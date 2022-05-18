Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı

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Ukrayna, İngiliz füzelerinin yardımıyla işgalci Rus tanklarını yok etmeye devam ederken, Vladimir Putin Ukrayna'daki savaşta ilk kez 'Terminatör' araçlarını konuşlandırdı.

"SAVAŞ ALANINDA OYUNU DEĞİŞTİRECEK ARAÇ"

Rus medyası tarafından, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözdesi olduğu belirtilen Terminatör için, savaş alanında "oyunu değiştirecek araç" tanımı yapılıyor.

5 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

T-72 şasesi üzerine tasarlanan ve 2 adet 30mm otomatik top, 4 adet tanksavar füzesi, 2 adet 30mm bombaatar ile 7,62mm makineli tüfekten oluşan etkileyici bir cephanelik taşıyan bu zırhlı araç, 5 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor.

SURİYE'DE DE KULLANILDI

'Terminatör' araçları Suriye'de kullanılmıştı ve Şubat ayında Ukrayna sınırına taşınmıştı. Rusya'nın 'Terminatör' Ukrayna'ya konuşlandırmayı şimdiye kadar neden ertelediği ise bilinmiyor.

T-90M TANKI

Mürettebat: 3 adam

Boyutlar ve ağırlık

Ağırlık: 46,5 ton

Uzunluk (silah ileri): 9.53m

Genişlik: 3,78m

Yükseklik: 2.23m

Silahlanma

Ana silah: Güçlü mühimmat ve tanksavar füzeleri ateşleyebilen 125 mm'lik tank topu

Makineli tüfekler: 7.62 mm makineli tüfek ve 12.7 mm makineli tüfek

Savunma yetenekleri : Yükseltilmiş zırh koruması, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş atış kontrol sistemi, gelişmiş beka teknolojisi

Hareketlilik

Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir

Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 çok yakıtlı dizel motor

Hizmet tarihi: 2016

Üretici: Uralvagonzavod

BMPT 'TERMİNATÖR'

Mürettebat: 5 adam

Boyutlar ve ağırlık

Ağırlık: 47 ton

Gövde uzunluğu: 6.9m

Genişlik: 3.8m

Yükseklik: 3.4m

Silahlanma

Ana silah: Mühimmat ateşleyebilen iki adet 30 mm top ve dört adet tanksavar füze rampası

Makineli tüfek: 7.62 mm makineli tüfekler

El bombası fırlatıcıları: 2 x 30 mm

Savunma yetenekleri: Kompozit zırh koruması

Hareketlilik

Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir

Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 dizel motor

Hizmet tarihi: 2017

Üretici: Uralvagonzavod