Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,03 -0,79 -35,01 Acıpayam Selüloz 15,52 0,65 -8,86 Adel Kalemcilik 27,42 -2,35 -19,91 Adese Gayrimenkul 1,15 -5,74 -58,93 Afyon Çimento 3,44 0,29 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 18,34 2,75 4,30 Ak Enerji 1,77 0,00 -19,91 Akbank 5,48 1,86 -18,91 Akçansa 13,85 0,95 -13,99 Akdeniz Yatırım Hold. 2,71 -4,24 12,77 Akfen GMYO 4,25 -2,30 62,78 Akın Tekstil 32,28 0,44 1,64 Akiş GMYO 1,73 -0,57 -38,04 Akmerkez GMYO 37,42 0,70 -39,47 Aksa 20,70 1,47 49,84 Aksa Enerji 14,15 0,57 90,19 Aksigorta 6,78 0,30 -18,40 Aksu Enerji 11,42 2,06 51,31 Alarko Carrıer 304,90 -0,36 -16,12 Alarko GMYO 20,96 -0,29 -17,25 Alarko Holding 8,90 0,45 4,44 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,50 -0,93 -20,77 Alkim Kağıt 13,97 -0,43 7,93 Alkim Kimya 14,87 1,57 5,56 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,83 -3,17 -16,44 Altınyunus Çeşme 51,70 -1,43 3,48 Anadolu Efes 20,44 0,49 -4,31 Anadolu Grubu Holding 22,60 1,71 -13,49 Anadolu Hayat Emek. 9,43 -0,53 17,35 Anadolu Isuzu 15,35 1,32 -14,72 Anadolu Sigorta 6,08 1,33 -15,79 Anel Elektrik 2,58 1,18 -18,61 Arçelik 31,94 0,50 12,23 ARD Bilişim Teknolojileri 47,62 -0,17 -0,96 Arena Bilgisayar 9,57 -1,03 -12,22 Armada Bilgisayar 52,30 0,58 6,56 Arsan Tekstil 4,36 3,07 9,38 Arzum Ev Aletleri 19,52 -0,61 -19,22 Aselsan 14,90 1,15 -18,36 Ata GMYO 3,83 -3,04 -30,49 Atakule GMYO 3,28 -3,81 40,10 Atlantis Yatırım Holding 4,73 2,83 -14,93 Atlas Yat. Ort. 1,43 -0,69 -18,29 ATP Bilgisayar 35,42 -0,78 Avrasya GMYO 2,24 -9,31 -14,48 Avrasya Petrol ve Tur. 2,63 -0,75 -17,81 Avrupa Yatırım Holding 5,70 0,35 -5,00 Aydem Enerji 6,57 -0,15 Ayen Enerji 4,73 2,16 -12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,86 0,32 67,20 Aygaz 14,90 0,27 5,03 Bagfaş 18,00 -0,06 -10,00 Bak Ambalaj 20,00 2,77 1,13 Balatacılar Balatacılık 10,38 -0,19 25,97 Bantaş Ambalaj 3,52 1,15 12,58 Banvit 66,90 0,98 28,65 Başkent Doğalgaz GMYO 26,30 3,95 Baştaş Başkent Çimento 10,10 6,43 -41,85 Batı Çimento 11,42 -1,21 142,46 Batısöke Çimento 3,00 1,35 22,95 Bayrak Taban Sanayi 8,39 0,36 -20,92 Bera Holding 10,47 9,98 -48,37 Berkosan Yalıtım 8,28 -0,72 -7,17 Beşiktaş Futbol Yat. 6,28 -7,24 55,45 Beyaz Filo 8,49 -0,24 -15,77 Bilici Yatırım 17,50 -0,28 216,27 Bim Mağazalar 68,05 1,04 -4,55 Biotrend Çevre ve Enerji 35,00 -0,46 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,99 -1,19 Birlik Mensucat 2,12 0,00 -38,73 Bizim Mağazaları 12,20 -0,81 -20,57 BMS Çelik Hasır 8,39 1,57 Boğaziçi Beton Sanayi 4,81 2,12 Borusan Mannesmann 22,46 -0,18 -19,21 Borusan Yat. Paz. 359,90 -0,17 -20,77 Bosch Fren Sistemleri 831,90 -0,12 -32,35 Bossa 27,46 1,40 53,84 Brisa 21,64 0,74 11,76 Burçelik 22,80 9,93 8,47 Burçelik Vana 23,36 6,18 -52,96 Bursa Çimento 3,35 1,82 -32,70 Carrefoursa 43,84 -2,62 -38,94 Casa Emtia Petrol 130,00 2,77 22,64 Ceo Event Medya 8,72 6,73 35,61 Coca Cola İçecek 83,05 -0,42 30,77 Cosmos Yat. Holding 10,02 -1,28 24,32 Credıtwest Faktorıng 4,19 0,00 -28,62 Çan2 Termik 12,40 -1,20 Çelebi 156,60 -0,25 -14,20 Çelik Halat 6,06 0,66 -33,39 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 12,78 1,11 -18,66 Çimbeton 214,00 2,88 -27,82 Çimentaş 25,98 -0,08 -28,15 Çimsa 26,64 -0,30 49,66 Çuhadaroğlu Metal 7,60 -0,26 -0,10 Dagi Giyim 3,41 -1,73 0,11 Dagi Yatırım Holding 12,30 0,41 -4,65 Dardanel 2,68 1,13 -49,67 Datagate Bilgisayar 12,83 -0,23 -20,36 Demısaş Döküm 6,60 -1,35 1,92 Denge Holding 1,60 1,91 -47,32 Deniz GMYO 2,16 4,35 17,26 Derimod 9,95 -1,49 2,16 Derlüks Yatırım Holding 4,64 2,20 -47,39 Desa Deri 8,86 -0,89 -9,03 Despec Bilgisayar 11,83 -3,82 -9,42 Deva Holding 21,88 -0,18 -9,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,19 -0,18 3,85 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -5,02 42,09 Ditaş Doğan 17,14 -2,34 31,79 DO-CO 708,60 -0,17 12,48 Doğan Burda 21,94 -0,27 -2,23 Doğan Holding 2,49 0,81 -16,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,85 1,76 Doğusan 5,16 -0,39 17,81 Doğuş GMYO 9,27 -1,38 13,46 Doğuş Otomotiv 34,92 1,33 34,70 Döktaş Dökümcülük 29,70 0,00 -3,00 Duran Doğan Basım 13,72 0,44 30,79 Dyo Boya 10,00 -0,10 -11,09 Eczacıbaşı İlaç 5,95 1,19 -17,38 Eczacıbaşı Yatırım 38,02 1,39 41,24 E-Data Teknoloji 11,13 -1,50 Edip Gayrimenkul 3,52 -5,12 6,02 Ege Endüstri 1.142,30 0,51 -31,39 Ege Gübre 153,00 1,26 6,65 Ege Profil 26,82 0,45 -29,86 Ege Seramik 12,47 1,38 29,06 Egeplast 27,88 2,27 -16,28 Ekiz Kimya 6,26 -1,42 -12,20 Emek Elektrik 2,45 0,41 -14,19 Eminiş Ambalaj 19,99 5,21 -45,74 Emlak Konut GMYO 1,79 1,13 -15,35 Enerjisa Enerji 10,51 0,29 -8,85 Enka İnşaat 10,12 0,60 43,71 Erbosan 103,80 -3,44 155,95 Ereğli Demir Çelik 16,90 5,23 28,65 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,85 Ersu Gıda 3,63 -3,97 -26,52 Escar Turizm Taşımacılık 19,32 -0,92 Escort Teknoloji 5,86 1,91 -10,81 Esenboğa Elektrik 33,18 2,53 74,39 Etiler Gıda 5,19 -1,14 30,40 Euro Kapital Yat. Ort. 5,84 -6,86 52,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,30 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,15 -3,37 -29,08 Euro Yatırım Holding 2,17 -2,25 -23,59 Europap Tezol Kağıt 17,30 2,67 Fade Gıda 8,25 -0,60 58,60 Fenerbahçe Futbol 32,24 3,13 9,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 0,83 -17,23 F-M İzmit Piston 105,20 1,15 -14,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,44 -1,46 -12,20 Ford Otosan 162,30 1,37 32,88 Formet Metal ve Cam 1,22 0,83 -50,27 Frigo Pak Gıda 19,86 9,97 -5,34 Galata Wind Enerji 3,54 -0,56 Galatasaray Sportif 3,40 2,10 -16,05 Garanti Bankası 9,48 3,27 -6,61 Garanti Faktoring 11,26 -2,09 1,17 Garanti Yat. Ort. 2,18 0,00 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 6,75 -0,30 13,90 Gediz Ambalaj 16,73 -1,18 24,85 Gen İlaç 13,36 -0,74 Gentaş 3,04 2,01 -32,64 Gersan Elektrik 5,27 0,38 -14,17 Girişim Elektrik Sanayi 24,30 -0,41 Global Men. Değ. 6,21 2,64 3,33 Global Yat. Holding 2,07 0,98 -41,08 Good-Year 7,66 2,13 -3,87 Göltaş Çimento 36,42 -0,05 -11,27 Gözde Girişim 5,70 3,45 -28,57 GSD Denizcilik 2,89 2,48 18,68 GSD Holding 2,30 2,22 -8,37 Gübre Fabrik. 48,80 1,71 -43,29 Güler Yat. Holding 2,44 -0,41 -29,53 Halk GMYO 2,42 -0,82 -20,60 Hatay Tekstil 16,30 -0,67 19,54 Hedef Girişim 2,74 3,01 8,52 Hektaş 8,14 1,50 52,37 HUB Girişim 10,42 -3,25 -42,75 Hürriyet Gzt. 2,40 2,56 14,29 ICBC Turkey Bank 5,59 0,36 -14,00 İdeal Finansal Teknolojiler 50,00 2,63 271,47 İdealist GMYO 2,40 -1,23 1,14 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,89 1,14 -28,80 İhlas Gazetecilik 1,00 -0,99 -59,41 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,81 0,00 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,12 0,66 31,73 Info Yatırım 3,70 -0,80 -20,78 İntema 33,74 -0,59 -15,44 Inveo Yatırım Holding 94,10 -0,16 112,80 İpek Doğal Enerji 11,45 0,88 -12,46 İskenderun Demir Çelik 11,74 5,29 29,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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