Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Kraliyet törenine Melania Trump\'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu
18.09.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kraliyet törenine Melania Trump\'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles'ın davetiyle resmi ziyaret için Londra'ya gitti. Windsor Kalesi'nde kraliyet töreniyle karşılanan Melania Trump, Donald Trump'ın mor kravatıyla uyumlu geniş kenarlı ve yüzünü büyük ölçüde kapatan mor bir şapka tercih etmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles'ın daveti üzerine bugün Londra'ya resmi bir ziyaret başlattı. Çiftin ilk durağı Windsor Kalesi oldu. Trump çifti kraliyet protokolüne uygun bir törenle karşılanırken törenin en dikkat çeken detayı Melania Trump'ın şapkası oldu.

TRUMP MOR ŞAPKASIYLA GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Daha önce Donald Trump'ın ocak ayındaki yemin töreninde tercih ettiği şapkayla gündem olan First Lady, bu kez de seçimiyle konuşuldu. Melania Trump, Windsor Kalesi'ne geniş kenarlı, yüzünü büyük ölçüde kapatan mor bir şapka ile geldi. Moda uzmanı ve Vogue yazarı Marian Kwei, bu tercihin "tesadüf olmadığını" vurguladı.

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkası damga vurdu

ŞAPKASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kwei'ye göre Melania Trump'ın şapkası, dikkatleri eşinden uzaklaştırmak ve tüm ilgiyi Başkan Trump'ın mesajlarına yöneltmek amacı taşıyor. Ayrıca şapkanın rengi, Donald Trump'ın kravatıyla birebir uyumlu. Bu da stilistin yorumuna göre, "First Lady'nin devlet ziyareti boyunca kocasının gündemini desteklediğinin sembolü" olarak değerlendiriliyor.

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkası damga vurdu

DAVET YEMEĞİNE KATILDILAR

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği 2'nci resmi ziyarette, Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı. Windsor Kalesi'ndeki yemek teknoloji, finans, spor ve medya dünyasından 160 tanınmış konuğu da bir araya getirdi.

Yemekte bir konuşma yapan Kral 3. Charles, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bunu iki ülke arasındaki bağı yansıtan "eşsiz" ve "önemli" bir olay olarak niteledi. Aralarındaki tarihi bağlara ve dostluk ilişkilerine dikkat çeken Kral 3. Charles, "Amerikan halkının kuruluşundan bu yana büyük demokrasinizin temsil ettiği özgürlük ilkelerine her zaman hayranlık duydum. Hayatım boyunca, 1970'teki ilk Amerika ziyaretimden bugüne 20'den fazla ziyaretimde, İngiltere ve Amerika halkları arasındaki yakın bağları daima değerli buldum" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKIMIZ HER ALANA UZANIYOR"

"York'tan New York'a, İngiltere'deki Birmingham'dan Alabama'daki Birmingham'a kadar ortak bir dil ve mirasta birleştiklerinin" altını çizen Kral 3. Charles, "Bugün, ittifakımız her alana uzanıyor ve büyük bir büyüme potansiyeli gösteriyor. Sayın Başkan, ülkemiz sizin yönetiminizin ilk ticaret anlaşmasında ortağınız oldu. Bu, her iki ülkeye de istihdam ve büyüme getirdi. Şüphesiz, bu yeni ortaklık çağını inşa ederken daha da ileri gidebiliriz" şeklinde konuştu.

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkası damga vurdu

"BUGÜN DE TİRANLIĞA KARŞI BİRLİKTE DURUYORUZ"

İki ülkenin bilim, iletişim, savunma ve ticaret gibi alanlarda birçok yeniliğe öncülük ettiğini vurgulayan Kral 3. Charles, "Ülkelerimiz, tarihte bilinen en yakın savunma, güvenlik ve istihbarat ilişkisine sahiptir. İki dünya savaşında tiranlık güçlerini yenmek için birlikte savaştık. Bugün, tiranlık bir kez daha Avrupa'yı tehdit ederken, biz ve müttefiklerimiz Ukrayna'yı desteklemek, saldırganlığı caydırmak ve barışı güvenceye almak için birlikte duruyoruz" diye konuştu.

"İKİ ULUS ARASINDAKİ BAĞLAR OLAĞANÜSTÜ"

Trump'ın dünyadaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalarına atıfta bulunan Kral 3. Charles, "Ülkelerimiz, barışı güvence altına almak amacıyla, dünyanın en çetin çatışmalarına çözüm bulmaya yönelik hayati diplomatik çabalara birlikte destek veriyor" dedi. İki ulus arasındaki bağların "olağanüstü" olduğunu söyleyen Kral 3. Charles, "Bu gece bağımızı tazelerken, dostluğumuza ve bağımsızlık ile özgürlüğe dair ortak bağlılığımıza sarsılmaz bir güvenle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkası damga vurdu

TRUMP'TAN KRALİYET AİLESİNE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump ise, İngiltere'ye yaptığı 2'nci resmi ziyareti "hayatının en büyük onurlarından biri" olarak niteleyerek kraliyet ailesine davetleri için teşekkür etti. İngiltere'nin dünya mirasına "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" gibi önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Trump, İngiltere tarihinden örnekler vererek ülkenin "faşizme karşı savaştığını" dile getirdi.

Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkası damga vurdu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÖKLÜ BAĞLARA VURGU YAPTI

İngiltere ile aralarındaki bağı "paha biçilmez ve ebedi" olarak tanımlayan Trump, "Amerikan gözünden bakıldığında 'özel' kelimesi bunu anlatmaya bile yetmez" değerlendirmesinde bulundu. "Bizi tarih ve inanç, sevgi ve dil, kültür, gelenek, atalarımız ve kader gibi üstün bağlar bir araya getiriyor" diyen Trump, "Biz bir akorun iki notası ya da aynı şiirin iki mısrası gibiyiz, her biri kendi başına güzel, ama aslında birlikte çalınmak için varız" şeklinde konuştu. Trump, "Birlikte, kimliğimizi oluşturan istisnai mirası korumalı, İngilizce konuşan dünyanın halklarının değerlerini savunmayı sürdürmeliyiz. Ve biz gerçekten de bunun için mücadele ediyoruz" dedi. Program, konuşmaların ardından akşam yemeği ile devam etti.

Windsor Kalesi, Melania Trump, Melania Trump, Donald Trump, Kral Charles, Donald Trump, Politika, Londra, Güncel, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi
Baba Vanga’dan 2026 yılı için ürküten kehanetler Uzaylılarla temas için tarih verdi Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara’dan İsrail ile anlaşma sinyali Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali
Melek Mosso’dan radikal imaj değişimi Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir İşte bilinmeyenleri Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri
Ömer Koç’tan İstanbul Bienali’nin açılışına damga vuran Gazze tepkisi Ömer Koç'tan İstanbul Bienali'nin açılışına damga vuran Gazze tepkisi
Zorlu’nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil’e satıldı Zorlu'nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil'e satıldı
Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya’yı aradı Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Türkiye’nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti
Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo çok yüksek
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
19:45
Fransa’da Bütçe Kesintilerine Karşı Protesto
Fransa'da Bütçe Kesintilerine Karşı Protesto
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:44
YSK yarın CHP’de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
17:16
AK Parti’de iki il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
17:15
Frankfurt’tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
16:42
İlk kez Kadıköy’de maç izlemeye gelen miniğin gözyaşları
İlk kez Kadıköy'de maç izlemeye gelen miniğin gözyaşları
16:23
Bahçeli’den ABD-İsrail koalisyonuna karşı ’TRÇ’ ittifakı önerisi
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
16:17
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti
16:00
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
15:31
Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti
Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP’nin ağır topundan geldi
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:07:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kraliyet törenine Melania Trump'ın mor şapkalı tarzı damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.