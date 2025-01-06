2024 Yılında İhracatta Rekor Artış: 31 İl 1 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılında İhracatta Rekor Artış: 31 İl 1 Milyar Doları Geçti

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 54 ilde ihracatın arttığını duyurdu. İstanbul, Kocaeli ve İzmir sırasıyla en çok ihracat yapan iller oldu.

06.01.2025 09:53
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TİCARET Bakanlığı, 2024 yılında 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 54 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, il bazında ihracat verilerinin 2024 yılbaşından itibaren Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ortak çalışması olarak, firmaların faaliyet gösterdiği illeri de esas alan şekilde yayımlandığı belirtilerek, "2024 yılında mal ihracatımız yüzde 2,5 oranında artış ile 262 milyara yükseldi ve Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmış oldu. Bu ihracat değerindeki payı bakımından 56 milyar 837 milyon dolar ile İstanbul birinci sırayı alırken, Kocaeli 32 milyar 5 milyon dolar ile ikinci sırayı, İzmir 23 milyar 817 milyon dolar ile üçüncü sırayı aldı. 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 54 ilde ihracat arttı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Hatay, Eskişehir, Adana, Çorum, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, Balıkesir, Düzce, Aydın, Samsun, Yalova, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Çanakkale oldu" denildi.

'İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL KOCAELİ OLDU'

2024 yılında ihracatta en fazla artış yaşanan ilin Kocaeli olduğu aktarılan açıklamada, "Kocaeli 2 milyar 188 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla ikinci il, Eskişehir 591 milyon dolarlık artışla üçüncü il oldu. 2024 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 0,9 artış ve 4 milyar 908 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 6,4 artış ve 3 milyar 23 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İzmir yüzde 8,7 azalış ve 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 2,5 artış ve 1 milyar 625 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 10,1 artış ve 1 milyar 144 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2024 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış; Çorum 203 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 115 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, İhracat, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılında İhracatta Rekor Artış: 31 İl 1 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılında İhracatta Rekor Artış: 31 İl 1 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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