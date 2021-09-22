Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,03
|-0,79
|-35,01
|Acıpayam Selüloz
|15,52
|0,65
|-8,86
|Adel Kalemcilik
|27,42
|-2,35
|-19,91
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|-5,74
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,44
|0,29
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,34
|2,75
|4,30
|Ak Enerji
|1,77
|0,00
|-19,91
|Akbank
|5,48
|1,86
|-18,91
|Akçansa
|13,85
|0,95
|-13,99
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,71
|-4,24
|12,77
|Akfen GMYO
|4,25
|-2,30
|62,78
|Akın Tekstil
|32,28
|0,44
|1,64
|Akiş GMYO
|1,73
|-0,57
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|37,42
|0,70
|-39,47
|Aksa
|20,70
|1,47
|49,84
|Aksa Enerji
|14,15
|0,57
|90,19
|Aksigorta
|6,78
|0,30
|-18,40
|Aksu Enerji
|11,42
|2,06
|51,31
|Alarko Carrıer
|304,90
|-0,36
|-16,12
|Alarko GMYO
|20,96
|-0,29
|-17,25
|Alarko Holding
|8,90
|0,45
|4,44
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,50
|-0,93
|-20,77
|Alkim Kağıt
|13,97
|-0,43
|7,93
|Alkim Kimya
|14,87
|1,57
|5,56
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,83
|-3,17
|-16,44
|Altınyunus Çeşme
|51,70
|-1,43
|3,48
|Anadolu Efes
|20,44
|0,49
|-4,31
|Anadolu Grubu Holding
|22,60
|1,71
|-13,49
|Anadolu Hayat Emek.
|9,43
|-0,53
|17,35
|Anadolu Isuzu
|15,35
|1,32
|-14,72
|Anadolu Sigorta
|6,08
|1,33
|-15,79
|Anel Elektrik
|2,58
|1,18
|-18,61
|Arçelik
|31,94
|0,50
|12,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,62
|-0,17
|-0,96
|Arena Bilgisayar
|9,57
|-1,03
|-12,22
|Armada Bilgisayar
|52,30
|0,58
|6,56
|Arsan Tekstil
|4,36
|3,07
|9,38
|Arzum Ev Aletleri
|19,52
|-0,61
|-19,22
|Aselsan
|14,90
|1,15
|-18,36
|Ata GMYO
|3,83
|-3,04
|-30,49
|Atakule GMYO
|3,28
|-3,81
|40,10
|Atlantis Yatırım Holding
|4,73
|2,83
|-14,93
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|-18,29
|ATP Bilgisayar
|35,42
|-0,78
|Avrasya GMYO
|2,24
|-9,31
|-14,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,63
|-0,75
|-17,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,70
|0,35
|-5,00
|Aydem Enerji
|6,57
|-0,15
|Ayen Enerji
|4,73
|2,16
|-12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,86
|0,32
|67,20
|Aygaz
|14,90
|0,27
|5,03
|Bagfaş
|18,00
|-0,06
|-10,00
|Bak Ambalaj
|20,00
|2,77
|1,13
|Balatacılar Balatacılık
|10,38
|-0,19
|25,97
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|1,15
|12,58
|Banvit
|66,90
|0,98
|28,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|26,30
|3,95
|Baştaş Başkent Çimento
|10,10
|6,43
|-41,85
|Batı Çimento
|11,42
|-1,21
|142,46
|Batısöke Çimento
|3,00
|1,35
|22,95
|Bayrak Taban Sanayi
|8,39
|0,36
|-20,92
|Bera Holding
|10,47
|9,98
|-48,37
|Berkosan Yalıtım
|8,28
|-0,72
|-7,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,28
|-7,24
|55,45
|Beyaz Filo
|8,49
|-0,24
|-15,77
|Bilici Yatırım
|17,50
|-0,28
|216,27
|Bim Mağazalar
|68,05
|1,04
|-4,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,00
|-0,46
|Birko Mensucat
|1,08
|1,89
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,99
|-1,19
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,00
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,20
|-0,81
|-20,57
|BMS Çelik Hasır
|8,39
|1,57
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,81
|2,12
|Borusan Mannesmann
|22,46
|-0,18
|-19,21
|Borusan Yat. Paz.
|359,90
|-0,17
|-20,77
|Bosch Fren Sistemleri
|831,90
|-0,12
|-32,35
|Bossa
|27,46
|1,40
|53,84
|Brisa
|21,64
|0,74
|11,76
|Burçelik
|22,80
|9,93
|8,47
|Burçelik Vana
|23,36
|6,18
|-52,96
|Bursa Çimento
|3,35
|1,82
|-32,70
|Carrefoursa
|43,84
|-2,62
|-38,94
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|2,77
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,72
|6,73
|35,61
|Coca Cola İçecek
|83,05
|-0,42
|30,77
|Cosmos Yat. Holding
|10,02
|-1,28
|24,32
|Credıtwest Faktorıng
|4,19
|0,00
|-28,62
|Çan2 Termik
|12,40
|-1,20
|Çelebi
|156,60
|-0,25
|-14,20
|Çelik Halat
|6,06
|0,66
|-33,39
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|12,78
|1,11
|-18,66
|Çimbeton
|214,00
|2,88
|-27,82
|Çimentaş
|25,98
|-0,08
|-28,15
|Çimsa
|26,64
|-0,30
|49,66
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|-0,26
|-0,10
|Dagi Giyim
|3,41
|-1,73
|0,11
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|0,41
|-4,65
|Dardanel
|2,68
|1,13
|-49,67
|Datagate Bilgisayar
|12,83
|-0,23
|-20,36
|Demısaş Döküm
|6,60
|-1,35
|1,92
|Denge Holding
|1,60
|1,91
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,16
|4,35
|17,26
|Derimod
|9,95
|-1,49
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|4,64
|2,20
|-47,39
|Desa Deri
|8,86
|-0,89
|-9,03
|Despec Bilgisayar
|11,83
|-3,82
|-9,42
|Deva Holding
|21,88
|-0,18
|-9,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,19
|-0,18
|3,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|-5,02
|42,09
|Ditaş Doğan
|17,14
|-2,34
|31,79
|DO-CO
|708,60
|-0,17
|12,48
|Doğan Burda
|21,94
|-0,27
|-2,23
|Doğan Holding
|2,49
|0,81
|-16,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,85
|1,76
|Doğusan
|5,16
|-0,39
|17,81
|Doğuş GMYO
|9,27
|-1,38
|13,46
|Doğuş Otomotiv
|34,92
|1,33
|34,70
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|0,00
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|13,72
|0,44
|30,79
|Dyo Boya
|10,00
|-0,10
|-11,09
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|1,19
|-17,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,02
|1,39
|41,24
|E-Data Teknoloji
|11,13
|-1,50
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|-5,12
|6,02
|Ege Endüstri
|1.142,30
|0,51
|-31,39
|Ege Gübre
|153,00
|1,26
|6,65
|Ege Profil
|26,82
|0,45
|-29,86
|Ege Seramik
|12,47
|1,38
|29,06
|Egeplast
|27,88
|2,27
|-16,28
|Ekiz Kimya
|6,26
|-1,42
|-12,20
|Emek Elektrik
|2,45
|0,41
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|19,99
|5,21
|-45,74
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,13
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,51
|0,29
|-8,85
|Enka İnşaat
|10,12
|0,60
|43,71
|Erbosan
|103,80
|-3,44
|155,95
|Ereğli Demir Çelik
|16,90
|5,23
|28,65
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,85
|Ersu Gıda
|3,63
|-3,97
|-26,52
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,32
|-0,92
|Escort Teknoloji
|5,86
|1,91
|-10,81
|Esenboğa Elektrik
|33,18
|2,53
|74,39
|Etiler Gıda
|5,19
|-1,14
|30,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,84
|-6,86
|52,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-0,30
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,15
|-3,37
|-29,08
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|-2,25
|-23,59
|Europap Tezol Kağıt
|17,30
|2,67
|Fade Gıda
|8,25
|-0,60
|58,60
|Fenerbahçe Futbol
|32,24
|3,13
|9,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|0,83
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|105,20
|1,15
|-14,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,44
|-1,46
|-12,20
|Ford Otosan
|162,30
|1,37
|32,88
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,83
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|19,86
|9,97
|-5,34
|Galata Wind Enerji
|3,54
|-0,56
|Galatasaray Sportif
|3,40
|2,10
|-16,05
|Garanti Bankası
|9,48
|3,27
|-6,61
|Garanti Faktoring
|11,26
|-2,09
|1,17
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|-0,30
|13,90
|Gediz Ambalaj
|16,73
|-1,18
|24,85
|Gen İlaç
|13,36
|-0,74
|Gentaş
|3,04
|2,01
|-32,64
|Gersan Elektrik
|5,27
|0,38
|-14,17
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,30
|-0,41
|Global Men. Değ.
|6,21
|2,64
|3,33
|Global Yat. Holding
|2,07
|0,98
|-41,08
|Good-Year
|7,66
|2,13
|-3,87
|Göltaş Çimento
|36,42
|-0,05
|-11,27
|Gözde Girişim
|5,70
|3,45
|-28,57
|GSD Denizcilik
|2,89
|2,48
|18,68
|GSD Holding
|2,30
|2,22
|-8,37
|Gübre Fabrik.
|48,80
|1,71
|-43,29
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-0,41
|-29,53
|Halk GMYO
|2,42
|-0,82
|-20,60
|Hatay Tekstil
|16,30
|-0,67
|19,54
|Hedef Girişim
|2,74
|3,01
|8,52
|Hektaş
|8,14
|1,50
|52,37
|HUB Girişim
|10,42
|-3,25
|-42,75
|Hürriyet Gzt.
|2,40
|2,56
|14,29
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|0,36
|-14,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,00
|2,63
|271,47
|İdealist GMYO
|2,40
|-1,23
|1,14
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|1,00
|-0,99
|-59,41
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|0,00
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,12
|0,66
|31,73
|Info Yatırım
|3,70
|-0,80
|-20,78
|İntema
|33,74
|-0,59
|-15,44
|Inveo Yatırım Holding
|94,10
|-0,16
|112,80
|İpek Doğal Enerji
|11,45
|0,88
|-12,46
|İskenderun Demir Çelik
|11,74
|5,29
|29,92
(Sürecek)
Kaynak: AA
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