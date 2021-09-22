Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.09.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,03-0,79-35,01
Acıpayam Selüloz15,520,65-8,86
Adel Kalemcilik27,42-2,35-19,91
Adese Gayrimenkul1,15-5,74-58,93
Afyon Çimento3,440,29-32,68
AGESA Hayat Emeklilik18,342,754,30
Ak Enerji1,770,00-19,91
Akbank5,481,86-18,91
Akçansa13,850,95-13,99
Akdeniz Yatırım Hold.2,71-4,2412,77
Akfen GMYO4,25-2,3062,78
Akın Tekstil32,280,441,64
Akiş GMYO1,73-0,57-38,04
Akmerkez GMYO37,420,70-39,47
Aksa20,701,4749,84
Aksa Enerji14,150,5790,19
Aksigorta6,780,30-18,40
Aksu Enerji11,422,0651,31
Alarko Carrıer304,90-0,36-16,12
Alarko GMYO20,96-0,29-17,25
Alarko Holding8,900,454,44
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,50-0,93-20,77
Alkim Kağıt13,97-0,437,93
Alkim Kimya14,871,575,56
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,83-3,17-16,44
Altınyunus Çeşme51,70-1,433,48
Anadolu Efes20,440,49-4,31
Anadolu Grubu Holding22,601,71-13,49
Anadolu Hayat Emek.9,43-0,5317,35
Anadolu Isuzu15,351,32-14,72
Anadolu Sigorta6,081,33-15,79
Anel Elektrik2,581,18-18,61
Arçelik31,940,5012,23
ARD Bilişim Teknolojileri47,62-0,17-0,96
Arena Bilgisayar9,57-1,03-12,22
Armada Bilgisayar52,300,586,56
Arsan Tekstil4,363,079,38
Arzum Ev Aletleri19,52-0,61-19,22
Aselsan14,901,15-18,36
Ata GMYO3,83-3,04-30,49
Atakule GMYO3,28-3,8140,10
Atlantis Yatırım Holding4,732,83-14,93
Atlas Yat. Ort.1,43-0,69-18,29
ATP Bilgisayar35,42-0,78

Avrasya GMYO2,24-9,31-14,48
Avrasya Petrol ve Tur.2,63-0,75-17,81
Avrupa Yatırım Holding5,700,35-5,00
Aydem Enerji6,57-0,15

Ayen Enerji4,732,16-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,860,3267,20
Aygaz14,900,275,03
Bagfaş18,00-0,06-10,00
Bak Ambalaj20,002,771,13
Balatacılar Balatacılık10,38-0,1925,97
Bantaş Ambalaj3,521,1512,58
Banvit66,900,9828,65
Başkent Doğalgaz GMYO26,303,95

Baştaş Başkent Çimento10,106,43-41,85
Batı Çimento11,42-1,21142,46
Batısöke Çimento3,001,3522,95
Bayrak Taban Sanayi8,390,36-20,92
Bera Holding10,479,98-48,37
Berkosan Yalıtım8,28-0,72-7,17
Beşiktaş Futbol Yat.6,28-7,2455,45
Beyaz Filo8,49-0,24-15,77
Bilici Yatırım17,50-0,28216,27
Bim Mağazalar68,051,04-4,55
Biotrend Çevre ve Enerji35,00-0,46

Birko Mensucat1,081,89-2,70
Birleşim Mühendislik9,99-1,19

Birlik Mensucat2,120,00-38,73
Bizim Mağazaları12,20-0,81-20,57
BMS Çelik Hasır8,391,57

Boğaziçi Beton Sanayi4,812,12

Borusan Mannesmann22,46-0,18-19,21
Borusan Yat. Paz.359,90-0,17-20,77
Bosch Fren Sistemleri831,90-0,12-32,35
Bossa27,461,4053,84
Brisa21,640,7411,76
Burçelik22,809,938,47
Burçelik Vana23,366,18-52,96
Bursa Çimento3,351,82-32,70
Carrefoursa43,84-2,62-38,94
Casa Emtia Petrol130,002,7722,64
Ceo Event Medya8,726,7335,61
Coca Cola İçecek83,05-0,4230,77
Cosmos Yat. Holding10,02-1,2824,32
Credıtwest Faktorıng4,190,00-28,62
Çan2 Termik12,40-1,20

Çelebi156,60-0,25-14,20
Çelik Halat6,060,66-33,39
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,781,11-18,66
Çimbeton214,002,88-27,82
Çimentaş25,98-0,08-28,15
Çimsa26,64-0,3049,66
Çuhadaroğlu Metal7,60-0,26-0,10
Dagi Giyim3,41-1,730,11
Dagi Yatırım Holding12,300,41-4,65
Dardanel2,681,13-49,67
Datagate Bilgisayar12,83-0,23-20,36
Demısaş Döküm6,60-1,351,92
Denge Holding1,601,91-47,32
Deniz GMYO2,164,3517,26
Derimod9,95-1,492,16
Derlüks Yatırım Holding4,642,20-47,39
Desa Deri8,86-0,89-9,03
Despec Bilgisayar11,83-3,82-9,42
Deva Holding21,88-0,18-9,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,19-0,183,85
Diriteks Diriliş Tekstil5,30-5,0242,09
Ditaş Doğan17,14-2,3431,79
DO-CO708,60-0,1712,48
Doğan Burda21,94-0,27-2,23
Doğan Holding2,490,81-16,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,851,76
Doğusan5,16-0,3917,81
Doğuş GMYO9,27-1,3813,46
Doğuş Otomotiv34,921,3334,70
Döktaş Dökümcülük29,700,00-3,00
Duran Doğan Basım13,720,4430,79
Dyo Boya10,00-0,10-11,09
Eczacıbaşı İlaç5,951,19-17,38
Eczacıbaşı Yatırım38,021,3941,24
E-Data Teknoloji11,13-1,50

Edip Gayrimenkul3,52-5,126,02
Ege Endüstri1.142,300,51-31,39
Ege Gübre153,001,266,65
Ege Profil26,820,45-29,86
Ege Seramik12,471,3829,06
Egeplast27,882,27-16,28
Ekiz Kimya6,26-1,42-12,20
Emek Elektrik2,450,41-14,19
Eminiş Ambalaj19,995,21-45,74
Emlak Konut GMYO1,791,13-15,35
Enerjisa Enerji10,510,29-8,85
Enka İnşaat10,120,6043,71
Erbosan103,80-3,44155,95
Ereğli Demir Çelik16,905,2328,65
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,85

Ersu Gıda3,63-3,97-26,52
Escar Turizm Taşımacılık19,32-0,92

Escort Teknoloji5,861,91-10,81
Esenboğa Elektrik33,182,5374,39
Etiler Gıda5,19-1,1430,40
Euro Kapital Yat. Ort.5,84-6,8652,90
Euro Trend Yat. Ort.3,36-0,30-5,04
Euro Yat. Ort.3,15-3,37-29,08
Euro Yatırım Holding2,17-2,25-23,59
Europap Tezol Kağıt17,302,67

Fade Gıda8,25-0,6058,60
Fenerbahçe Futbol32,243,139,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,440,83-17,23
F-M İzmit Piston105,201,15-14,19
Fonet Bilgi Teknolojileri11,44-1,46-12,20
Ford Otosan162,301,3732,88
Formet Metal ve Cam1,220,83-50,27
Frigo Pak Gıda19,869,97-5,34
Galata Wind Enerji3,54-0,56

Galatasaray Sportif3,402,10-16,05
Garanti Bankası9,483,27-6,61
Garanti Faktoring11,26-2,091,17
Garanti Yat. Ort.2,180,00-32,21
Gedik Y. Men. Değ.6,75-0,3013,90
Gediz Ambalaj16,73-1,1824,85
Gen İlaç13,36-0,74

Gentaş3,042,01-32,64
Gersan Elektrik5,270,38-14,17
Girişim Elektrik Sanayi24,30-0,41

Global Men. Değ.6,212,643,33
Global Yat. Holding2,070,98-41,08
Good-Year7,662,13-3,87
Göltaş Çimento36,42-0,05-11,27
Gözde Girişim5,703,45-28,57
GSD Denizcilik2,892,4818,68
GSD Holding2,302,22-8,37
Gübre Fabrik.48,801,71-43,29
Güler Yat. Holding2,44-0,41-29,53
Halk GMYO2,42-0,82-20,60
Hatay Tekstil16,30-0,6719,54
Hedef Girişim2,743,018,52
Hektaş8,141,5052,37
HUB Girişim10,42-3,25-42,75
Hürriyet Gzt.2,402,5614,29
ICBC Turkey Bank5,590,36-14,00
İdeal Finansal Teknolojiler50,002,63271,47
İdealist GMYO2,40-1,231,14
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,891,14-28,80
İhlas Gazetecilik1,00-0,99-59,41
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,810,00-28,95
İndeks Bilgisayar6,120,6631,73
Info Yatırım3,70-0,80-20,78
İntema33,74-0,59-15,44
Inveo Yatırım Holding94,10-0,16112,80
İpek Doğal Enerji11,450,88-12,46
İskenderun Demir Çelik11,745,2929,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çete davasında ceza yağmuru yaşandı! Sarallar ve Şirinler arasındaki davada 28 sanığa ceza verildi 18:59 Çete davasında ceza yağmuru yaşandı! Sarallar ve Şirinler arasındaki davada 28 sanığa ceza verildi Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:57 Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı 18:44 Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü 18:33 En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak 17:39 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor 17:12 Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu 17:03 Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak         
18:57
James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek         
18:49
Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti         
18:35
Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti         
17:53
Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti         
17:21
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi         
17:09
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 19:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement