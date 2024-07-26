Basın İlan Kurumu, 13 şubesini kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Basın İlan Kurumu, 13 şubesini kapattı

İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13'ünü kapatma kararı aldı. Azalan ilan potansiyeli ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle yapılan bu kararla birlikte, kapatılan şube müdürlüklerindeki personel en yakın şubelere nakledildi.

26.07.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13'ünü kapattı.

Resmi Kurumların ilanlarını, yayın kuruluşundan komisyon keserek, gazete ve internet sitelerinde yayınlanması işlemini takip eden Basın İlan Kurumu, son yıllarda azalan ilan potansiyeli ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle şubelerinin yarısını kapattı. Büyükşehirlerde 28 şubesi bulunan Basın İlan Kurumu, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Ordu vilayetlerindeki şube müdürlüklerini kapattığını duyurdu.

Kapatılan şube müdürlüklerindeki yaklaşık 100 personelin kadrosu, en yakın şubelere nakledildi. Bünyesinde yaklaşık 400 personel bulunan Basın İlan Kurumunda, kapatılan şubelerde yaş ve çalışma günü dolan bazı personelin, emeklilik dilekçelerini verdikleri öğrenildi.

Son yapılanmaya göre basın ilan alan mevkuteler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Van, Tekirdağ Şubelerine bağlı olarak ilan almayı sürdürecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kamu, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Basın İlan Kurumu, 13 şubesini kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:19:40. #1.11#
SON DAKİKA: Basın İlan Kurumu, 13 şubesini kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement