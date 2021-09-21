Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|1,37
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|15,66
|1,03
|-8,03
|Adel Kalemcilik
|28,06
|-0,28
|-18,04
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|-0,81
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,45
|1,17
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,76
|0,91
|1,00
|Ak Enerji
|1,80
|-0,55
|-18,55
|Akbank
|5,38
|0,56
|-20,39
|Akçansa
|13,78
|1,17
|-14,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,75
|-0,36
|14,43
|Akfen GMYO
|3,88
|-2,02
|48,61
|Akın Tekstil
|32,24
|0,44
|1,51
|Akiş GMYO
|1,73
|1,17
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|37,52
|1,02
|-39,31
|Aksa
|20,90
|-0,29
|51,29
|Aksa Enerji
|14,19
|-0,98
|90,73
|Aksigorta
|6,80
|-0,15
|-18,16
|Aksu Enerji
|11,24
|2,00
|48,93
|Alarko Carrıer
|307,40
|0,29
|-15,44
|Alarko GMYO
|21,24
|1,72
|-16,15
|Alarko Holding
|9,01
|1,35
|5,73
|Albaraka Türk
|1,48
|0,00
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,00
|-0,25
|-19,08
|Alkim Kağıt
|14,11
|-0,14
|9,01
|Alkim Kimya
|14,75
|0,00
|4,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,87
|2,19
|-14,61
|Altınyunus Çeşme
|53,25
|0,85
|6,59
|Anadolu Efes
|20,44
|0,20
|-4,31
|Anadolu Grubu Holding
|22,20
|0,00
|-15,02
|Anadolu Hayat Emek.
|9,47
|1,39
|17,85
|Anadolu Isuzu
|15,26
|0,26
|-15,22
|Anadolu Sigorta
|6,05
|0,50
|-16,21
|Anel Elektrik
|2,55
|0,39
|-19,56
|Arçelik
|31,70
|0,00
|11,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,08
|-0,29
|0,00
|Arena Bilgisayar
|9,72
|0,00
|-10,84
|Armada Bilgisayar
|52,00
|0,68
|5,95
|Arsan Tekstil
|4,28
|-0,23
|7,38
|Arzum Ev Aletleri
|19,45
|-0,21
|-19,51
|Aselsan
|14,84
|-0,93
|-18,68
|Ata GMYO
|4,07
|-0,25
|-26,13
|Atakule GMYO
|3,42
|-2,84
|46,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,58
|-0,43
|-17,63
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|-17,71
|ATP Bilgisayar
|35,12
|-0,79
|Avrasya GMYO
|2,47
|-9,85
|-5,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,69
|-1,10
|-15,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,72
|-0,52
|-4,67
|Aydem Enerji
|6,63
|0,30
|Ayen Enerji
|4,67
|-0,64
|-13,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,20
|2,95
|70,22
|Aygaz
|15,01
|0,87
|5,81
|Bagfaş
|18,70
|-0,16
|-6,50
|Bak Ambalaj
|19,65
|1,55
|-0,64
|Balatacılar Balatacılık
|10,39
|9,83
|26,09
|Bantaş Ambalaj
|3,53
|0,28
|12,90
|Banvit
|66,25
|0,15
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,04
|1,79
|Baştaş Başkent Çimento
|9,35
|0,54
|-46,17
|Batı Çimento
|11,79
|0,60
|150,32
|Batısöke Çimento
|2,99
|-0,33
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|8,39
|0,60
|-20,92
|Bera Holding
|9,65
|0,63
|-52,42
|Berkosan Yalıtım
|8,44
|2,06
|-5,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,64
|0,76
|64,36
|Beyaz Filo
|8,63
|1,29
|-14,38
|Bilici Yatırım
|17,87
|-0,78
|222,95
|Bim Mağazalar
|68,05
|0,67
|-4,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,74
|1,71
|Birko Mensucat
|1,09
|0,00
|-1,80
|Birleşim Mühendislik
|10,05
|0,60
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,47
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,39
|-0,16
|-19,34
|BMS Çelik Hasır
|8,42
|-0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,70
|0,43
|Borusan Mannesmann
|22,76
|1,16
|-18,13
|Borusan Yat. Paz.
|368,50
|-1,63
|-18,88
|Bosch Fren Sistemleri
|830,80
|-0,65
|-32,44
|Bossa
|27,80
|-0,57
|55,74
|Brisa
|21,64
|0,09
|11,76
|Burçelik
|21,12
|2,13
|0,48
|Burçelik Vana
|22,24
|1,09
|-55,22
|Bursa Çimento
|3,27
|0,93
|-34,31
|Carrefoursa
|42,52
|1,24
|-40,78
|Casa Emtia Petrol
|126,50
|0,00
|19,34
|Ceo Event Medya
|8,13
|0,62
|26,44
|Coca Cola İçecek
|84,20
|0,54
|32,58
|Cosmos Yat. Holding
|9,89
|-2,66
|22,70
|Credıtwest Faktorıng
|4,21
|0,96
|-28,28
|Çan2 Termik
|12,65
|0,32
|Çelebi
|159,00
|1,27
|-12,89
|Çelik Halat
|6,08
|0,33
|-33,17
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,86
|-31,28
|Çemtaş
|12,89
|-0,46
|-17,96
|Çimbeton
|209,70
|1,30
|-29,27
|Çimentaş
|26,00
|-0,08
|-28,10
|Çimsa
|25,70
|0,00
|44,38
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|0,65
|1,48
|Dagi Giyim
|3,56
|0,56
|4,51
|Dagi Yatırım Holding
|12,38
|-0,96
|-4,03
|Dardanel
|2,70
|0,75
|-49,30
|Datagate Bilgisayar
|13,13
|-0,38
|-18,50
|Demısaş Döküm
|6,75
|0,90
|4,24
|Denge Holding
|1,60
|3,23
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,06
|-0,96
|11,83
|Derimod
|9,93
|0,10
|1,95
|Derlüks Yatırım Holding
|4,58
|-0,65
|-48,07
|Desa Deri
|8,87
|-0,11
|-8,93
|Despec Bilgisayar
|12,70
|3,17
|-2,76
|Deva Holding
|22,20
|-0,18
|-7,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|0,00
|4,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,34
|0,00
|43,16
|Ditaş Doğan
|17,17
|2,20
|32,02
|DO-CO
|704,50
|3,60
|11,83
|Doğan Burda
|22,82
|0,97
|1,69
|Doğan Holding
|2,47
|-0,40
|-17,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|0,42
|3,48
|Doğusan
|5,19
|0,97
|18,49
|Doğuş GMYO
|9,09
|2,83
|11,26
|Doğuş Otomotiv
|33,60
|-0,71
|29,61
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|-0,93
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|14,16
|-0,77
|34,99
|Dyo Boya
|10,08
|0,70
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|1,19
|-17,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,26
|0,68
|42,13
|E-Data Teknoloji
|10,83
|-0,55
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|1,33
|14,76
|Ege Endüstri
|1.142,00
|-0,65
|-31,41
|Ege Gübre
|153,40
|0,46
|6,93
|Ege Profil
|26,90
|-0,44
|-29,65
|Ege Seramik
|12,43
|-0,56
|28,64
|Egeplast
|26,50
|0,68
|-20,42
|Ekiz Kimya
|6,38
|5,98
|-10,52
|Emek Elektrik
|2,52
|0,80
|-11,74
|Eminiş Ambalaj
|18,79
|0,59
|-49,00
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-0,56
|-16,30
|Enerjisa Enerji
|10,46
|-0,10
|-9,28
|Enka İnşaat
|10,19
|0,49
|44,71
|Erbosan
|110,10
|1,10
|171,48
|Ereğli Demir Çelik
|16,44
|-0,30
|25,15
|Ersu Gıda
|3,57
|0,56
|-27,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,12
|2,14
|Escort Teknoloji
|5,90
|6,88
|-10,20
|Esenboğa Elektrik
|32,42
|2,34
|70,40
|Etiler Gıda
|5,29
|0,00
|32,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,25
|-3,55
|63,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|0,29
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,28
|3,80
|-26,15
|Euro Yatırım Holding
|2,27
|-1,73
|-20,07
|Europap Tezol Kağıt
|17,03
|-5,07
|Fade Gıda
|8,34
|1,96
|60,33
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|0,90
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|0,41
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|104,50
|0,00
|-14,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,94
|0,51
|-8,37
|Ford Otosan
|163,80
|-0,85
|34,11
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,25
|0,55
|-13,01
|Galata Wind Enerji
|3,54
|0,28
|Galatasaray Sportif
|3,42
|-0,29
|-15,56
|Garanti Bankası
|9,18
|1,10
|-9,56
|Garanti Faktoring
|11,50
|1,77
|3,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-2,18
|-30,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,84
|0,59
|15,42
|Gediz Ambalaj
|16,95
|-1,51
|26,49
|Gen İlaç
|13,57
|0,59
|Gentaş
|2,99
|0,00
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,34
|0,38
|-13,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,24
|3,50
|Global Men. Değ.
|6,06
|-0,66
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,04
|0,99
|-41,93
|Good-Year
|7,52
|0,40
|-5,63
|Göltaş Çimento
|36,80
|-0,54
|-10,34
|Gözde Girişim
|5,56
|0,72
|-30,33
|GSD Denizcilik
|2,89
|-2,69
|18,68
|GSD Holding
|2,32
|-0,43
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|48,14
|-0,37
|-44,06
|Güler Yat. Holding
|2,50
|-0,79
|-27,80
|Halk GMYO
|2,47
|0,82
|-18,96
|Hatay Tekstil
|16,43
|-0,12
|20,49
|Hedef Girişim
|2,72
|1,49
|7,73
|Hektaş
|8,09
|0,12
|51,43
|HUB Girişim
|10,90
|-6,12
|-40,11
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|3,49
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|0,18
|-14,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,38
|0,12
|266,86
|İdealist GMYO
|2,46
|2,07
|3,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|1,04
|1,96
|-57,78
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|8,11
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|-0,16
|34,09
|Info Yatırım
|3,73
|0,54
|-20,14
|İntema
|34,34
|0,12
|-13,93
|Inveo Yatırım Holding
|95,45
|0,37
|115,85
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|0,61
|-11,62
|İskenderun Demir Çelik
|11,32
|-0,26
|25,28
(Sürecek)
Kaynak: AA
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