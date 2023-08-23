Son Dakika! Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü: 10 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel uçak düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PRİGOJİN'İN İÇİNDE OLDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti. Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu söyledi.

PRIGOJIN'İN SAĞ KOLU DA UÇAKTAYDI

Düşen uçağın Wagner grubuna ait olduğu öğrenildi. Uçağın RA-02795 kuyruk numaralı Embraer ERJ 135 olduğu belirtildi. Wagner'in lideri Prigojin'in "sağ kolu" Dmytro Utkin'in de düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.

WAGNER: UÇAK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Tver Valisi Igor Rudenya'nın durumla bizzat ilgilendiği ifade edildi. Wagner PMC'ye bağlı Telegram kanalı Gri Bölge, uçağın Bologovski bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Gri Bölge'nin paylaştığı mesajda "Videolardan birinde füze izler bulunuyor ve doğrudan görgü tanıkları bunu doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASINDA PRIGOJIN'E YER VERİLMEDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Uçak, Şeremetyevo Havaalanı'ndan (Moskova), St. Petersburg'a uçuştaydı. Uçağın içinde 3'ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu" denilirken, Prigojin'le ilgili bir detay yer almadı.

RUSYA SİVİL HAVACILIK SERVİSİ: YOLCU LİSTESİNDE PRIGOJIN'İN ADI GEÇİYOR

Rusya Sivil Havacılık Servisi Rosaviatsiya, yolcu listesinde Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in adının geçtiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

YEVGENI PRIGOJIN KİMDİR?

Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte oluprestoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir. Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.