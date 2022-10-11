Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek

11.10.2022 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İki lider savaşı ve ülke ilişkilerini ele alacak. Bu gelişmenin ardından akıllara Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un, "Liderler Astana'da Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir" sözleri geldi.

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri dün sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda 19 kişi öldü, 100'den fazla insan ise yaralandı.

Tüm dünyanın gözü tekrar yangın yerine dönen bölgeye çevrilmişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kremlin, Rus lider Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü Astana'da görüşeceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin gündeminde Ukrayna ve ikili ilişkilerin olacağını söyledi.

PESKOV: MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ KONUSUNU GÖRÜŞEBİLİRLER

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün de savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerine arabulucuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret edip, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

10 DEVLET BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Ekim'de Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyarette Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) çerçevesinde aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 10 ülkenin devlet başkanıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Astana ziyaretiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ilişkilerde somut adımlar atılması da öngörülüyor.

27 ÜLKEDEN 50'YE YAKIN HEYETİN GİTMESİ BEKLENİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği yapacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra "gözlemci üye" statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da katılacak. Türkiye zirveye en geniş heyetle katılan ikinci ülke olacak. Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı beklenen zirvede Asya kıtasındaki siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda iş birliği ile yeni zorluklar ve tehditlere karşı mücadele ve güven artırıcı tedbirler masaya yatırılacak.


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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek - Son Dakika


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