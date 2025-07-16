İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var

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İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
16.07.2025 15:26  Güncelleme: 15:23
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İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a ikinci kez hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek başkent Şam'ı vurmaya başladı. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken sonraki saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu. Son yapılan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade ediliyor.

İsrail medyası, haberi "İsrail saldırısı Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı hedef aldı" ifadeleriyle verdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var

KATZ: SALDIRLAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var

NETANYAHU: SINIRI GEÇMEYİN, İSRAİL ORDUSUNUN HAREKETE GEÇMESİNE İZİN VERİN

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a peş peşe saldırlar! Ölü ve yaralılar var
Saldırı anı, Suriye'de bir televizyonun canlı yayınına böyle yansıdı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ise X'te yaptığı paylaşımda "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Nokta. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyalog başlatmalı, failler hesap vermelidir" dedi.

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

DÜRZİ VE BEDEVİ AŞİRETLER GERGİNLİĞİ NEDENİYLE BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

Genelkurmay Başkanlığı, Süveyda, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Korum:
    bu Yahudiye dur diyecek kimse yokmu İslam ülkelerinde 83 8 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    içeride hain çok önceliğimiz bunlar 4 3
    slh123456:
    isla ülkeleri derken nereyi kast ettiniz benim aklım karıştı 2 0
  • Yunus Kaba:
    tayyip nerdesin izlicenmi 40 26 Yanıtla
    Adem Şimşek:
    Sesini Kes ULAN 12 15
    Ebuturap:
    ne izlemesi be rahat hareket etsinler diye sen biliyormusun nekadar uğraştığını 15 8
    Ahmet Çak:
    otur yerinde sen izle tayyip gereğini yapar vatandaş olarak sen ne yaptın 2 4
  • Ynd19663647:
    reis niye sessiz 19 9 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    Türkiye el altından İsrail’le işbirliği yapıyor.Haberleri iyi izleyen biri olayların bağlantılarını denkleştirebilir.İranın vurulmasında da Türkiye Nin hem katkısı hemde haberi mutlaka vardı.Nükleer alt yapısı ortadan kaldırılmış İran Türkiye ninde işine geliyor.Şuanda PKK ya ne vaad edildiyse İsrail ve ABD ye de mutlaka birşeyler söz verilmiştir.İsrailin Suriye’de istediği gibi vurmasıda bundan. 14 11 Yanıtla
    Osman Yigit:
    onun bunun çocuğu öyle düşünüyor senin gibi 8 10
    mehmet özcan:
    Osman adam sana adını mı sordu da onun bunun çocuğuyum diyorsun 3 3
  • Bingöl 0112:
    Adamlar adim adim bize yaklasiyorlar. 23 1 Yanıtla
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