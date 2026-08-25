GSB yurt başvuruları başladı: Son tarih 29 Ağustos - Son Dakika
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GSB yurt başvuruları başladı: Son tarih 29 Ağustos

GSB yurt başvuruları başladı: Son tarih 29 Ağustos
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 akademik yılı için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden 29 Ağustos saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Değerlendirmede sosyal ve ekonomik durum ile başarı kriterleri dikkate alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER DİKKAT

2026-2027 akademik yılı GSB yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

Başvuru beyanlarını inceleyecek olan kurum ve kuruluşlar arasında Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bulunuyor.

2026 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili hizmeti üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2026 KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından GSB'nin yurt başvuru hizmetine ulaşarak ekranda yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve başvuru işlemini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin özellikle öğrenim bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olması önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK yurt başvurularında öğrencilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde örgün yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile ilgili şartları taşıyan ara sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Yurt başvurularında öğrencilerin eğitim durumu, başvuru kapsamı ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer kriterler dikkate alınacak.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler, belirlenen şartları taşımaları halinde KYK yurtları için başvuruda bulunabilecek.

İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra ara sınıf öğrencileri için de başvuru süreci yürütülecek. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş gibi özel durumdaki öğrencilerin başvuru tarihleri ise ayrıca duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuruları değerlendirmeye alınacak. Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise GSB tarafından yapılacak duyuruyla belli olacak.

Öğrenciler sonuçlarını, açıklamanın ardından e-Devlet ve GSB'nin resmî kanalları üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, GSB Yurt, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim GSB yurt başvuruları başladı: Son tarih 29 Ağustos - Son Dakika

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