Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı - Son Dakika
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Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

12.04.2023 10:12
Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin şehirler listesini yayımladı. Milyarder listesine göre New York, 101 milyarderle listenin ilk sırasına yerleşti. 101 milyarderin toplam serveti ise 616.8 milyar dolar olarak kaydedildi. İşte dünyanın en zengin şehirleri.

Dünyanın en prestijli dergilerinden Forbes, geçtiğimiz günlerde2023'ün en zengin insanlarını açıklamıştı. Türkiye'den de 26 ismin yer aldığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralamaştı. Ünlü dergi bu kez de milyarder sayısına göre en zengin şehirleri açıkladı. İşte en zengin şehirler...

10. Delhi, Hindistan

116.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

9. Singapur

133.3 milyar dolar

Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

8. Shenzhen, Çin

246 milyar dolar

Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı

7. Mumbai, Hindistan

276.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı
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Forbes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Milyarderlerin sahip olduğu servet, dudak uçuklattı - Son Dakika


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