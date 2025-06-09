Aktivistleri kaçıran İsrail\'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'den uluslararası toplumun tepkisini çekecek bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan (FFC) yapılan açıklamada Madleen gemisi ile irtibatın kesildiği belirtilerek, "İsrail güçleri gemiye baskın düzenledi" denildi. Aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ile Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın da bulunduğu 12 insan hakları savunucusunun İsrail güçleri tarafından kaçırıldığı aktarıldı. FFC tarafından paylaşılan görüntülerde, Madleen gemisindeki 12 kişinin İsrail güçlerinin gemiye çıktığı sırada ellerini havaya kaldırarak beklediği görüldü. İsrail güçlerinin gemiye çıkmadan önce gemi çevresinde dronlar uçurduğu, sinyal kesicilerle müdahale ettiği ve göz yaşartıcı kimyasal bir madde sıktığı aktarıldı.

"GEMİ SALDIRI ALTINDA"

Girişimin organizasyonunu üstlenen Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı grup tarafından yayınlanan açıklamada ise, "Madleen, şu anda uluslararası sularda saldırı altında bulunuyor. Gemiyi çevreleyen dört pervaneli dronlar, beyaz tahriş edici bir madde sıkıyor. İletişime karıştırıcı ile müdahale ediliyor ve telsizden rahatsız edici sesler duyuluyor" denildi. Kısa süre sonra gerçekleşen müdahaleye ilişkin görüntülerde ise aktivistlerin, "Müdahaleye uğruyoruz" dedikleri ve aktivistlere "Telefonlarınızı bırakın" şeklindeki direktifler yöneltildiği duyuldu. Grup, güvenlikleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

"ÜNLÜLERİN SELFİE YATI, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İSRAİL KIYILARINA DOĞRU İLERLİYOR"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Greta Thunberg dahil 12 insan hakları savunucusunun tek amacının "kamuoyunun dikkatini çekmek olduğu" savunularak, "Ünlülerin yer aldığı selfie yatı güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru ilerliyor. Yolcuların kendi ülkelerine dönmeleri bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

"Bir kamyon dolusu yardımdan bile az malzeme içeren bir medya provokasyonu sahnelenmeye çalışılırken, yalnızca son iki hafta içinde İsrail'den Gazze'ye bin 200'den fazla yardım tırı girdi. Buna ek olarak, Gazze İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki sivillere doğrudan yaklaşık 11 milyon öğün yemek dağıttı" iddiasında bulunulan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın yolları vardır. Bu yollar Instagram selfielerini içermiyor" denildi.

Madleen gemisindeki yardımların "gerçek" kanallar aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı savunularak, "Selfie yatındaki tüm yolcular güvende ve zarar görmedi. Onlara sandviç ve su verildi. Şov sona erdi" denildi. İsrail güçleri, Madleen yardım gemisini Aşdod Limanı'na çekti.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNDEKİ AKTİVİSTLERİN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyuruldu.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

Gemide bulunan ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan aktivistler için ise dikkat çeken paylaşımında bulundu.

"KEYFİ YERİNDE, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

İsrail ordusunun Madleen gemisinde alıkoyduğu Greta Thunberg'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail'e doğru yola çıktı."

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız Türk Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın durumları yakından takip ediliyor. Vatandaşların, geminin karaya varmasının ardından bir an önce serbest bırakılmaları için Tel Aviv Büyükelçiliği gerekli girişimlerde bulundu. Vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi veriliyor.

İSPANYA, İSRAİL'E NOTA VERDİ

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.