Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak - Son Dakika

Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, kur rejiminde bir değişiklik olmayacağını ve yatırımcılara ve ihracata güçlü destek vereceklerini belirterek, ''Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ TAM"

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz.

"GÖRÜŞÜLMEDİK YATIRIMCI BIRAKMAYACAĞIZ"

G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yılsonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak."

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak - Son Dakika
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