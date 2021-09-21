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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.09.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,171,37-33,20
Acıpayam Selüloz15,661,03-8,03
Adel Kalemcilik28,06-0,28-18,04
Adese Gayrimenkul1,23-0,81-56,07
Afyon Çimento3,451,17-32,49
AGESA Hayat Emeklilik17,760,911,00
Ak Enerji1,80-0,55-18,55
Akbank5,380,56-20,39
Akçansa13,781,17-14,42
Akdeniz Yatırım Hold.2,75-0,3614,43
Akfen GMYO3,88-2,0248,61
Akın Tekstil32,240,441,51
Akiş GMYO1,731,17-38,04
Akmerkez GMYO37,521,02-39,31
Aksa20,90-0,2951,29
Aksa Enerji14,19-0,9890,73
Aksigorta6,80-0,15-18,16
Aksu Enerji11,242,0048,93
Alarko Carrıer307,400,29-15,44
Alarko GMYO21,241,72-16,15
Alarko Holding9,011,355,73
Albaraka Türk1,480,00-23,71
Alcatel Lucent Teletaş24,00-0,25-19,08
Alkim Kağıt14,11-0,149,01
Alkim Kimya14,750,004,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,872,19-14,61
Altınyunus Çeşme53,250,856,59
Anadolu Efes20,440,20-4,31
Anadolu Grubu Holding22,200,00-15,02
Anadolu Hayat Emek.9,471,3917,85
Anadolu Isuzu15,260,26-15,22
Anadolu Sigorta6,050,50-16,21
Anel Elektrik2,550,39-19,56
Arçelik31,700,0011,39
ARD Bilişim Teknolojileri48,08-0,290,00
Arena Bilgisayar9,720,00-10,84
Armada Bilgisayar52,000,685,95
Arsan Tekstil4,28-0,237,38
Arzum Ev Aletleri19,45-0,21-19,51
Aselsan14,84-0,93-18,68
Ata GMYO4,07-0,25-26,13
Atakule GMYO3,42-2,8446,08
Atlantis Yatırım Holding4,58-0,43-17,63
Atlas Yat. Ort.1,44-0,69-17,71
ATP Bilgisayar35,12-0,79

Avrasya GMYO2,47-9,85-5,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,69-1,10-15,94
Avrupa Yatırım Holding5,72-0,52-4,67
Aydem Enerji6,630,30

Ayen Enerji4,67-0,64-13,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,202,9570,22
Aygaz15,010,875,81
Bagfaş18,70-0,16-6,50
Bak Ambalaj19,651,55-0,64
Balatacılar Balatacılık10,399,8326,09
Bantaş Ambalaj3,530,2812,90
Banvit66,250,1527,40
Başkent Doğalgaz GMYO25,041,79

Baştaş Başkent Çimento9,350,54-46,17
Batı Çimento11,790,60150,32
Batısöke Çimento2,99-0,3322,54
Bayrak Taban Sanayi8,390,60-20,92
Bera Holding9,650,63-52,42
Berkosan Yalıtım8,442,06-5,38
Beşiktaş Futbol Yat.6,640,7664,36
Beyaz Filo8,631,29-14,38
Bilici Yatırım17,87-0,78222,95
Bim Mağazalar68,050,67-4,55
Biotrend Çevre ve Enerji35,741,71

Birko Mensucat1,090,00-1,80
Birleşim Mühendislik10,050,60

Birlik Mensucat2,120,47-38,73
Bizim Mağazaları12,39-0,16-19,34
BMS Çelik Hasır8,42-0,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,700,43

Borusan Mannesmann22,761,16-18,13
Borusan Yat. Paz.368,50-1,63-18,88
Bosch Fren Sistemleri830,80-0,65-32,44
Bossa27,80-0,5755,74
Brisa21,640,0911,76
Burçelik21,122,130,48
Burçelik Vana22,241,09-55,22
Bursa Çimento3,270,93-34,31
Carrefoursa42,521,24-40,78
Casa Emtia Petrol126,500,0019,34
Ceo Event Medya8,130,6226,44
Coca Cola İçecek84,200,5432,58
Cosmos Yat. Holding9,89-2,6622,70
Credıtwest Faktorıng4,210,96-28,28
Çan2 Termik12,650,32

Çelebi159,001,27-12,89
Çelik Halat6,080,33-33,17
Çemaş Döküm1,170,86-31,28
Çemtaş12,89-0,46-17,96
Çimbeton209,701,30-29,27
Çimentaş26,00-0,08-28,10
Çimsa25,700,0044,38
Çuhadaroğlu Metal7,720,651,48
Dagi Giyim3,560,564,51
Dagi Yatırım Holding12,38-0,96-4,03
Dardanel2,700,75-49,30
Datagate Bilgisayar13,13-0,38-18,50
Demısaş Döküm6,750,904,24
Denge Holding1,603,23-47,32
Deniz GMYO2,06-0,9611,83
Derimod9,930,101,95
Derlüks Yatırım Holding4,58-0,65-48,07
Desa Deri8,87-0,11-8,93
Despec Bilgisayar12,703,17-2,76
Deva Holding22,20-0,18-7,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,290,004,78
Diriteks Diriliş Tekstil5,340,0043,16
Ditaş Doğan17,172,2032,02
DO-CO704,503,6011,83
Doğan Burda22,820,971,69
Doğan Holding2,47-0,40-17,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,410,423,48
Doğusan5,190,9718,49
Doğuş GMYO9,092,8311,26
Doğuş Otomotiv33,60-0,7129,61
Döktaş Dökümcülük29,70-0,93-3,00
Duran Doğan Basım14,16-0,7734,99
Dyo Boya10,080,70-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,941,19-17,52
Eczacıbaşı Yatırım38,260,6842,13
E-Data Teknoloji10,83-0,55

Edip Gayrimenkul3,811,3314,76
Ege Endüstri1.142,00-0,65-31,41
Ege Gübre153,400,466,93
Ege Profil26,90-0,44-29,65
Ege Seramik12,43-0,5628,64
Egeplast26,500,68-20,42
Ekiz Kimya6,385,98-10,52
Emek Elektrik2,520,80-11,74
Eminiş Ambalaj18,790,59-49,00
Emlak Konut GMYO1,77-0,56-16,30
Enerjisa Enerji10,46-0,10-9,28
Enka İnşaat10,190,4944,71
Erbosan110,101,10171,48
Ereğli Demir Çelik16,44-0,3025,15
Ersu Gıda3,570,56-27,73
Escar Turizm Taşımacılık19,122,14

Escort Teknoloji5,906,88-10,20
Esenboğa Elektrik32,422,3470,40
Etiler Gıda5,290,0032,91
Euro Kapital Yat. Ort.6,25-3,5563,63
Euro Trend Yat. Ort.3,410,29-3,63
Euro Yat. Ort.3,283,80-26,15
Euro Yatırım Holding2,27-1,73-20,07
Europap Tezol Kağıt17,03-5,07

Fade Gıda8,341,9660,33
Fenerbahçe Futbol31,280,905,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,420,41-17,91
F-M İzmit Piston104,500,00-14,76
Fonet Bilgi Teknolojileri11,940,51-8,37
Ford Otosan163,80-0,8534,11
Formet Metal ve Cam1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,250,55-13,01
Galata Wind Enerji3,540,28

Galatasaray Sportif3,42-0,29-15,56
Garanti Bankası9,181,10-9,56
Garanti Faktoring11,501,773,32
Garanti Yat. Ort.2,24-2,18-30,35
Gedik Y. Men. Değ.6,840,5915,42
Gediz Ambalaj16,95-1,5126,49
Gen İlaç13,570,59

Gentaş2,990,00-33,75
Gersan Elektrik5,340,38-13,03
Girişim Elektrik Sanayi24,243,50

Global Men. Değ.6,06-0,660,83
Global Yat. Holding2,040,99-41,93
Good-Year7,520,40-5,63
Göltaş Çimento36,80-0,54-10,34
Gözde Girişim5,560,72-30,33
GSD Denizcilik2,89-2,6918,68
GSD Holding2,32-0,43-7,57
Gübre Fabrik.48,14-0,37-44,06
Güler Yat. Holding2,50-0,79-27,80
Halk GMYO2,470,82-18,96
Hatay Tekstil16,43-0,1220,49
Hedef Girişim2,721,497,73
Hektaş8,090,1251,43
HUB Girişim10,90-6,12-40,11
Hürriyet Gzt.2,373,4912,86
ICBC Turkey Bank5,540,18-14,77
İdeal Finansal Teknolojiler49,380,12266,86
İdealist GMYO2,462,073,66
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,901,12-28,00
İhlas Gazetecilik1,041,96-57,78
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,808,11-29,82
İndeks Bilgisayar6,23-0,1634,09
Info Yatırım3,730,54-20,14
İntema34,340,12-13,93
Inveo Yatırım Holding95,450,37115,85
İpek Doğal Enerji11,560,61-11,62
İskenderun Demir Çelik11,32-0,2625,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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