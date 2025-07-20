Ukrayna Ordusu'ndan Oyunlaştırma Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Ukrayna Ordusu'ndan Oyunlaştırma Stratejisi

Ukrayna Ordusu\'ndan Oyunlaştırma Stratejisi
20.07.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, insansız hava araçlarıyla yapılan savaşta puanlama sistemi geliştirerek motivasyonu artırıyor.

Benzer görüntüler her gün geliyor. Hem de binlercesi.

Ukrayna'nın uzun cephe hattında hedef alınan düşman askerleri ve imha edilen ekipmanlar. Her şey filme alınıyor, kaydediliyor ve sonra sayılıyor.

Ve şimdi Ukrayna ordusu, kendisinden çok daha güçlü bir rakibe karşı her avantajı elde etmeye çalıştığı bir savaşta, sıradışı bir planı hayata geçirdi.

Birlikler ve askerler, insansız hava araçlarıyla öldürülen her Rus askeri ve imha edilen her ekipman için puan kazanmaya başladı.

Tıpkı bir televizyon yarışması gibi, kazanılan puanlar da ödül anlamına geliyor.

Brave 1 isimli proje hükümet ve ordudan uzmanları bir araya getirdi.

Proje, "Hedef stratejik olarak ne kadar önemli ve büyükse, birlik o kadar çok puan alıyor" ifadeleriyle açıklanıyor.

Bir düşman çoklu roketatar sistemini imha etmek 50 puana kadar kazandırıyor; imha edilen bir tank için 40, hasar gören bir tank içinse 20 puan veriliyor.

Buna savaşın oyunlaştırılması diyebiliriz.

Yüklenen her video artık Kiev'de dikkatlice analiz ediliyor ve puanlama, sürekli değişen bir dizi askeri önceliğe göre yapılıyor.

E-puan sisteminin arkasındaki isim, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhaylo Fedorov.

Bakan, "Bence her şeyden önce mesele, kaliteli veri, savaşın matematiği ve sınırlı kaynakların nasıl daha etkili kullanılacağının dikkate alınması" diyor.

Üç buçuk yıldır devam eden bu zorlu savaşın puanlamasının, bir faydası daha olduğu savunuluyor.

Bakan Fedorov bunun "motivasyonla da ilgili" olduğunu söylüyor ve "Puanlamayı değiştirdiğimizde, bunun motivasyona etkisini görebiliyoruz" diyor.

Fedorov'un ofisinde, cephe hattındaki onlarca Ukrayna insansız hava aracından yapılan canlı yayınların aktarıldığı devasa bir ekran bulunuyor.

Bu yayınlar bir arada, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) savaşına canlı bir bakış sunuyor.

Ukraynalı komutanlar uçan robotların artık tüm Rus ölümlerinin ve yaralanmalarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu iddia ediyor.

Savaşın ilk zamanlarından bu yana sosyal medyaya, kimi metal müziğiyle süslenmiş İHA videoları yükleniyor.

Bir tankın alev topu haline gelişi, kendisini takip eden bir İHA'ya sopa atan yalnız bir asker.

İHA patlarken video da bulanıklaşıyor.

Askerler ne düşünüyor?

Bunlar bazıları için korkunç görüntüler. Çünkü her video bir düşmanın ölümünü kutluyor.

Zorlu savaşın psikolojisindeki cephe hattındaki askerlerse, artık böyle video kanıtlarının kendilerine ödül getirebileceğini bilerek hareket ediyorlar.

BBC, cephedeki askerlerin bu plan hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için 10'dan fazla birimle iletişime geçti.

Gelen yanıtlar birbirinden farklıydı.

108. Bölgesel Savunma Tugayında asker olan Volodimir, "Genel olarak yoldaşlarım ve ben bunu destekliyoruz" dedi. Soyadını vermek istemedi.

Cephe birliklerinin, özellikle saldırı drone'larını hızla tükettiği bir dönemde, Volodimir e-puan planının faydalı olduğunu söylüyor.

"Bu, kaybettiklerimizi telafi etmenin ve düşmana mümkün olduğunca etkili bir şekilde kayıp verdirmenin bir yolu" diyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda konuşlu 22. Mekanize Tugayının bu yeni sisteme alışması için yaklaşık üç ayı oldu.

Bu tugaydaki çağrı kodu Jack olan bir asker, "Nasıl çalıştığını anladıktan sonra, oldukça iyi bir sistem olduğu ortaya çıktı" diyor.

"Arkadaşlar bitkin ve artık onları motive eden hiçbir şey yok. Ama bu sistem işe yarıyor. Dronelar bu program aracılığıyla geliyor ve çocuklar ödüllendiriliyor. Bu iyi bir motivasyon" diye anlatıyor.

Ancak bazıları da plana pek ikna olmuş değil.

Yılan adını kullanmayı tercih eden bir asker, "Temel sorun olan motivasyon bununla çözülmüyor" diyor ve "Puanlar, insanların ordudan kaçmasını engellemeyecek" sözleriyle durumu anlatıyor.

Kendisini Dimitro olarak tanıtan bir asker de bize uzun bir yanıt gönderdi.

Dimitro, puan kazanmak isteyen birliklerin birbirlerinin hedeflerine saldırdığını ya da bazı durumlarda zaten devre dışı bırakılmış bir Rus aracına kasıtlı olarak saldırdıklarını savundu.

Dimitro için tüm bu konsept ahlaki açıdan da sıkıntılı:

"Bu sistem, her şeyi kara dönüştürmeye yönelik sapkın zihniyetimizin bir sonucu. Kendi lanet olası ölümümüzü bile."

Ödül-puan harcamak için bir site de var

Ancak e-puan sistemi, Ukrayna'nın bu savaşı yürütme biçiminin tipik bir örneği.

Ülkenin sayısal dezavantajının etkisini en aza indirmek için tasarlanmış yaratıcı ve alışılmışın dışında bir düşünce.

Bakan Fedorov, bu sistemle, savaşan birliklerin yüzde 90-95'inin katıldığı, sürekli bir veri akışı sağladığını söylüyor.

"Kaliteli bilgiler almaya ve bunlara dayanarak kararlar almaya başladık" diye devam ediyor:

"Veri toplayarak değişiklikler önerebiliriz, ancak temel olan her zaman askeri stratejidir"

Kiev'deki isimsiz bir apartmanda, görüntüleri inceleyen, her isabeti doğrulamaya çalışan ve sorumlu birime puan vermekle görevli analistlerden bazılarıyla buluştuk.

Binanın yerini veya gerçek isimlerini kullanmamızı istemediler.

Volodia isimli kişi, "İki kategorimiz var: isabet ve imha" diye anlatıyor: "Yani farklı kategorilere farklı miktarda e-puan gidiyor."

Görünüşe göre bir Rus askerini teslim olmaya teşvik etmek, onu öldürmekten daha fazla puan kazandırıyor.

Bir savaş esiri, gelecekteki esir takası anlaşmalarında kullanılabiliyor.

Volodia, "Eğer bir Rus askerini öldürürseniz bir puan alırsınız. Onu yakalarsanız bunu 10 ile çarparsınız" diyor.

Volodia'nın ekibi her gün binlerce isabeti analiz ediyor.

"En zor kısmı topçu ateşi" diyor ve bize ağaçların arasından ustaca geçip bir topun gizlendiği bir sipere giren bir İHA'nın videosunu gösteriyor.

"Ruslar saklanma ve siper kazma konusunda çok iyiler" diye anlatıyor.

Rusya'nın taktikleri geliştikçe e-puan sistemi de gelişti.

Moskova'nın yaya veya motosikletli küçük keşif birliklerini daha fazla kullanması, tek bir askerin değerinin bir tank veya diğer zırhlı araçlara kıyasla arttığı anlamına geliyor.

Brave 1'in açıklamasında, "Daha önce tek bir düşman askerini öldürmek 2 puan kazandırırken, şimdi 6 puan kazandırıyor" yazıyordu.

Düşman İHA operatörleri de İHA'ların kendisinden daha değerli bir hedef.

Şimdiye kadar birlikler puanlarını nakde çevirebiliyordu ve birçoğu bunu çok ihtiyaç duyulan ekstra ekipman satın almak için kullanıyordu.

Şimdi e-puan sistemi, tasarımcılarının "Savaş Amazon'u" olarak tanımladığı Brave 1 Pazarı'na doğrudan entegre edildi.

Bağlanan askerler 1600'den fazla ürüne göz atabiliyor, biriktirdikleri puanları burada kullanabiliyor.

Brave 1 Pazarı, geleneksel askeri teçhizat tedarikinin yerini almak için değil, onun yanında yer alacak şekilde tasarlandı.

Birliklerin, insansız hava araçlarından, bunların parçalarına ve hatta yaralı askerleri cephe hattından tahliye edebilen insansız kara araçlarına (İKA) kadar ürünlere daha hızlı erişebilmesi umuluyor.

Puanlı öldürme… Savaş Amazon'u… Bunlar bazılarına acımasız, hatta duygusuz gelebilir.

Ama bu bir savaş ve Ukrayna, olabildiğince etkili ve verimli bir şekilde savaşarak direnmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Ordusu'ndan Oyunlaştırma Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
09:17
Eve dönüşün yol haritası PKK’lılar 4 kategoriye ayrılacak
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
07:49
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
07:34
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 11:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu'ndan Oyunlaştırma Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.