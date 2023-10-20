İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 1524 çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.