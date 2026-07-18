Hürmüz Boğazı'nda Gerilim: Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Gerilim: Petrol Fiyatları Yükseliyor

Hürmüz Boğazı\'nda Gerilim: Petrol Fiyatları Yükseliyor
18.07.2026 10:47
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İran ve ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri etkilerken, alternatif yollar yetersiz.

Dünyanın en önemli denizcilik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasındaki gerilimin tırmanması ardından bir kez daha küresel gündemin odağına yerleşti.

İki ülke, çatışmaya son vermeyi amaçlayan geçici bir anlaşmayı imzaladıktan sadece bir ay sonra yeniden karşılıklı saldırılara başladı.

Artan gerilim nedeniyle petrol fiyatları yine yükseldi.

Peki, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok tehlikeli hale gelirse Körfez ihracatçıları petrol ve doğalgazlarını pazara ulaştırmak için alternatif güzergahlar kullanabilir mi?

Uzmanlar alternatiflerin mevcut olduğunu ancak şu anda hiçbirinin Hürmüz Boğazı'nın yerini tam anlamıyla dolduramayacağını söylüyor.

Hürmüz'ün önemi

İran ve Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı, ölçeği, esnekliği ve maliyet verimliliği nedeniyle Körfez'in petrol ve doğalgaz üretiminin büyük bir kısmı için başlıca ihracat yolu olmaya devam ediyor.

Tankerler, altyapı ve bakım açısından önemli yatırımlar gerektiren boru hatlarına kıyasla daha düşük maliyetle daha büyük hacimlerde yük taşıyabiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, boğazdan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor ve bu da küresel deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu sevkiyatların yaklaşık %80'i Asya'ya yapılıyor.

Boğaz ayrıca dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının neredeyse beşte birini de taşıyor.

LNG açısından, boğaza olan bağımlılık daha da büyük. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar, uluslararası pazarlara ulaşmak için bu güzergâha bağımlı ve şu anda LNG ihracatı için büyük ölçekli bir alternatif bulunmuyor.

Mevcut alternatifler

Hürmüz Boğazı İran'a küresel enerji piyasaları üzerinde önemli bir güç sağladığı için, Körfez ülkeleri uzun zamandır bu su yoluna bağımlı kalmadan petrol taşımak üzere tasarlanmış altyapılara yatırım yapıyor.

Bunların en büyüğü, Suudi Arabistan'ın doğu petrol sahalarını Kızıldeniz'deki Yanbu ihracat terminaline bağlayan 1.200 km uzunluğundaki Petroline olarak bilinen Doğu-Batı Boru Hattı.

Bu boru hattı, 1980'lerde İran-Irak Savaşı sırasında, her iki ülke de Körfez'deki petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri hedef aldığı dönemde inşa edildi. Boru hattının üst sınır kapasitesi, 2019'da acil durumlar için günlük yedi milyon varile çıkarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'deki Habşan petrol sahalarını Umman Körfezi'ndeki Füceyre limanına bağlayan 406 kilometre uzunluğundaki Abu Dabi Ham Petrol Boru Hattı (ADCOP) aracılığıyla kendi alternatif rotasını geliştirerek ihracatın Hürmüz Boğazı'nı tamamen devre dışı bırakmasını sağladı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, Füceyre'de çok amaçlı yeni bir liman ve mevcut limanda yeni bir terminal inşa etmek için görüşmeler yürütüyor.

Projelerin amacı, Dubai'nin başlıca limanı olan Cebel Ali'ye olan bağımlılığı azaltıp, Hürmüz Boğazı dışındaki nakliye rotalarına erişimi iyileştirmek.

En büyük sınırlama ölçek. Alternatifler mevcut olsa da Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bunların günde yalnızca 3,5-5,5 milyon varil petrolü yönlendirebileceğini tahmin ediyor; bu rakam, Hürmüz'den tipik olarak geçen günlük 20 milyon varil petrolün çok altında.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Ortadoğu Çalışmaları doçenti David B. Roberts, yakın tarihli bir makalesinde, "Bu yeterli olmaktan çok uzak" diye yazdı.

Alternatif güzergahların mevcut olduğu yerlerde bile kullanımlarında kısıtlamalar devreye giriyor.

Örneğin, Roberts'ın savına göre Yanbu'nun yükleme terminalleri hiçbir zaman "bu kadar çok petrolü bu kadar hızlı" işlemek üzere tasarlanmamıştı.

Her iki güzergah da saldırılara maruz kaldı. Mart ayında BAE, İran'ı Füceyre'deki tesislere saldırmak, depolama tanklarını ateşe vermek ve yükleme işlemlerini durdurmakla suçladı.

Nisan ayında ise Petroline'e ait bir pompa istasyonuna yapılan benzer saldırılar, günde 700.000 varil petrol üretimini durdurdu. İşletmeci Suudi Aramco, hattı üç gün içinde tam kapasiteye geri getirdi.

İran da kendi Hürmüz Boğazı alternatifini inşa etti: Körfezin başındaki Goreh'ten Umman Körfezi'ndeki Jask ihracat terminaline kadar uzanan 1.000 km'lik bir boru hattı. Günde bir milyon varile kadar taşıma kapasitesine sahip olan bu hat, İran petrolünün boğazdan geçmeden uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlıyor.

Ancak pratikte, yaptırımlar ve yetersiz terminal altyapısı, işlem hacmini planlanan kapasitenin çok altında tutuyor.

Gelecekteki ihracat rotaları

Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak için yeni ihracat güzergahları da değerlendiriliyor.

Bir seçenek de Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan limanına petrol taşıyan 970 kilometre uzunluğundaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı.

Boru hattı, iki buçuk yıl kapalı kaldıktan sonra Eylül 2025'te yeniden açıldı.

Mart 2026'ya kadar akışlar günde yaklaşık 250.000 varile yükseldi ve Irak'a alternatif bir ihracat yolu sağladı; ancak bu yol, ülkenin toplam ihracatına kıyasla hala küçük bir paya sahip.

Irak günde yaklaşık 3,4 milyon varil ham petrol ihraç ediyor ve bu sevkiyatların yaklaşık %95'i güneydeki Basra limanı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçerek gerçekleşiyor.

Bir diğer olasılık ise Kerkük-Baniyas petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi. Bu sayede Irak petrolü Körfez'den geçmeden Suriye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşabilir.

Yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki boru hattı 1952'de tamamlanmış ancak İran-Irak Savaşı sırasında kapatılmıştı.

Son haberlere göre Irak, Suriye ve ABD, bölgesel ihracat yollarını çeşitlendirmeye yönelik çabaların bir parçası olarak boru hattının yeniden inşasını görüştüler.

Daha iddialı projelerden biri de Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi ve Umman Körfezi'ni Suriye ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak bir ulaşım ve enerji ağı olan Dört Deniz Projesi.

Nisan 2026'da Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, daha geniş bir girişimin parçası olarak, Katar ve Türkiye'yi Arap Yarımadası üzerinden birbirine bağlayacak 2009 tarihli ve uzun süredir askıda olan bir doğalgaz boru hattı projesini yeniden gündeme getirdi.

Irak petrolünü Ürdün'ün Kızıldeniz limanı Akabe'ye taşımayı amaçlayan ve ilk olarak 1983'te önerilen Basra-Akabe petrol boru hattı projesi için de yeniden çağrılar yapıldı. Ancak siyasi anlaşmazlıklar ve finansman sorunları projenin gelişimini defalarca geciktirdi.

Destekçiler, bu tür girişimlerin Körfez'deki aksaklıklara maruz kalmayı azaltacağını ve İran'ın küresel enerji akışları üzerindeki etkisini zayıflatacağını savunuyor.

Ancak Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Araştırmalar Okulu'nda kıdemli analist Huzeir Ezekiel Dzulhisham, yakın zamanda yayınladığı bir makalede bu projelerin yeni bağımlılık biçimleri yaratabileceği konusunda uyarıyor.

"Bu güzergahlar, enerji üretmeyen ve transit ülkelere, enerji ticareti üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlıyor" diyor.

Türkiye gibi ülkelerin bunun sonucunda daha fazla nüfuz kazanabileceğini ekliyor.

Güvenlik de önemli bir engel olmaya devam ediyor. Dzulhisham'a göre, Irak veya Suriye'den geçen herhangi bir güzergah, bölgesel istikrarsızlık, militan gruplar ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle risk altında kalabilir.

SUMED boru hattı

Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılıklarını azaltsalar bile bölgeden enerji taşımak için alternatif güzergahlarla ilişkili jeopolitik risklerden kaçınmaları pek olası değil.

Örneğin, Mısır'ın SUMED boru hattı Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayarak Süveyş Kanalı'na devre dışı bırakıyor.

Avrupa'ya giden boru hattı günde 2,5-2,8 milyon varil petrol taşıyabiliyor.

Ancak Husi milislerin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik son saldırıları, Süveyş koridorunun genel olarak ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Roberts'a göre, çatışmaların başlamasından bu yana SUMED boru hattından geçen petrol akışı artmış olsa da nispeten sınırlı kapasitesi "Avrupa arzı için kısıtlayıcı bir unsur" olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları, ABD "saldırgan eylemlerine" son verene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı.

Ayrıca bölgedeki diğer petrol ve doğalgaz ihracat yollarını da sekteye uğratmakla tehdit ettiler.

Hürmüz'e daha az bağımlılık mı?

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI'nin Ortadoğu uzmanı olan Dr. H.A. Hellyer, Körfez ülkelerinin Hürmüz'e olan bağımlılıklarını azaltmak konusunda giderek daha kararlı olduklarını söylüyor.

"Körfez'deki Arap ülkeleri, gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılıklarını ve bu boğazdan kaynaklanabilecek riskleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışacaklar."

Hellyer, bölgesel yönetimlerin artık eskisi kadar Hürmüz Boğazı'na bağımlı olamayacakları için alternatif ihracat yolları geliştirmeye devam edeceklerini düşünüyor. Ancak bu alternatiflerin Hürmüz Boğazı'nın yerini tamamen almasını beklemiyor.

"Bir güzergâhın diğeriyle sorunsuz bir şekilde değiştirilmesi söz konusu olmayacak."

Bununla birlikte, ülkelerin bölgesel bir güce olan bağımlılıklarını azaltmak için mümkün olan her yerde alternatif güzergahlar arayacakları için boğazın "çok daha az değerli" hale geleceğine inanıyor.

"Bölge İsrail'in üstünlüğünü istemiyor, ancak İran hegemonyası da ilgilerini çekmiyor."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda Gerilim: Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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