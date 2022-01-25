Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kaldı.

ASKERLER KURTARDI

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrıldı vemahsur kalanların yardımına askerler koştu. Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

ARAÇ BAŞINA 2 BİN EURO TAZMİNAT

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou'nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; toplantıda, Attiki Odos otoyolunuişleten şirket tarafından araç başına 2 bin euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Başbakan Miçotakis'in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.

BUGÜN TATİL İLAN EDİLDİ

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi. Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı. Öte yandan Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE PEK ÇOK ŞİRKET VAR

Türkiye'de pek çok otoyol özel şirkeler tarafından yönetiliyor. Başta İstanbul'un etrafındaki, İstanbul Havalimanı'na giden otoyol olmak üzere pek çok şirket yap-işlet-devret yöntemiyle bu otoyolları işletiyor. Bu şirketlerden henüz kar ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. İşte Türkiye'nin otoyollarını işleten şirketler

OTOYOL AŞ

Türkiye'nin en büyük yap-işlet-devret projesi olan İzmir-İstanbul otoyolunu işletiyorlar. Şirket Nurol, Özaltın, Astaldi, Göçay ve Makyol'un bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumdan oluşuyor. Konsorsiyum; İzmir'den İstanbul'un Anadolu yakası girişine dek yapılan yolu tek başına işletiyor.

IC İÇTAŞ

Şirket Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Kuzey Çevre Otoyolu'nun ve Menemen-Aliağa- Çandarlı Yolu'nun işletme ortağı. Şirket aynı zamanda kamuoyunda garanti bedelleriyle sık sık gündeme gelen Kütahya Zafer Havalimanı'nı da işletiyor.

LİMAK

Kamu-Özel İşbirliği projelerinin en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın yüzde 20'lik ortağı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu Yakası'nı Cengiz İnşaat'la beraber işletiyor.

CENGİZ

İstanbul Havalimanı'nın yüzde 20'lik ortağı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Limak'la beraber işletiyor. İ

KOLİN

Şirket, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu Yakası'nı ortağı Kalyon'la beraber işletiyor. İ

KARAYOLLARI'NI KİM İŞLETİYOR?

> Osmangazi Köprüsü: Otoyol AŞ (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Göçay konsorsiyumu)

>Gebze-İzmir Otoyolu: Otoyol AŞ (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Göçay konsorsiyumu)

>YSS Köprüsü: IC İçtaş

>Kuzey Marmara Otoyolu (Anadolu): Limak ve Cengiz

>Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa): Kolin ve Kalyon

>Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu: IC İçtaş, Kalyon, Astaldi

>Ankara- Niğde Otoyolu: ERG İnşaat