. Bazı ülkelerin sizi yalnız bırakıp gittiği günü unutamam. Ancak bugün, umut dolu, yeni bir gündür. Yaşadıklarınız, yeni Suriye'yi kurarken size güç vermelidir. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz için, gelecek kuşaklar için, barış içinde yaşayan bir Suriye için beraberce çaba göstereceğiz. Sayın Şara'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Suriye'nin yeni idaresine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Trump elimizdeki sorunu Obama döneminden almıştı. Trump net ve ABD'nin çıkarlarını esas alır. Denkleme baktığında şunu gördü, 'DEAŞ tutuklarına çözüm bulunduğunda ABD'nin burada durmasının anlamı yok', ABD çıkarları içerisinde Türkiye mi yoksa YPG mi önemli? Trump duruma baktığında bunu net görüyor. Trump'ın yeni dönemde ABD çıkarlarını öne alarak bu duruma daha farklı yaklaşacağını inanıyorum" dedi.

AHMED ŞARA: HİÇBİR GRUBUN ELİNDE SİLAH BULUNMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Ahmed Şara ise Dışişleri Hakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında yer aldığını ve bunu unutmayacaklarını söyledi.

Şara, Suriyelilerin 14 yıl boyunca halkımız büyük sıkıntı çektiğini kaydederek, "Halkımızın yarısı ülke dışında. Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunuyor. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı. Mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz birtakım yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların rejimin gitmesiyle kalkmalı, diyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara, Türkiye ve Suriye'nin ekonomik iş birliğini önemsediklerini vurgulayarak, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.