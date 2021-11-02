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AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak - Son Dakika

AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak

02.11.2021 16:14
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak

Son dakika: AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler bulunmakta. Teklifin yasalaşmasıyla; borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek. Ayrıca boşanmış çiftlerin yaşadığı sorunlardan biri olan icrayla çocuk almak tarihe karışacak.

AK Parti,5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler bulunuyor. Düzenleme hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bir açıklama yaptı.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek.

İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KAVUŞUYOR

Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932'den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. Boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer alıyor. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak.

TESLİM SIRASINDA UZMANLAR BULUNACAK

Teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar bulunacak. Bu konuda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı konusundaki tartışma da sona erdi. Çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek."

AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak

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Son Dakika Ekonomi AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak - Son Dakika
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