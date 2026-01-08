Türkiye\'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG\'yi Halep\'te kuşattı

10 Mart mutabakatına uyarak yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması gereken terör örgütü SDG beklenen adımı atmadığı gibi bölgedeki tansiyonu yükseltecek saldırılar düzenlemeye başladı.

2 MAHALLE MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm mevzilerin meşru hedef ilan edildiğini duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığı belirtildi.

KALABALIK GRUPLAR BÖLGEYİ TERK ETTİ

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere tahliye uyarısı yapmasının ardından, Suriyeliler bölgeyi terk etmeye başladı. Halep'ten gelen görüntülerde, sivillerin bölgeden uzaklaşmaya çalışması nedeniyle ana yollarda trafik oluştuğu görüldü. Açıklamada, sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı da bildirildi. Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00'e kadar açık olacağı kaydedildi. Haber ajansı SANA ise haberinde "SDG/YPG, insani yardım koridoruna ulaşmak isteyen Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalle sakinlerini hedef aldı" ifadesini kullandı.

SURİYE ORDUSU HALEP'TE OPERASYON BAŞLATTI

AFP muhabiri, Suriye ordusunun Halep'teki kapsamlı askeri ve güvenlik operasyonunun başladığını bildirdi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep'in tamamen güvenli hale getirilmesi amacıyla operasyonların genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.

Suriyeli askeri bir kaynak, yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, sivillerin korunmasına öncelik verildiğini belirtti. Askeri kaynak, konuya ilişkin açıklamasında, "Halep'teki askeri operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun şekilde yürütülecektir. Silahlı grupları hedef alırken, aynı zamanda sivillerin bölgeden tahliye edilmesine odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HALEP VALİLİĞİ'NDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Halep Valiliği, Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Suriye ordusu'nun Halep'te YPG'yi kuşatma altına aldığı belirtildi. Valilikten yapılana açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suriye ordusu, Halep'te YPG'yi kuşatma altına aldı. Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri Suriye ordusunca kuşatma altına alındı. Suriye Devleti, Halep'i tehdit eden milis tehlikesini ortadan kaldırmak istiyor. SDG, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinin güvence altına alınabilmesi için alan açmalıdır. Suriye ordusu, şu ana kadar yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verme ilkesini uyguluyor.

SDG SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG'nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti. Açıklamada, Suriye Ordusu'nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.

BİNLERCE AİLE BARINMA MERKEZLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep'te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı. Şeyh Maksud Mahallesi'nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi. Evlerinin üzerine mermilerin düştüğünü belirten el-Başa, "Üç çocuğum var, hepsi çok korktu. Sürekli top mermileri düşüyordu, geceleri çıkmamıza izin verilmedi. Bu sabah güvenli bir çıkış olduğu söylendi ve buraya geldik." dedi.

"GIDA, GAZ VE MAZOT TEMİN EDİLEMEZ HALDE"

Barınma merkezindeki koşulların iyi olduğunu ifade eden Başa, "Sabah kahvaltı verdiler, yatak ve battaniye sağladılar. Şükürler olsun eksiğimiz yok. Yaralı yok ama elbette evimiz daha rahat. İnşallah en kısa zamanda evlerimize döneriz." diye konuştu. Eşrefiye Mahallesi'nden gelen Hüda Meraşni ise bombardıman ve saldırılar nedeniyle hayatın tamamen zorlaştığını dile getirdi. Meraşni, "Gıda, gaz ve mazot temin edilemez hale geldi. Hava çok soğuk, küçük çocuklarımız var. Bombardıman dünden beri sürüyor, kimse uyuyamadı. Bu üçüncü kez evimizi terk etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı. Şu anda üniversite yerleşkesinde barındıklarını söyleyen Meraşni, koşulların mevcut duruma göre iyi olduğunu belirterek, yardım edenlere teşekkür etti.

BM'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Halep'te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu Suriye ordusuyla çıkan çatışmalara ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

SURİYE HÜKÜMETİ: SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye Hükümeti'nin Halep'teki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasını yayınladı. SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'teki duruma ilişkin açıklamasında sahadaki gerçekleri yansıtmayan ciddi yanlışlar ve hatalı nitelemeler bulunduğuna dikkat çekilerek, söz konusu ifadelerin 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmaya aykırı olduğu kaydedildi. Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve halkın korunmasına ilişkin sorumluluğun anayasa ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yalnızca devlete ve meşru kurumlarına ait olduğu vurgulandı. Suriye'de, Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının pazarlık konusu edilemeyeceğini, bunun değişmez ulusal ve hukuki bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi. Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiği belirtildi. Açıklamada, gerilim bölgelerinden ayrılanların tamamının sivil halktan oluştuğu, çatışmalardan endişe duyan Kürt vatandaşların devletin ve resmi kurumların kontrolündeki bölgelere sığındığı aktarıldı.

Bunun vatandaşların devlete ve devletin güvenlik sağlama kapasitesine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin, yalnızca güvenliği sağlama, yerleşim alanlarında silahlı faaliyetleri engelleme ve bu bölgelerin Halep kentine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasının önüne geçme amacı taşıdığı" kaydedildi. Açıklamada, Suriye hükümeti, söz konusu mahallelerdeki silahlı grupların bölgeden çıkması yönündeki talebini yineleyerek, sivillerin siyasi ve medya kaynaklı çekişmelerden tamamen uzak tutulması çağrısında bulundu.

SURİYE ORDUSU HALEP'İ KUŞATTI

