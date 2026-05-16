İran\'ın Sivrisinek Filosunun Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran donanmasının "tamamen yok edildiğini" ve geriye yalnızca "üzerinde makineli tüfek bulunan küçük tekneler" kaldığını öne sürdü.

Ancak Batılı bazı uzmanların "sivrisinek filosu" olarak adlandırdığı bu küçük ve hızlı tekneler hâlâ etkili bir güç olarak görülüyor.

Söz konusu filo, İran'ın aylardır dünyanın en kritik deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ciddi aksamalara yol açmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre Tahran yönetimi, küresel ticareti ve enerji sevkiyatını sekteye uğratarak dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturmayı, böylece Washington'u İran'la savaşı sona erdirmeye zorlamayı hedefliyor.

Peki, sivrisinek filosu nedir ve nasıl bu kadar etkili olabiliyorlar?

'Taciz, sürü halinde eylem, karıştırma ve bozma'

İran'ın küçük ve hızlı saldırı teknelerinden oluşan filosu, 1980'lerde İran-Irak Savaşı sırasında kuruldu.

Savaş sürerken çatışmalar, petrol taşımacılığını korumak için ABD'nin de dahil olduğu "Tanker Savaşı" döneminde Basra Körfezi'ne yayıldı.

ABD Donanması ile yaşanan çatışmalar sırasında İran, geleneksel deniz filosunun ağır kayıplar verdiğini gördü.

Bunun ardından İran, kendisinden teknolojik ve askeri açıdan üstün donanmalara karşı koyabilmek için küçük saldırı teknelerine dayalı yeni bir savaş doktrini geliştirdi.

Bu strateji yalnızca sürat teknelerinden oluşmuyor.

İran'ın askeri yaklaşımının bir parçası olarak füzeler, insansız hava araçları, deniz mayınları, kıyıdaki füze rampaları ve komşu ülkelerdeki vekil güçlerin saldırıları da kullanılıyor.

Nükleer İran'a Karşı İttifak bünyesinde kıdemli danışman olarak görev yapan ve Tennessee Üniversitesi'nde doçent olan Saeid Golkar, Devrim Muhafızları tarafından yönetilen bu filonun geleneksel deniz savaşları için değil, "taciz etmek, sürü halinde saldırılar düzenlemek, karışıklık yaratmak ve düzen bozmak" amacıyla tasarlandığını söylüyor.

Golkar'a göre İran, ABD'yi klasik bir deniz savaşında yenemeyeceğinin farkında.

Bu nedenle Tahran yönetimi, ticari tankerleri hedef alarak ve Hürmüz Boğazı'nı daha riskli hale getirerek bölgeden geçen şirketlerin güvenlik risklerini ve maliyetlerini artırmayı amaçlıyor.

Filonun taktikleri neler?

Uzmanlar, filonun başlıca taktikleri arasında ticari gemilerin yakınında ateş açılması, deniz mayınları döşenmesi ve farklı yönlerden sürat teknelerinin sürü halinde gönderilmesinin yer aldığını belirtiyor.

Bu tekneler genellikle makineli tüfekler, roketler veya gemisavar füzelerle donatılıyor.

Teknelerin önemli bir bölümü İran'da tasarlanıp üretilirken, bazıları eski balıkçı tekneleri gibi sivil deniz araçlarının dönüştürülmüş versiyonlarından oluşuyor.

Washington'daki muhafazakar eğilimli bir düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Can Kasapoğlu da yakın zamanda yayımladığı bir raporda, bu teknelerin düşük maliyetli olduğunu ve kolaylıkla yenileriyle değiştirilebildiğini belirtti.

Kasapoğlu'na göre bu durum, İran'ın "nispeten düşük maliyetle ticari ve askeri gemileri tehdit ederken, rakiplerini yüksek değerli askeri varlıklarını ve küresel deniz ekonomisini riske atmaya zorlamasını" sağlıyor.

Uzmanlar, İran'ın temel hedefinin Washington üzerinde baskı kurmak, Tahran'a yönelik saldırıları caydırmak ve ABD'yi savaşı sona erdirmeye yöneltmek olduğunu söylüyor.

Teknelerin çoğu su seviyesine çok yakın hareket ettiği için radarlar tarafından ancak çok yaklaştıklarında tespit edilebiliyor.

Bu nedenle etkili bir takip için insansız hava araçları, helikopterler ve devriye uçaklarıyla sürekli gözetim yapılması gerekiyor.

Filonun tam büyüklüğü bilinmiyor. Çünkü teknelerin önemli bir kısmı İran'ın güney kıyıları boyunca mağaralarda, koylarda ve yer altı tünellerinde gizleniyor.

Ancak uzmanların tahminlerine göre İran'ın elinde 500 ila 1000 arasında sürat teknesi bulunuyor.

İran yönetimi, "sivrisinek filosu"nun da yer aldığı düzenli deniz tatbikatları gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

'Denizde gerilla savaşı'

Uzmanlar İran'ın bu taktiğini genelde "denizde gerilla savaşı" olarak tanımlıyor.

Golkar'a göre ABD Donanması İran'ın sürat teknelerini açık sularda yok edebilirken, Devrim Muhafızları bu çatışmalardan kaçınmaya dikkat ediyor.

Golkar, “Devrim Muhafızları doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışıyor ve bunun yerine ABD ve ticari operasyonların maliyetini artırmak için vur-kaç taktikleri, mayınlar, insansız hava araçları, füzeler ve küçük tekneler kullanıyor” diyor.

İran çatışmalarda kaybettiği tekneleri hızlı ve ucuz bir şekilde yenileyebiliyor. ABD ve müttefiklerinin ise aksine, ticari trafiği korumak için pahalı gemiler ve uçaklar konuşlandırması gerekiyor.

Uzmanlar, ciddi tehlike algısı yaratmanın bile sigorta maliyetlerini artırabileceğini ve şirketleri bu güzergahtan kaçınmaya ikna edebileceğini belirtiyor.

Deniz mayınları tehdidi bile trafiği yavaşlatabilir veya durdurabilir. Mayınlı bir su yolunu temizlemek yavaş bir süreç.

İran'ın stratejisi işe yarıyor mu?

Hürmüz Boğazı'ndan yapılan nakliyat, savaş öncesi seviyelerin çok altında.

Gerçek zamanlı bir izleme platformu olan Hürmüz Boğazı Monitörü, su yolundan günde yaklaşık 10 geminin geçiş yaptığını gösteriyor. Yani, normal günlük 60 gemi ortalamasının kabaca yüzde 8'i.

Bölgeyi izleyen İngiliz Donanması ekibine göre, genel trafik savaş öncesi seviyelerin yüzde 90'dan fazla altında kalıyor.

ABD, İsrail ve İran 8 Nisan'da ateşkes konusunda anlaştıklarında geçişlerde kısa süreli bir artış oldu. Ancak günler sonra, ABD İran'a kendi ablukasını uyguladığında toparlanma tersine döndü.

Boğaz'daki saldırılar da devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, uluslararası nakliye güzergahlarını izleyen İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Doha'nın yaklaşık 23 deniz mili (43 km) kuzeydoğusuna mal taşıyan bir geminin “bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu”, bunun küçük bir yangına yol açtığını ancak can kaybı olmadığını duyurdu.

İran'ın Fars haber ajansı daha sonra geminin ABD bandralı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, yaklaşık 1500 gemi ve 20 bin mürettebatın ablukadan etkilendiğini tahmin ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol hacmindeki azalma, bazı analistlerin tarihteki en büyük petrol arz şoku olarak tanımladığı durumda ve petrol fiyatlarının neredeyse rekor seviyelere ulaşmasında rol oynadı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .