İstanbul\'da "Gazze\'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü

İstanbul'da, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜYOR

Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanda ilk önce akşam namazı kılındı. Akşam namazının ardından "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve 'Gazzeli çocuklar bizi bekliyor' sloganları atıldı.

Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

AYASOFYA'DA TAMAMLANACAK

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.