Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi - Son Dakika
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Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi

20.07.2022 01:03

Tahran'daki İran-Türkiye-Rusya zirvesinde Suriye'deki sorunların çözümü açısından 3 liderin de farklı uçlarda durması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yapılacak en büyük iyiliğin terör örgütlerinden kurtulmasını sağlamak olduğunu ifade ederek operasyon sinyali verdi. İran lideri Reisi askeri çözümün durumu kötüleştireceğini vurgularken, Putin ise Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen 3'lü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. 3 lider, ana gündem maddesi olarak Suriye'deki gelişmeleri masaya yatırdı.

3 LİDERDEN 3 FARKLI YOL HARİTASI

3'lü zirve öncesi ve sonrası Reisi, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla açıklamalarda bulundular. Konuşmalarında üç lider de Suriye'deki durumun çözümü açısından farklı stratejiler belirlediler.

Masada neler konuşuldu? Zirvedeki 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi

REİSİ: ABD, MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK SURİYE'DEN ÇEKİLMELİDİR

Konuşmasında ABD'nin Suriye'deki gayrimeşru varlığının bu ülkede istikrarsızlığa neden olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Reisi, "İran, Suriye'yi daha güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir. Zengin petrol bölgelerini yağmalayan ABD mümkün olduğunca çabuk Suriye'den çekilmelidir" dedi.

"ASKERİ ÇÖZÜM DURUMU DAHA KÖTÜLEŞTİRİR"

ABD'nin tek taraflı politikalarını, Suriye ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını da kınayan Reisi, bu yaptırımların ülkelerin egemenliğiyle çeliştiğini vurguladı. Reisi, "Suriye'deki krizin başlamasının üzerinden 11 yıl geçti ve İran, hala krizin tek çözümünün siyasi olduğuna ve askeri çözümün durumu daha da kötüleştireceğine inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Masada neler konuşuldu? Zirvedeki 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi

PUTİN: SURİYE'NİN GELECEĞİNİ SURİYELİLER BELİRLEMELİ

Putin ise "Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirlemeli. Suriye'de her çeşit terörle mücadele konusunda kararlıyız. Son yıllarda Suriye'deki çatışmalarda tansiyon düşüyor. Suriye hükümeti ülkenin birçok yerini kontrol ediyor. Biz tüm Suriyelilere yardım etmeliyiz. İnsani yardımda ayrım yapmamalıyız. Bunları doğru yaparsak Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli dönüşü sağlanacaktır" açıklamalarında bulundu.

Masada neler konuşuldu? Zirvedeki 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi

ERDOĞAN: SURİYE'YE YAPILACAK EN BÜYÜK İYİLİK PKK/YPG'DEN KURTARMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suriye'ye yapılacak en büyük iyiliğin ülkenin YPG/ PKK'dan kurtulması olduğunu ifade ederek, "Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Suriye'de terörle mücadelede Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, ülkenin YPG/PKK'dan kurtulmasını sağlamaktır. Teröre karşı mücadelemiz terörü kim savunursa savunsun devam edecek" dedi.

Masada neler konuşuldu? Zirvedeki 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi

"YPG/PKK DIŞ DESTEKLERLE SURİYE'Yİ BÖLÜYOR"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. YPG/PKK, dış desteklerle Suriye'yi bölüyor. Türkiye buna kaygısız kalamaz. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir." dedi.

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