Rusya\'da LGBT hareketine yönelik baskılar seks partilerini hedef alıyor

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Rus yetkililer, Kasım ayında Yüksek Mahkeme'nin LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) hareketini "aşırılık yanlısı ideoloji" olarak tanımlama kararının ardından seks partilerini hedef almaya başladı.

Son aylarda Rusya'nın farklı bölgelerinde halka açık ve özel seks temalı partilere yönelik en az 6 polis baskını yapıldı.

Bazı partilerin LGBT topluluğu ile hiçbir bağlantısı yoktu.

Şubat ayında Rus polisi, Moskova'nın bin 500 kilometre doğusundaki Yekaterinburg kentinde, katılımcıların kimliklerini gizlemek için kar maskesi taktığı "Blue Velvet" adlı seks temalı bir partinin yapıldığı bir gece kulübüne baskın düzenledi.

Parti organizatörleri BBC Rusça'ya yaptıkları açıklamada, baskına en az 50 polisin katıldığını ve bunlardan bazılarının Federal Güvenlik Teşkilatı üyeleri olduğunu söyledi.

Parti organizatörlerinden Stanislav Slovikovsky, polisin herkesi maskelerini çıkarmaya zorladığını ve kişisel bilgilerini istediğini paylaştı.

Slovikovsky, "Bana partide gay ve lezbiyen bireyler olup olmadığını ve LGBT propagandası yapılıp yapılmadığını sordular. Ayrıca insanların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını da sordular, ancak bu onları daha az ilgilendiriyor gibiydi" dedi.

10 yılı aşkın süredir Rus yetkililer, LGBT hareketini "aşırı bir ideoloji" olarak tanımlayan bir dizi yasa ile eşcinselliği yasaklamaya ve LGBT topluluğunun haklarını kısıtlamaya çalışıyor.

2013 yılında Rus parlamentosunun alt kanadı, "LGBT propagandasını" yasaklayan bir yasa tasarısını kabul ederek kamuoyunda LGBT hakları ve ilgili konulardaki tartışmaları sınırlandırmıştı.

Geçtiğimiz yıl daha da sert LGBT karşıtı yasalar yürürlüğe girdi.

Temmuz 2023'te parlamento, 1997'den beri yasal olan cinsiyet değiştirmeyi yasakladı. Parlamento bunun yanı sıra hormon terapilerini ve resmi belgelerde farklı cinsiyet göstermeyi de kısıtladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketini "aşırılık yanlısı ideoloji" olarak tanımladı.

LGBT hareketi İslam Devleti ve Yehova Şahitleri ile birlikte aşırılık yanlısı gruplar listesine eklendi.

Rusya'da artık LGBT hareketini desteklemek 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen bir suç.

'BDSM partileri kılığında'

BBC Rusça'ya konuşan Stanislav Slovikovsky, baskına uğrayan "Blue Velvet" partisinde suç teşkil edecek hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Slovikovsky, partide erotik performanslar olduğunu ve bunlardan bazılarında insanların katılmaya davet edildiği BDSM (Hakimiyet, itaat, sadizm ve mazoşizm) unsurları içerdiğini söyledi.

Slovikovsky aynı zamanda konuklardan cinsel ilişkiye girmeleri yönünde herhangi bir beklenti ya da baskı olmadığını belirtti.

Yekaterinburg polisi yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin o gece "önleyici" bir baskın düzenlediğini belirtti.

Rusya'da sivil toplum odası üyesi Dmitri Choukreev, "Hiç kimse LGBT topluluğunun etkinliklerini BDSM partileri kılığında düzenleyebileceğini göz ardı edemez" dedi.

Choukreev, yetkililerin son birkaç yıldır LGBT topluluğuna yönelik artan baskılarına rağmen, "bu insanların ortadan kaybolmadığını" söyledi ve şöyle devam etti:

"Hala kendilerini eğlendirmeleri ve fikirlerini uygulamaları gerekiyor. Şimdilik yasak olmayan BDSM kılığına girerek bu tür etkinlikler düzenleyebilirler."

Rusya'da seks partileri son 10 yıldır büyük şehirlerde, çoğunlukla kozmopolit kentlerde düzenleniyordu.

Nüfusun nispeten küçük bir kısmının partilere katıldığı, etkinliklerin daha çok yaratıcı endüstrilerde veya bilişim sektöründe çalışan orta sınıf kişilerin ilgisini çektiği tahmin ediliyor.

Bu tür etkinliklerin Rus toplumunda liberalizm ve hoşgörüyü sembolize etmesi gerekiyordu, ancak muhafazakarlaşan yasaların onaylanmasıyla giderek yer altına itildiler.

'Neredeyse çıplak' skandalı

Rus yetkililerin seks partilerine yönelik baskıları, Aralık ayında sosyal medya fenomeni ve TV sunucusu Anastasiya Ivleeva'nın doğum günü partisine davetlilerin "neredeyse çıplak" gelmelerini istemesiyle şiddetlendi.

Sosyal medya üzerinden duyurulan partinin konukları arasında, Vladimir Putin'in uzun süreli iş ortağı ve akıl hocası Anatoly Sobchak'ın kızı Rus medya mensubu Kseniya Sobchak'ın yanı sıra usta pop şarkıcısı Philipp Kirkorov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü vardı.

Pek çok kişi fileli kıyafetler ve dantelli iç çamaşırları tercih ederken, rapçi Vacio'nun cinsel organındaki tek çorabı gibi kostümler de vardı.

Etkinliğin fotoğrafları birçok kişi arasında öfkeye yol açtı.

Rapçi Vacio holiganlık suçlamasıyla 15 gün hapis cezası ve cinsel organı üzerine çorap giydiği için 200 bin ruble (2 bin 154 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Ivleeva da partiyi organize ettiği için 100 bin ruble (Bin 77 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğrafların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gösterilmesinin ardından Ivleeva ve konukları çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi.

Etkinliğe katılan bazı ünlüler, önceden ayarlanmış medya etkinliklerinin iptal edildiğini ve davalarla tehdit edildiklerini öne sürdü.

Putin, Rusya'da beşinci dönemini kazanmasıyla sonuçlanan başkanlık seçimlerinin ardından "geleneksel değerler" söylemine yeniden vurgu yaptı.

'Gözdağı verme'

Son dönemde seks partilerine yapılan baskınlar da benzer şekilde gelişti. Polis geldi, herkesin yere yatmasını emretti ve kimlik bilgilerini aldı.

Baskınların çoğu Kremlin yanlısı medya tarafından yayımlandı ve bazı televizyon kanalları katılımcıların kişisel bilgilerini ifşa etti.

Baskınlar halka açık etkinliklerle sınırlı kalmadı. En az iki olayda polis özel bir partiye baskın düzenledi.

Partiye katılanlardan biri BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, bazı erkek konukların Ukrayna'daki savaşa gönderilmekle tehdit edildiğini söyledi.

Artan baskınlar ve kamuoyu önünde yapılan ayıplamalar, parti organizatörleri arasında da endişeye yol açtı.

Şubat ayında, Moskova'daki LGBT toplulukları arasında popüler olan queer tekno partisi Popoff Kitchen ve seks temalı Kinky Party, Rusya'daki tüm etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kinky Party organizatörleri yaptıkları açıklamada, "Bundan sonra seks konusuyla ilgili hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğine dair bir uyarı aldık" dedi.

Popoff Kitchen'dan Nikita Egorov-Kirillov BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, "En ünlü partiyi bile kapatabileceklerini göstermek için mükemmel bir örnek olduğumuzun tamamen farkındaydım. [Konuklarınızın] güvenliğini garanti edemeyeceğinizi bilerek çalışmak imkansız" dedi ve şöyle devam etti:

"Tüm bu baskınlar, gözdağı verme, insanların kişisel bilgilerini not etme... Bu bir kez olduktan sonra insanları partinizin güvenli olduğuna bir daha asla ikna edemezsiniz."