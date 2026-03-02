İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti - Son Dakika
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
02.03.2026 09:24
İran\'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar düzenliyor. İran, bu ülkelerden olan Bahreyn'de ABD üssüne saldırdı ve mühimmat deposu vuruldu. Olay yerinden gelen görüntülerde bölgenin alev alev yandığı görüldü. Öte yandan İran'ın, iki gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere toplam 1311 füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

İran, ABD- İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

BAHREYN'DE MİHİMMAT DEPOSU VURULDU

İran, Bahreyn'deki bir ABD üssüne saldırdı ve mühimmat deposu vuruldu. Vurulan mühimmat deposunun alev alev yandığı görüldü.

İran vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Mühimmat deposu infilak etti

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

İran vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Mühimmat deposu infilak etti

Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.

İran vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Mühimmat deposu infilak etti

BAE VE KUVEYT

BAE'nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran'ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği ve bunların engellendiği duyuruldu.

Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

IRAK'TA ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD'ye ait lojistik bir üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) girişiminin hava savunma sistemlerince engellendiği iddia edildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde, 2 İHA'nın ABD Victoria Lojistik Üssü'nü hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, ABD üssündeki hava savunma sistemlerinin İHA'lardan birini engellediği, diğerinin ise Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtığı ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar kentinde bulunan karargahına yönelik "ABD-İsrail hava saldırısında" 4 mensubunun hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin resmi kaynaklardan derlediği verilere göre İran, 2 gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

