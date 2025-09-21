Netanyahu: ''Filistin devleti kurulmayacak'' - Son Dakika
Netanyahu: ''Filistin devleti kurulmayacak''

Netanyahu: \'\'Filistin devleti kurulmayacak\'\'
21.09.2025 19:39
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" dedi. Netanyahu, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini iki katına çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bir araya gelecek olan dünya liderleri, Filistin'in bir devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun yeniden güçlenmesi ve İsrail'in soykırım düzeyine gelen saldırılarının sona erdirilmesi başlıklarını ele alacaklar.

İNGİLTERE, KANADA VE AVUSTRALYA FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI

Dünyanın gözünün çevrildiği görüşme öncesi 3 ülke Filistin'i tanıdı. İngiltere, Kanada ve Avustralya hükümetleri Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını duyurdu.

NETANYAHU: FİLİSTİN DEVLETİ KURULMAYACAK

Söz konusu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Tel Aviv'in yanıtının önümüzdeki hafta ABD'den döndükten sonra açıklanacağını belirten Netanyahu, "Bekleyin ve görün" dedi. Filistin devletini tanıyan liderlerin teröre büyük bir ödül verdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" ifadelerini kullanarak, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini iki katına çıkaracaklarını açıkladı.

Netanyahu: Filistin devleti kurulmayacak

FRANSA DA TANIYACAK

Konferansın düzenleyicisi olarak Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıdığına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılacak. Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan edecek ve iki devletli çözümden başka bir alternatifin olmadığı mesajını İsrail'e verecek. Almanya ile AB'nin en önemli gücü olan Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması Batı'nın konuya bakışında son dönemde yaşanan değişimin en önemli göstergelerinden biri olacak. Fransa tanıması ile BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimî üyesi arasında Filistin'i tanımayan tek ülke ABD olacak.

AB İÇİNDE FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI DA ARTACAK

Filistin'i BM Genel Kurulu sırasında tanıması beklenen diğer ülkeler Belçika, Lüksemburg, Malta olarak sıralanıyor. Son bir sene içinde Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda da Filistin'i tanımışlardı.

AB içinde Filistin'i devlet olarak tanımama politikasını sürdüren ülkeler Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İtalya olarak biliniyor. Finlandiya ve Portekiz süreci değerlendirme aşamasındalar. Yunanistan, Çekya, Hırvatistan, Baltık ülkeleri de Filistin'i henüz tanımadılar.

Buna rağmen AB de Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalamayacak hale geldi. Almanya'nın itirazı nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulama konusunda adım atamayan AB, İsrail'in durmayan saldırıları ve yarattığı büyük insani kriz nedeniyle bazı önemler almak durumunda kaldı. AB, aşırı sağcı iki İsrailli bakanın Schengen bölgesine girişini yasakladı ve İsrail ile serbest ticareti askıya aldı.

Netanyahu: Filistin devleti kurulmayacak

FİLİSTİN'İ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Filistin Devleti, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana 193 BM üyesinden 147 ülke tarafından tanınıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın tanımasıyla bu sayı 150'ye yükseldi. Türkiye, Filistin'i 1988 yılında tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Son bir yıl içinde Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda da Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katıldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM NEDİR?

İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor. Bu devletin sınırlarının 1967 Arap-İsrail savaşından önceki sınırlara büyük ölçüde uygun olması talep ediliyor. Ancak İsrail, iki devletli çözüme şiddetle karşı çıkıyor.

