Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile gümrük birliği süreci hızlanacak. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi dönüşün uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Türkiye'nin AB süreciyle ilgili olarak, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." dedi.

"MUHATAPLARIMIZA 4 VİZYON ESERİ TAKDİM ETTİM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçler de ivme kazanacaktır. Muhataplarımızla olan görüşmelerimizde kendilerine İletişim Başkanlığımızın hazırladığı dört vizyon eseri takdim ettim. İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Türkiye'nin NATO'ya Katkıları, Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi ve Lider Diplomasi başlıklı bu eserlerle tarihe not düştük. Zirvemizin ve yaptığımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

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