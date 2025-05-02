Bakan Bolat'ın Diyarbakır Ziyaretleri

VALİLİK, AK PARTİ VE MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bolat, Vali Murat Zorluoğlu ile bir süre görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Bolat, MHP İl Başkanı Miktat Arslan ve il teşkilatıyla bir araya geldi. Bakan Bolat'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

'TÜRKİYE HER KRİZ ORTAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK VE TEDARİK ÜSSÜDÜR'

Ziyaretlerinin ardından Bakan Bolat, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) bağlı Gastronomi Merkezi'nde, kentteki bazı iş insanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantıya ayrıca Vali Murat Zorluoğlu, milletvekilleri M. Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, OSB Başkanı Mustafa Fidan, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve esnaflar katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, ticaret savaşlarının kızıştığı bir ortamda Türkiye'nin lojistik ve tedarik üssü olduğunu belirterek, "Bu yıl, 4 ayı geride bıraktık. Ocak, mart, nisan aylarında geçen yılın üzerinde ihracat rakamlarını açıkladık. Yılın ilk 4 ayı itibariyle baktığımızda ihracatımızın 87 milyar dolara yükseldiğini gördük. Yüzde 3,9'luk bir artışımız var. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve önümüzdeki aylara da ümitle bakıyoruz. İhracatımızdaki bu artış, geçen yılın rakamlarıyla baktığımızda daha yüksek. Geçen yıl ilk 4 ayda yüzde 2,4'lük bir artışımız vardı. Bu şu anlama geliyor; dış ticarette korumacılık rüzgarlarını hızla esmeye başladığı hatta fırtınaya dönüştüğü ve özellikle ticaret savaşlarının hızla kızıştığı bir ortamda Türkiye her kriz ortamında olduğu gibi yine dünya ekonomisinde ve bölgesinde istikrarlı siyaseti ve güçlü ekonomisi kaliteli ve hızlı tedariki ile kaliteli üretimiyle dünyada, Avrasya coğrafyasının merkezinde çok önemli bir lojistik ve tedarik üssü olduğunu bir kez daha dünyadaki alıcılara, ithalatçılara hatırlatmaktayız" dedi.

'5 ÜLKEYLE ÖNEMLİ FAALİYETLER YAPTIK'

3 hafta içerisinde 5 ülkeyle önemli faaliyetler yaptıklarını belirten Bolat, "Hatırlayalım, 2020'de başlayan kovid salgını döneminde, 2022 Şubat'ında başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı döneminde yapılan tahıl anlaşması ile beraber 2023'te büyük deprem felaketleri geçirmemize rağmen yine güçlü üretimi ihracat yapımızla bu krizlere karşı güçlü ve dayanıklı konumumuzu göstermiştik. Şimdi de ticaret savaşlarının kızıştığı bir ortamda Türkiye yine kriz savar bir ülke konumunu krizlere karşı dayanıklı konumunu ve tedarik ve lojistik konusunda güvenilir bir üst olduğunu bir kez daha ithalatçılara, alıcılara göstermiştir. Bundan ziyadesiyle memnunuz. İnşallah önümüzdeki aylarda da mal ve hizmet ihracatındaki artış depomuzu devam ettireceğiz. Geçen yıl 377 milyar dolarla kapattığımız mal ve hizmet ihracat toplamını bu yıl en az 390 milyar dolar ki inşallah daha üstüne de çıkmaya hedefimiz var. Bunun için bütün ihracatçılarla birlikte Ticaret Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz son 3 hafta içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Suriye, İtalya'ya Libya 5 ülkeyle önemli faaliyetler yaptık, fuarlara katıldık, ticaret heyetleri düzenledik. İş forumları ve yuvarlak masa toplantıları, ikili görüşmelerle ihracatımızı hem mal hem hizmetlerde artırmanın gayretleri içinde olduk. Ticaret Bakanlığımızın ihracat, mal ihracatı ve hizmet ihracatı çeşitleri bunun yanında Exim Bank'tan artan kredi imkanları ile bu yıl 52 milyar dolar ihracat kredisi ve ihracat sigortası yapacağız. Türk Bank'ın geçen yıl faaliyete geçen Türk Bank'ın kredi plasman hacmini geçen yılki 12 milyar liradan 2025 yılı sonuna kadar 150 milyar liraya çıkaracağız. İGE'nin kefalet miktarını da bugünkü 106 milyar liradan İnşallah 150 milyar liranın üzerine çıkaracağız. Bu desteklerle birçok yeni uygulamalar başlattık. E- ihracat uygulamaları, E- Kolay İhracat Platformu, Kolay ihracat Platformu, İhracat Akademisi gibi çalışmalarımız, bunun yanında HİSER, Ur-Ge gibi ihracatı teşvik programları, KTZ gibi değişik programlarla ihracatçılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. İhracatçılara Normal Ticaret Kredi faaliyetlerinin Kredi plasmanlarının yarı maliyetinde Exim Bank'ı ve Reeskont kredileri sağlanıyor. Biz geldiğimizden bu yana 300 milyondan, günlük 4 milyar liraya çıkardık. Diyarbakır için de önem taşıyor. 5 sanayide sanayiye tekstil, giyim, mobilya, ayakkabı ve deri gibi sanayilerde bu yıl ocaktan aralığa kadar kişi başına 2 bin 500 lira nakit istihdam desteği de ihracatçılarımıza verilecek. Bu şekilde ihracatı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'DİYARBAKIR İTHALATI AZ, İHRACATI DAHA YÜKSEK OLAN BİR ŞEHRİMİZ'

Diyarbakır'da 2016'da başlayan terörle mücadele sonrasında ihracatın artığını belirten Bolat, "Diyarbakır'da 2016'dan başlayarak terörle mücadelenin başarıyla sağlanması Diyarbakır'ı tam bir huzur şehri, güzel şehir, kalkınmakta olan dinamik bir şehir havasını getirmiş. Hakikaten Güneydoğu'muzun göz bebeği bir kalkınma ve gelişmeyi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yatırımlarda büyük bir artış var. Fabrikalarda büyük bir artış var. Hükümet olarak 22 yılda Diyarbakır'ımıza 766 milyar liralık devlet bütçesinden kamu yatırımı yapmış bulunuyoruz. Bunlardan ulaştırmada 60 milyar lira, tarım ve ormancılıkta 175 milyar lira, sanayi ve teknolojide 20 milyar lira, enerjide 70 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikteki teşviklerde 14 milyar lira, çevre ve şehircilikte 136 milyar lira, sosyal yardımlarda 203 milyar lira, eğitimde 49 milyar lira gibi kamu harcamaları yapılmış. Şehrimize bambaşka bir gelişmişlik ve kalkınma konumuna yükseltilmiş. Bunu görmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine 385 hektarlık ilave bir alan kazandırıldı ve alt yapısı yapıldı. Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 507 konut, 137 dükkan, 9 butik otelin inşası tamamlandı. Diyarbakır tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, sağlık sektörüyle adeta parlayan bir yıldız konumuna geldi. ve bundan sonra gelişmesi daha da hızlanacak. Geçen birkaç hafta önce temeli atılan Silvan Sulama Baraj ve Tünel inşaatının 5 yıl içinde tamamlanmasıyla Diyarbakır'ımızın tarımsal üretimi tam 3 kat artacaktır. Diyarbakır ihracat noktasında da gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Faaliyet bazında ihracat rakamları tespit ediliyor. Geçen yıl Diyarbakır, 331 milyon dolarlık ihracatla kapadı. Yüzde 7.5'luk bir azalış vardı. Buna karşılık bu yıl, ilk çeyrekte Diyarbakır'ın ilk 4 ayda, ocak- nisan döneminde 110 milyon dolar ihracatı var. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7'lik ihracat artışı başarıldı. Diyarbakır ithalatı az, ihracatı daha yüksek olan bir şehrimiz. Dış ticaret fazlası veriyor. Bu anlamda her 1 dolarlık ithalatta karşılık Diyarbakır ekonomisi 2 dolar 61 sentlik ihracat başarmakta. İnşallah bu trend devam edecek" dedi.

'LİSANSLI DEPOCULUKTA DA DİYARBAKIR OLDUKÇA İYİ BİR DURUMDA'

Diyarbakır'ın lisanslı depoculukta iyi bir durumda olduğunu belirten Bolat, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Diyarbakır için geçen yıl ihracat teşviki olarak 63 milyon lira destek sağladık. Bunun yanında 48 milyon dolar da ihracat kredisi ve ihracat sigortası desteği Diyarbakır'a sağladık. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Esnaflarımıza gelince Diyarbakır'da Bir Ticaret ve Sanayi Odası, bir Ticaret Borsası var. ve 24 bin 142 şirket Ticaret Odası'na kayıtlı. Ticaret Borsasına da 374 üye kayıtlı. Bunun yanında Türkiye'mizde 3 bine yakın esnaf odası var. 2 milyon 254 bin toplam esnafımız için de Diyarbakır'da da esnaflarımızın sayısı aşağı yukarı 29 bin civarındadır. Ama valim bu rakamın biraz daha yüksek olduğunu düşünüyor. Hükümet olarak bu yıl Diyarbakır esnafımız için 447 milyon lira yüzde 50'ye faiz sübvansiyonuna kredi desteği sağladık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, geçenlerde esnaflarımız için çok önemli müjdeler verdi. Esnaf başına yüzde 50 faiz indirimli kredi üst limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Ticari araç değiştirmek için de 2,5 milyon liraya çıkarıldı ve bunların geri ödeme süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı, taksit süresi de 3 aydan 6 aylık taksit ödemeleri şeklinde esnaflar lehine artırıldı ve finans maliyeti de yüzde 25'e düşürüldü. Esnaflarımızın bu imkanlardan yararlanıp işlerini geliştirmeleri en büyük dileğimiz. Biz hükümet olarak 22 yıldan bu yana 600 milyar liraya yakın, tam 4 milyon 400 bin esnafa defalarca kullandırılan finansman destekleri sağladık. ve bu şekilde de esnaflarımızın işlerini büyütmeleri, geliştirmeleri mümkün oldu. Lisanslı depoculukta da Diyarbakır oldukça iyi bir durumda. Esnaflarımız için şunu söylemek istiyorum. Diyarbakır'daki esnaflarımızın ihtiyacı olan kredi konusundaki miktar neyse Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZKOOP) yönetimi inşallah Halk Bankası ile görüşüp o konuda destek sağlayacaklarını ifade ettiler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Türkiye'de 12,2 milyon lisanslı depo kapasitesi var, 225 lisanslı depo var. Maşallah Diyarbakır'da da 800 bin ton kapasitesinde lisanslı depolar var. Diyarbakır, tarımda çok güçlü olduğu için hububat başta olmak üzere lisanlı depoculuğun önemini kavramış görünüyor" diye konuştu.

'KADIN KOOPERATİFLERİNE HİBE DESTEĞİNİ YÜKSELTTİK'

Kadın kooperatiflerine verilen destek miktarlarının arttığını ifade eden Bakan Bolat, şöyle dedi:

"Diğer tarafta kadın kooperatifleri noktasında biz şu anda gastro okulunda bulunuyoruz. DTSO bize ev sahipliği yapıyor. Biz yine hükümet olarak Kooperatifleri Destekleme Programı (KOPDES) çerçevesinde kadın kooperatiflerine bugüne kadar 510 milyar lira destekler sağladık. Burada da yine müjdeyi yine tekrarlamak istiyorum. Bakanlık olarak kadın kooperatiflerine verdiğimiz hibe desteğinin rakamlarını yükselttik ve 1 milyon liraya çıkardık. Kadın kooperatiflerine hibe desteği ilk başlangıçta veriliyor ve hibedir. Daha önce 400 bin liraydı, 1 milyon liraya çıkardık. Personel desteğini 538 bin liraya çıkardık, 2 personel için. Yine 1 yıllık süre olarak bunda da 266 milyon 532 bin TL olarak kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Fuarlar noktasında da 60 bin liralık fuara katılma desteğini de 150 bin liraya yükselttik. Bu da kadın kooperatiflerimize hayırlı uğurlu olsun."

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,