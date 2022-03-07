Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı?. - Son Dakika
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Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı?.

07.03.2022 07:47

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıktayken, insani koridorların açılması için geçici olarak ateşkesin ilan edildiği Mariupol'de Rusya'nın bombardımanları nedeniyle tahliyelerin gerçekleştirilemediği açıklandı. Rusya ise tahliyelerin durmasından Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemiyor.

Savaşın 12. gününde Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! Siviller yollarda, tahliyeler imkansız

Önceki akşam ise iki ülke heyetlerinin bugün üçüncü kez müzakere masasına oturmasına karar verildi. Tüm gözler yapılacak görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

Savaşın 12. gününde Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! Siviller yollarda, tahliyeler imkansız

İşte savaşın 12. gününde yaşanan önemli gelişmeler:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim. Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" dedi.

SİVİLLERİN TAHLİYE YOLLARI BOMBALANDI

Diğer yandan geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen sivillerin bölgeden tahliye edilmesi engelleniyor. Saldırıların devam etmesi nedeniyle binlerce masum insan, yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden savaşın ortasından çıkabilmeyi umuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün şiddetin dozu arttı. Kiev'e 20 km uzaklıktaki Irpin'de binlerce sivilin tahliye yolları bombalandı.

Savaşın 12. gününde Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! Siviller yollarda, tahliyeler imkansız

11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

RUSYA, İKİ KASABAYI VURDU

Dün akşam Rus birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Bombardıman sonucu enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.

Savaşın 12. gününde Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! Siviller yollarda, tahliyeler imkansız


TİKTOK RUSYA'DA BAZI HİZMETLERİNİ ASKIYA ALDI

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, "sahte haber" yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı?. - Son Dakika


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