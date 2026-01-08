Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
08.01.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Haber Videosu

Suriye'de ordunun YPG'ye verdiği süre dolarken büyük operasyondan dakikalar önce Halep'ten patlama ve çatışma sesleri yükseldi. Canlı yayına yansıyan görüntülerde panik anları kameraya yansırken CNN Türk muhabiri "Çabuk koş, çıkalım buradan. Çatışma sesleri hiç bu kadar yakından gelmemişti" diyerek yaşanılan paniği aktardı.

Suriye'de SDG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye Ordusu operasyon başlattı.

Bölgede gerginlik her dakika artarken SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışma canlı yayına yansıdı. Dakikalarca silah ve patlama sesleri duyulan bölgede büyük panik yaşandı. O sırada canlı yayında olan CNN Türk muhabiri "Çabuk koş, çıkalım buradan. Çatışma sesleri hiç bu kadar yakından gelmemişti" diyerek yaşanılan paniği aktardı.

Suriye'de YPG'ye büyük operasyon! Patlama ve çatışma sesleri canlı yayında
İşte çatışma anları

SÜRE DOLDU, OPERASYON BAŞLIYOR

Şam yönetiminin SDG'ye verdiği sürenin TSİ 15.00 itibarıyla dolduğu ifade edildi. Sürenin sona ermesiyle birlikte sahadaki hareketlilik arttı.

Suriye'de YPG'ye büyük operasyon! Patlama ve çatışma sesleri canlı yayında
İşte çatışma anları

SURİYE ORDUSU: OPERASYONA BAŞLAYACAĞIZ

Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/ YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurdu.

Suriye'de YPG'ye büyük operasyon! Patlama ve çatışma sesleri canlı yayında

MSB: "YARDIM TALEP EDİLİRSE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLARIZ"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun YPG'ye karşı başlatacağı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada operasyonun tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. "Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.

TAHLİYE İÇİN İNSANİ GEÇİTLER YENİDEN AÇILDI

Suriye'de Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi. 13.00'a kadar sürecek tahliye için yapılan açıklamada Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

HALEP'TE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 39 YARALI

Salı gününden bu yana Halep'e yönelik SDG saldırılarında, aralarında beş sivilin de bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Sivil Savunması, kötüleşen insani koşullar ve SDG'nin aralıksız bombardımanı nedeniyle çarşamba günü 3 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin büyük bölümünün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden olduğu belirtildi.

Suriye'de YPG'ye büyük operasyon! Patlama ve çatışma sesleri canlı yayında

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, SDG saldırıları nedeniyle öğrenciler ve eğitim personelinin güvenliğini gerekçe göstererek, perşembe günü kent genelindeki devlet ve özel okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının uzatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıklamış, ülkenin toprak bütünlüğünün teyit edildiğini ve bölünmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiğini duyurmuştu. Ancak atılan imzanın üzerinden aylar geçmesine rağmen SDG'nin anlaşma şartlarını yerine getirmeye yönelik herhangi bir adım atmadı

Operasyon, Güvenlik, Politika, Tansiyon, CNN Türk, Suriye, Dünya, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ibo Türkkan Ibo Türkkan:
    la bize ne 7 11 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    malık parayla mı ? 3 2
    Şükrü null Şükrü null:
    seni ilgilendirmiyor zaten, Türkiye nin meselesi bu 3 0
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Hicbir yabanci haberleri bu savasdan bahsetmezken bizim neredeyde bütün haberleri 24 saat yayin yapiyor 13 3 Yanıtla
    Şükrü null Şükrü null:
    senin bilmem ama ülkenin güvenliği, huzuru için önemli şeyler bunlar. sen hangi dünyada yaşıyorsun 4 0
  • ibrahimbabat666 ibrahimbabat666:
    Hakikat her zaman üstündür hakikatin önünde hiçbir şey duramaz hak olan her zaman öndedir 6 0 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    işit çeteleri 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Eren Elmalı açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
İnternette arama yaparken ’siberkondri’ye yakalanmayın İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın
’’Gelmiş geçmiş en iyisi’’ demişti Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman ''Gelmiş geçmiş en iyisi'' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman
Beşiktaş’ta Svensson ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Svensson ile yollar ayrıldı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na büyük jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:26
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:07
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de
İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:51
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:02
Bergüzar Korel’e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:16:32. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.