Dünyanın en prestijli dergilerinden Forbes, geçtiğimiz günlerde2023'ün en zengin insanlarını açıklamıştı. Türkiye'den de 26 ismin yer aldığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralamaştı. Ünlü dergi bu kez de milyarder sayısına göre en zengin şehirleri açıkladı. İşte en zengin şehirler...
10. Delhi, Hindistan
116.4 milyar dolar
9. Singapur
133.3 milyar dolar
8. Shenzhen, Çin
246 milyar dolar
7. Mumbai, Hindistan
276.4 milyar dolar
Son Dakika › Ekonomi › Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı - Son Dakika