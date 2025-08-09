Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze\'deki zulmün sona ermesi için binlerce kişiyle dua etti

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenlendi.

ELLER GAZZE İÇİN SEMAYA AÇILDI

Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüşün son bulduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde ise eller Gazze için semaya açıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN GAZZE'DEKİ ZULMÜN ERMESİ İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulmün ermesi binlerce kişiyle birlikte dua etti.

Erbaş, yaptığı duada şu niyazda bulundu:

"Ey yerlerin, göklerin ve bütün kâinatın yoktan var edicisi! Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegâne almak gücünün sahibi olan Yüce Mevlamız! Şu anda, şurada, şu büyük meydanda ellerini senin rızan için kaldırmış dualarımıza amin diyen şuradaki mümin kullarının dualarını kabul eyle Ya Rabbi! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, hülasa-i kainat, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruh-u tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım.

İlahi Ya Rabbi! Hasıl olan sevabı Gazze'de, Filistin'de evlerini, yurtlarını, yuvalarını korumak için zalim siyonistlerin zulmü altında inleyerek can veren cümle şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Ya Rabbi! Bu mücadelesinde gazi olan, yaralanan bütün kardeşlerimize, bütün gazilerimize şifalar ihsan eyle Ya Rabbi! İlahi Ya Rabbi! Filistin'de, Gazze'de vatan mücadelesi için cihad eden bütün mücahid kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi! Nassar isminin tecellisiyle bütün kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Bütün Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanında güçlerimizi birleştirerek, zalim Siyonistlere karşı koymayı, mazlum Gazzeli kardeşlerimizin zafere ulaşmasını nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Dünyanın çeşitli yerlerinde, gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun, vicdanlı insanlar Gazze'deki kardeşlerimizin yanında yer almak için, dünyayı ayağa kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onların hepsini her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle Ya Rabbi! Hidayetinle, rahmetinle, merhametinle onlara muamele eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Sen her zaman mazlumların duasını kabul edersin. Mazlumlar için yapmış olduğumuz duayı İlahi Ya Rabbi! Arafat'ta yapmış olduğumuz dualarla birlikte kabul eyle Ya Rabbi! Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Dünyada Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin torunları kol geziyor. Onlar bitmedi, adeta kıtalar dolaşıyor. Onları kahhar isminin tecellisiyle, kahr-u perişan eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Zalimleri zalimlere musallat eyle ve mazlumlar için kurmuş oldukları hile, desise ve tuzakları kendi başlarına mâkûs eyle Ya Rabbi! İlahi Ya Rabbi! Sen buyuruyorsun ki, "Onlar tuzak kurarlar, onlar plan yaparlar ama Allah onların planını, tuzaklarını bozar" buyuruyorsun. Onların tuzaklarını kendi başlarına mâkûs eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Gazze'ye, Filistin'e duyarsız olan İslam aleminde nice Müslümanlar var. Onlar için dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. O gafil Müslümanları uyandır ve Gazzeli mazlum kardeşlerimizin yanında güç birliği yapmalarını nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi ya Rabbi! Bizler ordumuza Peygamber Ocağı diyoruz. Güvenlik güçlerimiz her biri Peygamber Ocağı'nın birer mensubu. Ya Rabbi! Kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, sınırlarımızın içinde ve ötesinde, yapmış oldukları kahraman mücadelelerinde, karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

Bedir'den Uhud'a, Hendek'ten Malazgirt'e, Çanakkale'den Milli Mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze vatan için, millet için, ezan için, bayrak için, namusumuz için mücadele ederken feda-i can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi! Gazilerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi!

Gazzeli kardeşlerimiz için şu meydanda toplandığımız gibi mahşer günü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in Livâü'l-Hamd isimli sancağı altında cümlemizi haşr-u cem eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Şurada, şu minarelerden, Ayasofya'nın minarelerinden, Sultanahmet Camii'nin minarelerinden yükselen ezanlar hürmetine şuradaki kardeşlerimizin yapmış olduğu dualarını, aminlerini kabul-ü karin eyle Ya Rabbi!

Kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve bilhassa Gazze'de şehit olan cümle şühedanın ruhları için, gazilerin acil şifa bulması için, Allah-u Teala'nın rızayı şerifi için Lillahi teâlâ el-Fatiha."