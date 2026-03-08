Dünyanın petrol devleri listelendi! Enerjinin kalbi bu ülkelerde atıyor - Son Dakika
Dünyanın petrol devleri listelendi! Enerjinin kalbi bu ülkelerde atıyor

Dünyanın petrol devleri listelendi! Enerjinin kalbi bu ülkelerde atıyor
08.03.2026 09:23
Dünya genelinde petrol rezervlerinin büyük bölümü sınırlı sayıda ülkede toplanıyor. Venezuela, Suudi Arabistan ve İran listenin ilk sıralarında yer alırken, ABD-İsrail ile İran Savaşı enerji kaynaklarının bulunduğu ülkeleri yeniden gündemin merkezine taşıdı. İşte dünyada en büyük petrol rezervine sahip ülkeler.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar küresel enerji piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan "koşulsuz teslimiyet" talep etmesinin ardından petrol fiyatları sert yükseldi, enerji arzına ilişkin endişeler büyüdü.

Orta Doğu'da devam eden savaş petrol piyasasını doğrudan etkiledi. Küresel referans olarak kabul edilen Brent petrol haftayı yüzde 8,93 artışla 93,04 dolar seviyesinde tamamladı. Haftalık bazda bakıldığında Brent petrol yüzde 28,37 yükselerek Nisan 2020'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve çatışmaların uzayabileceğine yönelik beklentiler, küresel petrol ve doğal gaz piyasasında arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesini artırdı. Bölgedeki gerilim enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı da etkiledi. Tanker trafiğinin büyük ölçüde yavaşladığı boğazda yaşanan gelişmeler, küresel petrol akışının sekteye uğrayabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi.

DÜNYADA EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKELER

10 - Libya

Petrol Rezervi: 48,4 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 27,7 milyar dolar

(Yakın geçmişte iç savaş yaşadı)

9 - ABD

Petrol Rezervi: 45 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 124 milyar dolar

(İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarda yer alıyor)

8 - Rusya

Petrol Rezervi: 80 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 124 milyar dolar

(Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ile savaş halinde ve birçok yaptırımın hedefi)

7 - Kuveyt

Petrol Rezervi: 101,5 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 29 milyar dolar

(İran'ın saldırılarından etkilenen ülkeler arasında. En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı)

6 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Petrol Rezervi: 113 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 114 milyar dolar

(İran'la yaşanan gerilimden etkilenen ülkelerden biri. İhracatın büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor)

5 - Irak

Petrol Rezervi: 145 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 98 milyar dolar

(Petrol sevkiyatının önemli bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor)

4 - Kanada

Petrol Rezervi: 171 milyar varil

(Ham Petrol İhracatı: 106 milyar dolar)

3 - İran

Petrol Rezervi: 208,6 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 47 milyar dolar

(ABD ve İsrail ile savaş halinde)

2 - Suudi Arabistan

Petrol Rezervi: 267,2 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 187 milyar dolar

(Petrol ihracatının önemli kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor)

1 - Venezuela

Petrol Rezervi: 303,2 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 9,8 milyar dolar

(Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından ülkesinden kaçırılıp tutuklandı)

09:03
