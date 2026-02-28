İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail, Hamaney\'in öldüğünü iddia ediyor! İran\'dan karşı yanıt geldi
28.02.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail medyası İran dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia ederken, İran'dan yanıt geldi. İran, "Hamaney görevine devam ediyor." açıklamasını yaptı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, dünya gözünü İran dini lideri Ali Hamaney'den gelecek habere dikti. İsrail, Hamaney'in öldüğünü açıklarken İran'dan ise peş peşe yalanlama geldi.

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edildi. Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

İran ise iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Hamaney görevine devam ediyor." denildi. Hamaney'in ofisi, "İddialar psikolojik harp mahsulü" diyerek iddianın gerçek olmadığını svaundu.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:09:06. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.