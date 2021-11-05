Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.199,50
|0,69
|-27,90
|İş Bankası (C)
|6,27
|1,46
|-7,69
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,16
|0,00
|-18,13
|İş Girişim
|7,87
|0,13
|-58,47
|İş GMYO
|2,14
|1,90
|-15,75
|İş Y. Men. Değ.
|16,45
|2,05
|-0,89
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,36
|-18,53
|İşbir Holding
|55,75
|2,67
|3,86
|Işık Plastik
|5,90
|-0,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|1,33
|-1,48
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|21,32
|-2,11
|18,44
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-0,43
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,64
|4,90
|19,42
|Jantsa Jant Sanayi
|60,40
|-0,90
|45,72
|Kafein Yazılım
|20,54
|-1,44
|-3,75
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,75
|-2,14
|Kaplamin
|24,46
|-1,61
|-27,63
|Kardemir (A)
|6,36
|-1,09
|6,89
|Kardemir (B)
|6,32
|-0,78
|19,92
|Kardemir (D)
|7,06
|-2,75
|22,15
|Karel Elektronik
|9,05
|0,56
|34,59
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-1,84
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,18
|-0,37
|-4,33
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,04
|-9,99
|Kartonsan
|52,50
|-0,10
|-44,55
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|-0,67
|-14,56
|Kent Gıda
|176,30
|2,32
|-50,42
|Kerevitaş Gıda
|4,36
|-0,46
|-33,74
|Kervan Gıda
|11,59
|1,76
|13,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-2,70
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,18
|-5,22
|-13,15
|Kızılbük GYO
|34,50
|-5,84
|Klimasan Klima
|10,61
|0,38
|25,75
|Koç Holding
|25,56
|2,57
|24,97
|Konfrut Gıda
|4,06
|-0,73
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|78,70
|5,28
|233,47
|Konya Çimento
|857,00
|4,46
|-24,16
|Koray GMYO
|7,26
|0,00
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,62
|-1,70
|71,19
|Koza Altın
|106,00
|-1,21
|9,62
|Koza Madencilik
|16,40
|0,31
|5,87
|Körfez GMYO
|6,37
|-0,62
|9,83
|Kristal Kola
|1,36
|-3,55
|-55,48
|Kron Telekomünikasyon
|34,58
|2,86
|-6,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,50
|0,00
|35,73
|Kuyas Yatırım
|2,77
|-0,36
|20,43
|Kütahya Porselen
|75,25
|0,33
|49,16
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,68
|-1,92
|Lider Faktoring
|3,07
|0,99
|-9,97
|Link Bilgisayar
|27,24
|-1,02
|-13,79
|Logo Yazılım
|41,40
|-0,86
|32,95
|Lokman Hekim Sağlık
|10,79
|1,70
|52,02
|Lüks Kadife
|49,30
|1,44
|71,69
|Makina Takım
|3,19
|-1,54
|-6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|16,15
|-1,22
|Margün Enerji
|8,84
|2,55
|Marka Yatırım Holding
|4,08
|-0,24
|-36,55
|Marmaris Altınyunus
|179,70
|2,98
|61,75
|Marshall
|236,10
|0,04
|-23,02
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-62,80
|Martı Otel
|1,69
|1,20
|-20,66
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,04
|-0,43
|Mavi Giyim
|75,90
|1,54
|47,07
|Mazhar Zorlu Holding
|30,88
|0,13
|-1,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,78
|-0,63
|Mega Polietilen
|5,01
|-0,60
|-34,60
|Menderes Tekstil
|2,12
|-0,47
|-31,39
|Mercan Kimya
|10,28
|-1,34
|Merit Turizm
|25,90
|-2,63
|150,02
|Merko Gıda
|4,42
|-1,12
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|3,01
|0,00
|-62,77
|Metro Holding
|1,30
|0,78
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|1,36
|3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|1,75
|-25,32
|Migros Ticaret
|35,92
|-0,11
|-16,07
|Milpa
|3,88
|0,00
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,66
|0,43
|-1,06
|MLP Sağlık
|28,16
|4,45
|41,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|1,67
|32,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-0,14
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,10
|-1,82
|6,58
|Nasmed Egepol
|5,18
|0,00
|Naturel Enerji
|33,60
|0,30
|-5,37
|Naturelgaz
|7,34
|-0,14
|Net Holding
|4,51
|2,73
|31,49
|Netaş Telekom.
|17,49
|-3,64
|-37,71
|Niğbaş Niğde Beton
|7,35
|-0,68
|-85,87
|Nuh Çimento
|39,64
|-1,10
|-17,47
|Nurol GMYO
|11,75
|-0,17
|61,18
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,38
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,27
|-0,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,98
|0,67
|29,65
|Orma Orman Mahsulleri
|27,00
|1,20
|83,42
|Osmanlı Menkul
|25,24
|-1,56
|-17,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|-2,19
|-23,30
|Otokar
|336,90
|0,27
|10,72
|Oyak Çimento
|6,85
|-0,87
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|0,29
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|30,32
|-1,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,41
|1,51
|57,32
|Özak GMYO
|5,34
|1,91
|4,71
|Özbal Çelik Boru
|17,65
|-1,40
|169,47
|Özderici GMYO
|1,64
|0,00
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,27
|-1,49
|-19,22
|Pamel Elektrik
|60,35
|2,99
|183,07
|Panora GMYO
|6,41
|-0,47
|9,18
|Papilon Savunma
|13,99
|-1,96
|-38,47
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|0,20
|-5,77
|Parsan
|31,20
|-1,27
|28,40
|Pegasus
|92,45
|3,99
|23,93
|Peker GMYO
|0,99
|3,13
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,94
|-0,25
|-21,98
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|218,20
|-0,37
|Pera GMYO
|1,42
|-0,70
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|0,35
|25,81
|Petkim
|6,68
|2,30
|34,14
|Petrokent Turizm
|3.611,00
|0,25
|298,39
|Pınar Et ve Un
|17,27
|-0,12
|-21,08
|Pınar Su
|3,90
|0,26
|-4,04
|Pınar Süt
|16,45
|0,92
|-27,05
|Plastikkart
|17,40
|-1,69
|22,15
|Polisan Holding
|2,81
|0,00
|-26,91
|Politeknik Metal
|333,10
|-0,74
|-17,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,54
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,15
|-0,54
|-48,80
|QNB Finansbank
|36,00
|0,61
|-48,83
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,76
|-0,08
|Ral Yatırım Holding
|8,39
|2,19
|88,96
|Ray Sigorta
|9,50
|-0,63
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,92
|0,34
|-9,93
|Reysaş Lojistik
|5,26
|3,34
|1,66
|Rhea Girişim
|2,20
|2,33
|-40,86
|Rodrigo Tekstil
|14,18
|-5,84
|3,43
|Royal Halı
|3,09
|2,32
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|0,00
|-28,80
|Sabancı Holding
|12,11
|3,15
|9,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,38
|1,51
|-32,17
|Sanel Mühendislik
|4,82
|-1,03
|40,94
|Sanifoam Sünger
|30,30
|1,68
|122,79
|Sanko Pazarlama
|9,63
|-0,21
|3,91
|Saray Matbaacılık
|3,80
|1,06
|-56,67
|Sarkuysan
|18,14
|-1,04
|108,57
|Sasa Polyester
|29,54
|-1,14
|97,14
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,60
|0,80
|165,57
|Sekuro Plastik
|18,85
|-0,37
|35,03
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|0,00
|-32,25
|Selçuk Gıda
|4,14
|0,49
|-16,87
|Selva Gıda Sanayi
|9,78
|-2,20
|Senkron Güvenlik
|26,02
|-1,74
|-0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|13,48
|-0,52
|-15,75
|Servet GMYO
|71,50
|-1,38
|-8,80
|Seyitler Kimya
|17,90
|1,24
|32,95
|Silverline Endüstri
|5,23
|-1,32
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,25
|-4,71
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,27
|0,38
|-40,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,60
|0,00
|-10,39
|Söktaş
|2,88
|0,35
|-11,41
|Sönmez Filament
|31,32
|9,97
|-41,11
|Sönmez Pamuklu
|14,80
|-0,34
|-38,33
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|2,41
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|-0,78
|-20,47
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|8,81
|-0,79
|23,05
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|-0,17
|-6,81
|T. Halk Bankası
|4,60
|-0,65
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,92
|1,06
|-32,65
|T.S.K.B.
|1,57
|2,61
|-10,11
|T.Tuborg
|16,60
|0,00
|-6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|1,05
|118,42
|Tat Gıda
|9,54
|-0,52
|-17,48
|TAV Havalimanları
|28,80
|2,78
|35,21
|Tek-Art Turizm
|1,34
|-0,74
|-33,66
|Tekfen Holding
|15,79
|-1,68
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|2,19
|-24,71
|Temapol Polimer Plastik
|14,01
|-1,68
|21,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|180,40
|-5,45
|-16,60
|TGS Dış Ticaret
|15,63
|-1,94
|22,97
|Tofaş Oto. Fab.
|57,70
|1,23
|86,66
|Torunlar GMYO
|4,07
|0,74
|4,36
|Trabzon Liman
|30,06
|-0,07
|-6,41
|Trabzonspor Sportif
|5,11
|0,59
|109,43
|Trend GMYO
|6,60
|2,33
|-47,49
|TSKB GMYO
|2,81
|-0,35
|-41,78
|Tuğçelik
|14,24
|4,25
|76,24
|Tukaş
|7,11
|-1,80
|-26,63
|Turcas Petrol
|3,79
|0,53
|-21,86
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,07
|3,00
|Turkcell
|16,81
|-0,12
|12,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,60
|2,53
|17,98
|Tüpraş
|145,30
|1,82
|34,54
|Türk Hava Yolları
|17,65
|4,01
|36,72
|Türk İlaç Serum
|9,07
|-5,32
|Türk Prysmian Kablo
|28,10
|3,46
|132,96
|Türk Telekom
|8,37
|1,58
|5,96
|Türk Traktör
|162,30
|1,12
|-4,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,30
|-1,05
|17,18
|Türkiye Sigorta
|4,91
|0,00
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|20,46
|1,19
|52,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,88
|0,78
|-8,49
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|0,10
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,26
|0,57
|3,37
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|-0,59
|-27,78
|Utopya Turizm
|19,00
|-0,05
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,26
|0,14
|-50,07
|Ülker Bisküvi
|19,99
|-2,49
|-10,43
|Ünlü Yatırım Holding
|5,87
|1,21
|Vakıf Fin. Kir.
|6,65
|0,76
|95,13
|Vakıf GMYO
|1,68
|-1,18
|-29,96
|Vakıf Yat. Ort.
|6,09
|-0,49
|-17,26
|Vakıflar Bankası
|3,68
|-0,81
|-21,87
|Vakko Tekstil
|9,80
|3,59
|56,39
|Vanet Gıda
|6,07
|-3,50
|-21,47
|VBT Yazılım
|21,06
|-0,28
|Verusa Holding
|48,24
|-1,83
|7,01
|Verusaturk Girisim
|23,36
|-2,83
|79,03
|Vestel
|25,90
|1,17
|44,35
|Vestel Beyaz Eşya
|6,11
|1,33
|37,66
|Viking Kağıt
|6,63
|-1,04
|-26,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|1,01
|0,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-0,20
|-16,83
|Yataş
|13,80
|1,85
|-2,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,17
|0,00
|-27,95
|Yeni Gimat GMYO
|15,61
|0,26
|34,66
|Yeo Teknoloji
|62,50
|0,16
|Yeşil GMYO
|0,91
|-1,09
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-1,43
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.969,20
|5,15
|-36,10
|Yonga Mobilya
|19,00
|0,00
|-36,22
|Yükselen Çelik
|5,24
|-1,87
|0,86
|Yünsa
|11,66
|2,91
|-16,06
|Ziraat GMYO
|2,31
|-4,94
|Zorlu Enerji
|1,72
|-1,15
|-31,99
(Son)
Kaynak: AA
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