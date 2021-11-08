Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.500,10
|1,03
|-27,16
|İş Bankası (C)
|6,24
|-0,48
|-8,14
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-3,78
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,22
|1,90
|-16,58
|İş Girişim
|8,08
|2,67
|-57,36
|İş GMYO
|2,21
|3,27
|-12,99
|İş Y. Men. Değ.
|16,78
|2,01
|1,10
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|54,00
|-3,14
|0,60
|Işık Plastik
|5,87
|-0,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|2,11
|-14,91
|İttifak Holding
|1,31
|-1,50
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|20,78
|-2,53
|15,44
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|0,86
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,32
|-4,82
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|60,90
|0,83
|46,93
|Kafein Yazılım
|20,72
|0,88
|-2,90
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,63
|6,40
|Kaplamin
|24,42
|-0,16
|-27,75
|Kardemir (A)
|6,50
|2,20
|9,24
|Kardemir (B)
|6,48
|2,53
|22,96
|Kardemir (D)
|7,35
|4,11
|27,16
|Karel Elektronik
|9,15
|1,10
|36,07
|Karsan Otomotiv
|3,64
|-2,41
|12,00
|Karsu Tekstil
|8,19
|0,12
|-4,21
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,44
|-9,98
|Kartonsan
|52,90
|0,76
|-44,12
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|-1,35
|-15,72
|Kent Gıda
|173,00
|-1,87
|-51,35
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|0,46
|-33,43
|Kervan Gıda
|11,84
|2,16
|15,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|1,39
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,14
|-1,83
|-14,74
|Kızılbük GYO
|36,04
|4,46
|Klimasan Klima
|10,73
|1,13
|27,17
|Koç Holding
|25,94
|1,49
|26,83
|Konfrut Gıda
|4,07
|0,25
|-3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|76,75
|-2,48
|225,21
|Konya Çimento
|864,00
|0,82
|-23,54
|Koray GMYO
|7,10
|-2,20
|59,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,44
|3,08
|76,46
|Koza Altın
|109,00
|2,83
|12,72
|Koza Madencilik
|16,77
|2,26
|8,26
|Körfez GMYO
|6,80
|6,75
|17,24
|Kristal Kola
|1,35
|-0,74
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|35,04
|1,33
|-4,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,50
|0,00
|35,73
|Kuyas Yatırım
|2,79
|0,72
|21,30
|Kütahya Porselen
|75,45
|0,27
|49,55
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,54
|9,97
|Lider Faktoring
|3,17
|3,26
|-7,04
|Link Bilgisayar
|26,96
|-1,03
|-14,67
|Logo Yazılım
|41,98
|1,40
|34,81
|Lokman Hekim Sağlık
|10,86
|0,65
|53,01
|Lüks Kadife
|51,75
|4,97
|80,22
|Makina Takım
|3,21
|0,63
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|16,38
|1,42
|Margün Enerji
|9,10
|2,94
|Marka Yatırım Holding
|4,10
|0,49
|-36,24
|Marmaris Altınyunus
|178,80
|-0,50
|60,94
|Marshall
|239,00
|1,23
|-22,07
|Martı GMYO
|0,96
|1,05
|-62,41
|Martı Otel
|1,73
|2,37
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,42
|1,65
|Mavi Giyim
|76,30
|0,53
|47,84
|Mazhar Zorlu Holding
|31,12
|0,78
|-1,14
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,74
|-0,12
|Mega Polietilen
|5,04
|0,60
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,16
|1,89
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,25
|-0,29
|Merit Turizm
|26,44
|2,08
|155,23
|Merko Gıda
|4,47
|1,13
|-48,26
|Metemtur Yatırım
|3,04
|1,00
|-62,40
|Metro Holding
|1,37
|5,38
|-34,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,98
|-0,33
|3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|37,56
|4,57
|-12,24
|Milpa
|3,89
|0,26
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,58
|-1,72
|-2,76
|MLP Sağlık
|29,30
|4,05
|47,46
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|0,00
|32,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,99
|0,87
|-41,01
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|0,49
|7,11
|Nasmed Egepol
|5,48
|5,79
|Naturel Enerji
|34,40
|2,38
|-3,12
|Naturelgaz
|7,42
|1,09
|Net Holding
|4,78
|5,99
|39,36
|Netaş Telekom.
|17,41
|-0,46
|-38,00
|Niğbaş Niğde Beton
|7,31
|-0,54
|-85,94
|Nuh Çimento
|41,70
|5,20
|-13,18
|Nurol GMYO
|11,04
|-6,04
|51,44
|Odaş Elektrik
|1,48
|0,68
|-49,37
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,23
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|6,08
|1,67
|31,82
|Orma Orman Mahsulleri
|26,86
|-0,52
|82,47
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-1,74
|-19,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|0,56
|-22,87
|Otokar
|335,60
|-0,39
|10,29
|Oyak Çimento
|6,87
|0,29
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|7,03
|0,86
|1,85
|Oyak Yatırım Menkul
|30,10
|-0,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,42
|0,13
|57,54
|Özak GMYO
|5,21
|-2,43
|2,16
|Özbal Çelik Boru
|18,60
|5,38
|183,97
|Özderici GMYO
|1,67
|1,83
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,46
|2,61
|-17,11
|Pamel Elektrik
|63,25
|4,81
|196,67
|Panora GMYO
|6,36
|-0,78
|8,33
|Papilon Savunma
|14,19
|1,43
|-37,59
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|1,98
|-3,91
|Parsan
|31,54
|1,09
|29,79
|Pegasus
|93,15
|0,76
|24,87
|Peker GMYO
|0,99
|0,00
|-57,68
|Penguen Gıda
|4,11
|4,31
|-18,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|235,00
|7,70
|Pera GMYO
|1,42
|0,00
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,00
|-0,26
|25,49
|Petkim
|6,82
|2,10
|36,95
|Petrokent Turizm
|3.643,40
|0,90
|301,96
|Pınar Et ve Un
|17,49
|1,27
|-20,08
|Pınar Su
|3,87
|-0,77
|-4,78
|Pınar Süt
|16,59
|0,85
|-26,43
|Plastikkart
|17,02
|-2,18
|19,49
|Polisan Holding
|2,82
|0,36
|-26,65
|Politeknik Metal
|343,20
|3,03
|-15,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,69
|-1,07
|-32,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,25
|1,71
|-47,92
|QNB Finansbank
|37,10
|3,06
|-47,26
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,82
|0,51
|Ral Yatırım Holding
|8,73
|4,05
|96,62
|Ray Sigorta
|9,45
|-0,53
|-38,83
|Reysaş GMYO
|2,90
|-0,68
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,10
|-3,04
|-1,43
|Rhea Girişim
|2,28
|3,64
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|14,05
|-0,92
|2,48
|Royal Halı
|3,03
|-1,94
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|21,64
|0,37
|-28,53
|Sabancı Holding
|12,40
|2,39
|12,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,40
|0,27
|-31,99
|Sanel Mühendislik
|4,76
|-1,24
|39,18
|Sanifoam Sünger
|29,90
|-1,32
|119,85
|Sanko Pazarlama
|9,52
|-1,14
|2,72
|Saray Matbaacılık
|3,78
|-0,53
|-56,90
|Sarkuysan
|18,59
|2,48
|113,74
|Sasa Polyester
|30,50
|3,25
|103,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,24
|2,83
|173,09
|Sekuro Plastik
|18,97
|0,64
|35,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,21
|1,21
|-31,43
|Selçuk Gıda
|4,11
|-0,72
|-17,47
|Selva Gıda Sanayi
|9,60
|-1,84
|Senkron Güvenlik
|25,60
|-1,61
|-2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|13,40
|-0,59
|-16,25
|Servet GMYO
|71,20
|-0,42
|-9,18
|Seyitler Kimya
|18,10
|1,12
|34,44
|Silverline Endüstri
|5,30
|1,34
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,00
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,29
|0,38
|-40,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,40
|-0,85
|-11,15
|Söktaş
|2,87
|-0,35
|-11,71
|Sönmez Filament
|32,20
|2,81
|-39,46
|Sönmez Pamuklu
|16,28
|10,00
|-32,17
|Sumaş Suni Tahta
|85,50
|0,59
|67,61
|Şeker Fin. Kir.
|5,10
|0,20
|-20,31
|Şekerbank
|1,11
|0,91
|-26,49
|Şişe Cam
|8,97
|1,82
|25,29
|Şok Marketler Ticaret
|11,64
|0,09
|-6,73
|T. Halk Bankası
|4,71
|2,39
|-15,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,90
|-0,10
|-32,71
|T.S.K.B.
|1,60
|1,91
|-8,39
|T.Tuborg
|16,80
|1,20
|-5,25
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|6,52
|132,67
|Tat Gıda
|9,55
|0,10
|-17,40
|TAV Havalimanları
|29,76
|3,33
|39,72
|Tek-Art Turizm
|1,34
|0,00
|-33,66
|Tekfen Holding
|15,83
|0,25
|-3,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,60
|1,23
|-23,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,05
|0,29
|22,17
|Tetamat Gıda Yatırımları
|176,50
|-2,16
|-18,40
|TGS Dış Ticaret
|16,14
|3,26
|26,99
|Tofaş Oto. Fab.
|59,45
|3,03
|92,33
|Torunlar GMYO
|4,07
|0,00
|4,36
|Trabzon Liman
|30,28
|0,73
|-5,73
|Trabzonspor Sportif
|5,62
|9,98
|130,33
|Trend GMYO
|6,45
|-2,27
|-48,69
|TSKB GMYO
|2,79
|-0,71
|-42,19
|Tuğçelik
|14,83
|4,14
|83,54
|Tukaş
|7,30
|2,67
|-24,66
|Turcas Petrol
|3,80
|0,26
|-21,65
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,36
|-5,05
|Turkcell
|16,87
|0,36
|13,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,09
|2,95
|21,46
|Tüpraş
|147,60
|1,58
|36,67
|Türk Hava Yolları
|18,05
|2,27
|39,81
|Türk İlaç Serum
|9,25
|1,98
|Türk Prysmian Kablo
|27,92
|-0,64
|131,46
|Türk Telekom
|8,53
|1,91
|7,98
|Türk Traktör
|167,40
|3,14
|-1,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,20
|-0,08
|17,09
|Türkiye Sigorta
|4,91
|0,00
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|19,22
|-6,06
|43,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,83
|-1,29
|-9,67
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|0,10
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|0,76
|4,16
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|1,18
|-26,92
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,26
|0,00
|-50,07
|Ülker Bisküvi
|19,71
|-1,40
|-11,68
|Ünlü Yatırım Holding
|5,77
|-1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|6,97
|4,81
|104,52
|Vakıf GMYO
|1,70
|1,19
|-29,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|0,66
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,77
|2,45
|-19,96
|Vakko Tekstil
|10,33
|5,41
|64,85
|Vanet Gıda
|6,13
|0,99
|-20,70
|VBT Yazılım
|21,80
|3,51
|Verusa Holding
|51,45
|6,65
|14,13
|Verusaturk Girisim
|25,68
|9,93
|96,81
|Vestel
|26,34
|1,70
|46,80
|Vestel Beyaz Eşya
|6,12
|0,16
|37,88
|Viking Kağıt
|6,58
|-0,75
|-26,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,04
|1,00
|1,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,28
|0,60
|-16,33
|Yataş
|13,94
|1,01
|-1,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|0,32
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|15,60
|-0,06
|34,57
|Yeo Teknoloji
|66,20
|5,92
|Yeşil GMYO
|0,94
|3,30
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,10
|2,80
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|4,35
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.099,90
|1,31
|-35,26
|Yonga Mobilya
|18,88
|-0,63
|-36,62
|Yükselen Çelik
|5,28
|0,76
|1,63
|Yünsa
|11,84
|1,54
|-14,77
|Ziraat GMYO
|2,33
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,72
|0,00
|-31,99
(Son)
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