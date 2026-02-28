İran\'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150\'ye yükseldi

İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenlerken, İran ordusu onlarca balistik füzeyle karşı saldırılar başlattı. İran'da bir kız ilkokulunda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocukların sayısı 150'ye çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıda 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PEZEŞKİYAN: MASUM ÖĞRENCİLER ŞEHİT EDİLDİ

Saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Pezeşkiyan şunları söyledi: "Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına. Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

"BARBARCA EYLEM, SAYISIZ SUÇUN KAYITLARINDA KARA BİR SAYFA"

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum. Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum."

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

HAMANEY GÜVENLİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail ve İran'ın ardından Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye de hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.