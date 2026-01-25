İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi - Son Dakika
Dünya

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
25.01.2026 11:51
Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan kafası kesik haldeki kadın cesedi İstanbul'u resmen ayağa kaldırdı. Genç kadını öldürdükleri tespit edilen Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç. malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cesedin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyulmuştu.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelenmiş, İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce olaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayla ve yakalanan şahıslarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Bu kapsamda yakalanan şahıs sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    bazı haberlere neden yorumları kapattığınızı anlayamıyorum 14 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    kazak gurcuyu kesiyo afgan suriyelinin kafayi tasla eziyo hayirli isler yeni turkiye 12 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu yabancı uyrukluların ciayetleri ne çok olmaya başladı ülkemizde, 9 1 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    yeni Türkiye 10 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlıoğlu Emrah Hanlıoğlu:
    ulkede turk kalmadi ki 9 0 Yanıtla
11:21
