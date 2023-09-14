Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı - Son Dakika

Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı

Son Güncelleme: 14.09.2023 22:49

Son dakika: Libya Kızılayı, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası nedeniyle sel meydana gelen ülkede bilanço ağırlaşıyor. Libya Kızılayı'ndan yapılan son güncel açıklamada, sel nedeniyle ölü sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin doğusunu vuran kasırga nedeniyle şiddetli yağışlar ülkede sele neden olmuştu. Sel felaketinin ilk gününden 1000'den fazla ölünün olduğu bildirilmişti. Libya Kızılayı'ndan yapılan son açıklamada ise ölü sayısı 11 bin 300'e çıktı.

96 SAAT SONRA İKİ KİŞİ KURTARILDI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu. TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.

DERNE'DE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ DEFNEDİLDİ

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde binlerce kişini öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı
22:18 Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor
21:37 Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
21:37 İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi
21:18 Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama
21:09 Bakan Koca duyurdu: Grip aşısı uygulaması başlıyor
20:50 Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin seçim kararıyla ilgili konuştu: Parti ve bölge ayırt etmeksizin herkesin oyuna talibim
20:26 ABD Genelkurmay Başkanı'ndan "Afganistan" itirafı: Savaşı kaybettik
20:09 İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 genç futbolcu çocuk istismarı sebebiyle gözaltına alındı
19:43 Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 22:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement