Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası nedeniyle sel meydana gelen ülkede bilanço ağırlaşıyor. Libya Kızılayı'ndan yapılan son güncel açıklamada, sel nedeniyle ölü sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin doğusunu vuran kasırga nedeniyle şiddetli yağışlar ülkede sele neden olmuştu. Sel felaketinin ilk gününden 1000'den fazla ölünün olduğu bildirilmişti. Libya Kızılayı'ndan yapılan son açıklamada ise ölü sayısı 11 bin 300'e çıktı.

96 SAAT SONRA İKİ KİŞİ KURTARILDI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu. TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.

DERNE'DE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ DEFNEDİLDİ

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde binlerce kişini öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.