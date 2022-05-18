Ukrayna, İngiliz füzelerinin yardımıyla işgalci Rus tanklarını yok etmeye devam ederken, Vladimir Putin Ukrayna'daki savaşta ilk kez 'Terminatör' araçlarını konuşlandırdı.
Rus medyası tarafından, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözdesi olduğu belirtilen Terminatör için, savaş alanında "oyunu değiştirecek araç" tanımı yapılıyor.
T-72 şasesi üzerine tasarlanan ve 2 adet 30mm otomatik top, 4 adet tanksavar füzesi, 2 adet 30mm bombaatar ile 7,62mm makineli tüfekten oluşan etkileyici bir cephanelik taşıyan bu zırhlı araç, 5 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor.
'Terminatör' araçları Suriye'de kullanılmıştı ve Şubat ayında Ukrayna sınırına taşınmıştı. Rusya'nın 'Terminatör' Ukrayna'ya konuşlandırmayı şimdiye kadar neden ertelediği ise bilinmiyor.
Mürettebat: 3 adam
Boyutlar ve ağırlık
Ağırlık: 46,5 ton
Uzunluk (silah ileri): 9.53m
Genişlik: 3,78m
Yükseklik: 2.23m
Silahlanma
Ana silah: Güçlü mühimmat ve tanksavar füzeleri ateşleyebilen 125 mm'lik tank topu
Makineli tüfekler: 7.62 mm makineli tüfek ve 12.7 mm makineli tüfek
Savunma yetenekleri : Yükseltilmiş zırh koruması, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş atış kontrol sistemi, gelişmiş beka teknolojisi
Hareketlilik
Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir
Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 çok yakıtlı dizel motor
Hizmet tarihi: 2016
Üretici: Uralvagonzavod
Mürettebat: 5 adam
Boyutlar ve ağırlık
Ağırlık: 47 ton
Gövde uzunluğu: 6.9m
Genişlik: 3.8m
Yükseklik: 3.4m
Silahlanma
Ana silah: Mühimmat ateşleyebilen iki adet 30 mm top ve dört adet tanksavar füze rampası
Makineli tüfek: 7.62 mm makineli tüfekler
El bombası fırlatıcıları: 2 x 30 mm
Savunma yetenekleri: Kompozit zırh koruması
Hareketlilik
Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir
Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 dizel motor
Hizmet tarihi: 2017
Üretici: Uralvagonzavod
Son Dakika › Dünya › Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen 'Terminatör' Ukrayna'da sahaya çıktı - Son Dakika