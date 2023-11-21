İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul etti! Netanyahu, esir takası anlaşmasını onaylamak için kabineyi bu akşam topluyor

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İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşması kapsamında, ilk aşamada, kısa süreli ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'de tutulan 50 İsrailli esire karşılık İsrail'in cezaevlerindeki 150 Filistinli esiri serbest bırakmasının beklendiği iddia edildi. Öte yandan İsrail'de Kabine, anlaşmayı onaylamak için saat 20:00'de toplanacak. Hamas lideri İsmail Heniyye de bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söylemişti.

HER İSRAİLLİ ESİR İÇİN 3 FİLİSTİNLİ TUTUKLU SERBEST BIRAKILACAK

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, "konuyla doğrudan ilgili iki ayrı kaynağa" dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail'in, Hamas tarafından serbest bırakılan her İsrailli esir karşılığında İsrail'deki üç Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

İLK AŞAMADA 50 ESİR İÇİN 150 FİLİSTİNLİ TUTUKLU BIRAKILACAK

İki aşamalı anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasına karşılık, İsrail'in çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği kaydedildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLECEK

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ifade edilirken, anlaşma kapsamında İsrail'in, Mısır'dan insani yardım taşıyan günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girmesini kabul edeceği belirtildi.

İKİNCİ AŞAMADA 50 ESİR DAHA BIRAKILACAK

İkinci aşamada ise Hamas'ın, ateşkesin birkaç gün daha uzatılması karşılığında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 50 İsrailli esiri daha serbest bırakabileceği aktarıldı.

BUGÜN İLAN EDİLMESİ BEKLENİYOR

İsrail ile Hamas arasında onlarca esirin serbest bırakılması ve kısa süreli ateşkes ilan edilmesi yönünde bir anlaşmanın Katarlı arabulucular tarafından bugün ilan edilmesi bekleniyor. Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıklamıştı.

"ARTIK İŞ KATAR'DA"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, bu sabah yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." demişti.

HAMAS: İSRAİL İLE ATEŞKESE ULAŞMAYA YAKINIZ

Hamas lideri İsmail Heniyye bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

SAVAŞ KABİNESİ ANLAŞMAYI ONAYLAMAK İÇİN 20.00'DA TOPLANACAK

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kabine, Gazze'deki düzinelerce rehinenin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamak için saat 20:00'de toplanacak.

Başbakanlık, toplantının "rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin gelişmeler ışığında" düzenleneceğini açıkladı. Saat 20.00'deki toplantıdan önce savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı onaylamak için toplanacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAMAS'TA 239 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE ÖLENLERİN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.