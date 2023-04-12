Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

Dünyanın en prestijli dergilerinden Forbes, geçtiğimiz günlerde2023'ün en zengin insanlarını açıklamıştı. Türkiye'den de 26 ismin yer aldığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralamaştı. Ünlü dergi bu kez de milyarder sayısına göre en zengin şehirleri açıkladı. İşte en zengin şehirler...

10. Delhi, Hindistan

116.4 milyar dolar

9. Singapur

133.3 milyar dolar

8. Shenzhen, Çin

246 milyar dolar

7. Mumbai, Hindistan

276.4 milyar dolar