Gazze\'de yardım eksikliği: Yardım kuruluşları uyarıyor

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Yardım kuruluşları insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılamaması nedeniyle Gazze halkının açlığın eşiğine geldiği uyarısında bulunuyor.

İsrail, Refah’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından yardım kamyonlarının Gazze’ye ana giriş noktası olan Refah sınır kapısını kapattı.

Gazze’nin ne miktarda insani yardıma ihtiyacı var?

Gazze'ye giren yardımlar güneyde Refah ve Kerem Şalom, kuzeyde ise Erez geçitlerinden içeri alınıyordu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki Filistinli nüfustan sorumlu kuruluşu UNRWA, Gazze'deki insanlar için sunulan yardımın yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.

Kurumun iletişim direktörü Juliette Touma, 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun günde en az 500 kamyon dolusu yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

ActionAid UK adlı yardım kuruluşu Gazze'ye yardım sağlayan birkaç bağımsız kuruluştan biri.

Yardım kuruluşunun aktardığına göre,

Gazze şu anda ne kadar yardım alıyor?

UNRWA verilerine göre yardım sevkiyatı Mart ve Nisan aylarında zirveye ulaştı.

Mart ayında Kerem Şalom ve Refah sınır kapılarından 4 bin 993 yardım kamyonu geçiş yaptı. Bu da günde ortalama 161 kamyona denk geliyor.

Nisan ayında ise 5 bin 671 kamyon giriş yaptı. Bu da günlük ortalama 189 kamyon anlamına geliyor.

Ancak İsrail ordusu Mayıs ayı başında Refah'a yönelik bir saldırı başlattı. 6 Mayıs'ta Refah sınır kapısını ele geçirdi ve kapattı.

UNRWA’ya göre buna ek olarak, yakınlardaki yoğun çatışmalar nedeniyle Kerem Şalom geçidinden artık çok daha az yardım geçiyor.

Kurum, artan güvenlik endişeleri nedeniyle yardım teslimatlarının 1 - 28 Mayıs tarihleri arasında bin 479 kamyona düştüğünü, bunun da günde ortalama sadece 53 kamyona denk geldiğini söylüyor.

UNRWA birçok gün hiçbir kamyonun geçişine izin verilmediğini söylüyor.

UNRWA Mayıs başından bu yana sadece kendi yardım sevkiyatlarını sayıyor. Bu nedenle bu rakamların, gerçekleşen sevkiyat sayısından daha düşük olması muhtemel.

Ancak yardım kuruluşu ActionAid, Mayıs başından bu yana yardım sevkiyatlarının çok azının Gazze'ye geçmesine izin verildiğini ya da hiç izin verilmediğini söylüyor. Kuruma göre gıda yardımlarının büyük bir kısmı çürümeye başladı.

ActionAid UK İnsani Yardım Politikaları Başkanı Ziad Issa, "Refah geçidi kapalı. Kerem Şalom geçidi İsrail tarafında açık olsa da, Gazze'deki yardım kuruluşlarının ulaşması için çok tehlikeli" diyor.

Issa, bu durumun hayat kurtaracak yardımlarla dolu kamyonların sınırın diğer tarafında sıkışıp kalması gibi absürd bir duruma yol açtığını belirtiyor.

Gazze'ye yardım girişini koordine eden İsrail’in askeri kurumu Cogat ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

Kurumun sözcüsü Shani Sasson, "Gazze'nin kuzeyinde Erez ve güneyinde Kerem Şalom olmak üzere iki sınır kapımız açık" diyor.

Cogat verilerine atıfta bulunan Sasson, her gün yaklaşık 400 kamyonun bu iki kapıdan geçerek Gazze'ye girdiğinden söz ediyor.

Yardım iskelesi işe yaradı mı?

ABD silahlı kuvvetleri, yardım malzemelerini deniz yoluyla getirmek için Gazze Şehri'nin hemen güneyindeki bir plaja, birkaç yüz metre uzunluğunda bir yüzer iskele inşa etti.

İskele 17 Mayıs'ta açıldı.

Kıbrıs'ta yüklenen kamyonlar donanma gemilerinden iskeleye geçiyor. Sahildeki bir depolama alanında yardımları boşaltıyorlar.

ABD ordusu iskele üzerinden günde yaklaşık 90 kamyonun bölgeye yardım götürmesinin beklendiğini ve bu sayının günde 150 kamyona çıkacağını açıkladı.

Ancak iskele 28 Mayıs'ta dalgalı denizde parçalanarak kullanılamaz hale geldi. İskelenin bazı bölümleri tamirat için İsrail'in Aşdod limanına götürülmek zorunda kaldı.

Yardım kuruluşlarına göre iskele Gazze'ye yardım ulaştırmak için sihirli bir değnek değil.

ActionAid UK İnsani Yardım Politikaları Başkanı Ziad Issa, "Tam olarak faaliyete geçtiğinde bile bu güzergâh üzerinden günde sadece 150 kamyon yardım taşınabilecek. Gazze'ye giren yardım miktarındaki herhangi bir artış memnuniyetle karşılanır elbette. Ama ne yazık ki bu miktar ihtiyaç duyulan miktarın çok altında" diyor.

"İskele, bölgeye açılan bir giriş noktası olsa da, bu Gazze içinde yardım dağıtmanın son derece zor ve tehlikeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

Yardım eksikliği gelecekte ne anlama gelebilir?

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması (IPC) olarak bilinen çalışmaya göre, Gazze'de 1,1 milyon insan felaket düzeyinde bir gıda güvensizliği yaşıyor.

IPC, Gazze'nin kuzeyinde tahminen 210 bin kişiyi kapsayan bir kıtlık tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtiyor.

Kıtlık, Uluslararası Kurtarma Komitesi tarafından yetersiz beslenme, açlık ve ölüme yol açan yaygın şiddetli gıda yoksunluğu olarak tanımlanıyor.

IPC, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde de şu andan Temmuz ayına kadar yüz binlerce kişiyi daha kapsayacak bir kıtlık yaşanabileceğini belirtiyor.

İnsan hakları kuruluşu Euro-Med Human Rights Monitor, Gazze'deki sağlık yetkililerinin Refah saldırısının başlamasından bu yana kıtlığa bağlı 30 ölümü resmi olarak belgelediğini ve insanların artık her gün açlıktan öldüğünü söylüyor.

Euro-Med Human Rights Monitor, Birleşmiş Milletler ve diğer yetkililere Gazze Şeridi'nde resmi olarak kıtlık ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Ancak Cogat durumun o kadar da kötü olmadığını söylüyor.

Sasson, "Günde 400 yardım kamyonu gönderirken nasıl kıtlık olabilir?" diyor.