ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, dünya gözünü İran dini lideri Ali Hamaney'den gelecek habere dikti. İsrail, Hamaney'in öldüğünü açıklarken İran'dan ise peş peşe yalanlama geldi.
İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edildi. Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.
Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.
İran ise iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Hamaney görevine devam ediyor." denildi. Hamaney'in ofisi, "İddialar psikolojik harp mahsulü" diyerek iddianın gerçek olmadığını svaundu.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.