İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150\'ye yükseldi
28.02.2026 18:36  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150\'ye yükseldi
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde vurduğu kız ilkokulunda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." açıklamasını yaptı.

İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenlerken, İran ordusu onlarca balistik füzeyle karşı saldırılar başlattı. İran'da bir kız ilkokulunda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocukların sayısı 150'ye çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıda 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PEZEŞKİYAN: MASUM ÖĞRENCİLER ŞEHİT EDİLDİ

Saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Pezeşkiyan şunları söyledi: "Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına. Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi

"BARBARCA EYLEM, SAYISIZ SUÇUN KAYITLARINDA KARA BİR SAYFA"

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum. Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum."

İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

HAMANEY GÜVENLİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail ve İran'ın ardından Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye de hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.

İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    chp liler seviniyor 9 96 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sen insan mısın? 67 5
    İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    CHP liler niye sevinsin ki asıl akp liler sevinirdir.Hani dünya liderinizin buna müdahale etmesi lazım liderlik bunu gerektirir 40 16
    Ali Yanık Ali Yanık:
    Ayhan Murat İsrail ve ABD 'ye en büyük desteği siz veriyorsunuz troller 34 8
    Hasan Yıldız Hasan Yıldız:
    chp huzurunu baya kaçırıyor demek ne güzel ?? 6 2
    Hasan Sağlam Hasan Sağlam:
    Evet annen demedimi niye seviniyoruz 0 1
    eser demir eser demir:
    Allah sana akıl fikir versin ne diyim daha 1 0
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    neymiş milli savunmayı arttırmamız gerekiyor putlarınan bu iş yürümüyor. 1 0
    eser demir eser demir:
    Haydar Ali niye kudurdun bukadar yazarsan sevinirim 0 0
    eser demir eser demir:
    Neymiş Haydar Ali gibi troleri ciddiye almayacaksın şunun gibi yazanlara cevap bile vermeyin 0 0
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    savaşın bir kuralı vardır okul cami hastane vurulmaz lakin dünya buna sessiz kalması ayri bi mesela herkes bence korkuyor İsrail den 32 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sesiz kalma nedeni kendilerinin de aynısını yapmaları 0 0
  • M.e.a E M.e.a E:
    Eyyy israil diye başlar eleştiri Ve sesizlik olur ötesi olmaz... 17 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Dostum Trump...... 9 3 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    bu savaş değil katliyam dünya ayaklanmalı 1 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Adamlar gücü elinde tutuyor kimsenin sesi çıkmaz 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu
AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz
Sakarya’da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu
12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferle dönüyor 12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferle dönüyor
Kırşehirli yargı çalışanları iftar programında buluştu Kırşehirli yargı çalışanları iftar programında buluştu
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti
Denizli’de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı Bir jandarma yaralandı Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:34
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:19
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 20:02:57. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.