Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,09
|0,39
|-34,24
|Acıpayam Selüloz
|15,49
|0,45
|-9,03
|Adel Kalemcilik
|28,14
|0,21
|-17,80
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,44
|0,29
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,99
|0,78
|2,31
|Ak Enerji
|1,77
|0,00
|-19,91
|Akbank
|5,40
|0,37
|-20,09
|Akçansa
|13,81
|0,66
|-14,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,73
|-3,53
|13,60
|Akfen GMYO
|4,47
|2,76
|71,21
|Akın Tekstil
|32,20
|0,19
|1,39
|Akiş GMYO
|1,74
|0,00
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|37,32
|0,43
|-39,63
|Aksa
|20,60
|0,98
|49,12
|Aksa Enerji
|14,04
|-0,21
|88,71
|Aksigorta
|6,72
|-0,59
|-19,12
|Aksu Enerji
|11,60
|3,66
|53,70
|Alarko Carrıer
|304,00
|-0,65
|-16,37
|Alarko GMYO
|21,02
|0,00
|-17,02
|Alarko Holding
|8,94
|0,90
|4,91
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,38
|-1,43
|-21,17
|Alkim Kağıt
|14,11
|0,57
|9,01
|Alkim Kimya
|14,80
|1,09
|5,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|0,00
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|53,00
|1,05
|6,08
|Anadolu Efes
|20,50
|0,79
|-4,03
|Anadolu Grubu Holding
|22,24
|0,09
|-14,87
|Anadolu Hayat Emek.
|9,43
|-0,53
|17,35
|Anadolu Isuzu
|15,26
|0,73
|-15,22
|Anadolu Sigorta
|5,98
|-0,33
|-17,18
|Anel Elektrik
|2,62
|2,75
|-17,35
|Arçelik
|31,86
|0,25
|11,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,88
|0,38
|-0,42
|Arena Bilgisayar
|9,61
|-0,62
|-11,85
|Armada Bilgisayar
|52,45
|0,87
|6,87
|Arsan Tekstil
|4,34
|2,60
|8,88
|Arzum Ev Aletleri
|20,10
|2,34
|-16,82
|Aselsan
|14,76
|0,20
|-19,12
|Ata GMYO
|3,98
|0,76
|-27,77
|Atakule GMYO
|3,33
|-2,35
|42,24
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|3,26
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|-17,71
|ATP Bilgisayar
|35,68
|-0,06
|Avrasya GMYO
|2,23
|-9,72
|-14,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,68
|1,13
|-16,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,68
|0,00
|-5,33
|Aydem Enerji
|6,59
|0,15
|Ayen Enerji
|4,67
|0,86
|-13,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,17
|-8,67
|52,22
|Aygaz
|14,85
|-0,07
|4,68
|Bagfaş
|18,07
|0,33
|-9,65
|Bak Ambalaj
|20,38
|4,73
|3,05
|Balatacılar Balatacılık
|11,00
|5,77
|33,50
|Bantaş Ambalaj
|3,50
|0,57
|11,94
|Banvit
|66,30
|0,08
|27,50
|Başkent Doğalgaz GMYO
|26,40
|4,35
|Baştaş Başkent Çimento
|9,38
|-1,16
|-46,00
|Batı Çimento
|11,30
|-2,25
|139,92
|Batısöke Çimento
|3,00
|1,35
|22,95
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|-0,24
|-21,39
|Bera Holding
|9,48
|-0,42
|-53,25
|Berkosan Yalıtım
|8,27
|-0,84
|-7,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,46
|-4,58
|59,90
|Beyaz Filo
|8,54
|0,35
|-15,27
|Bilici Yatırım
|17,31
|-1,37
|212,83
|Bim Mağazalar
|67,55
|0,30
|-5,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,18
|0,06
|Birko Mensucat
|1,06
|0,00
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|10,10
|-0,10
|Birlik Mensucat
|2,18
|2,83
|-36,99
|Bizim Mağazaları
|12,38
|0,65
|-19,40
|BMS Çelik Hasır
|8,29
|0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,76
|1,06
|Borusan Mannesmann
|22,42
|-0,36
|-19,35
|Borusan Yat. Paz.
|358,10
|-0,67
|-21,17
|Bosch Fren Sistemleri
|832,50
|-0,05
|-32,30
|Bossa
|26,98
|-0,37
|51,15
|Brisa
|21,54
|0,28
|11,24
|Burçelik
|22,58
|8,87
|7,42
|Burçelik Vana
|23,00
|4,55
|-53,69
|Bursa Çimento
|3,30
|0,30
|-33,70
|Carrefoursa
|44,52
|-1,11
|-37,99
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|2,77
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,75
|7,10
|36,08
|Coca Cola İçecek
|82,90
|-0,60
|30,53
|Cosmos Yat. Holding
|10,16
|0,10
|26,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,13
|-1,43
|-29,64
|Çan2 Termik
|12,46
|-0,72
|Çelebi
|156,50
|-0,32
|-14,26
|Çelik Halat
|6,07
|0,83
|-33,28
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|12,69
|0,40
|-19,23
|Çimbeton
|208,60
|0,29
|-29,65
|Çimentaş
|26,00
|0,00
|-28,10
|Çimsa
|26,46
|-0,97
|48,65
|Çuhadaroğlu Metal
|7,64
|0,26
|0,43
|Dagi Giyim
|3,42
|-1,44
|0,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,48
|1,88
|-3,26
|Dardanel
|2,68
|1,13
|-49,67
|Datagate Bilgisayar
|12,60
|-2,02
|-21,79
|Demısaş Döküm
|6,72
|0,45
|3,78
|Denge Holding
|1,60
|1,91
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,14
|3,38
|16,17
|Derimod
|10,20
|0,99
|4,72
|Derlüks Yatırım Holding
|4,75
|4,63
|-46,15
|Desa Deri
|8,88
|-0,67
|-8,83
|Despec Bilgisayar
|12,09
|-1,71
|-7,43
|Deva Holding
|22,00
|0,36
|-8,56
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,22
|0,09
|4,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,57
|-0,18
|49,33
|Ditaş Doğan
|17,51
|-0,23
|34,63
|DO-CO
|715,80
|0,85
|13,62
|Doğan Burda
|21,10
|-4,09
|-5,97
|Doğan Holding
|2,48
|0,40
|-17,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|1,28
|2,19
|Doğusan
|5,25
|1,35
|19,86
|Doğuş GMYO
|9,09
|-3,30
|11,26
|Doğuş Otomotiv
|34,70
|0,70
|33,85
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-2,36
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|13,79
|0,95
|31,46
|Dyo Boya
|9,98
|-0,30
|-11,27
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|0,68
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,88
|1,01
|40,72
|E-Data Teknoloji
|11,37
|0,62
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|-2,70
|8,73
|Ege Endüstri
|1.144,00
|0,66
|-31,29
|Ege Gübre
|152,20
|0,73
|6,09
|Ege Profil
|26,70
|0,00
|-30,18
|Ege Seramik
|12,29
|-0,08
|27,19
|Egeplast
|28,16
|3,30
|-15,44
|Ekiz Kimya
|6,30
|-0,79
|-11,64
|Emek Elektrik
|2,45
|0,41
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|17,70
|-6,84
|-51,95
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,56
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,48
|0,00
|-9,11
|Enka İnşaat
|10,07
|0,10
|43,00
|Erbosan
|105,20
|-2,14
|159,40
|Ereğli Demir Çelik
|16,45
|2,43
|25,22
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,85
|Ersu Gıda
|3,72
|-1,59
|-24,70
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,22
|-1,44
|Escort Teknoloji
|5,79
|0,70
|-11,87
|Esenboğa Elektrik
|32,14
|-0,68
|68,92
|Etiler Gıda
|5,20
|-0,95
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,03
|-3,83
|57,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,00
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,19
|-2,15
|-28,18
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|-0,90
|-22,54
|Europap Tezol Kağıt
|17,38
|3,15
|Fade Gıda
|8,27
|-0,36
|58,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,26
|3,20
|9,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|0,83
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|104,10
|0,10
|-15,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,58
|-0,26
|-11,13
|Ford Otosan
|161,10
|0,62
|31,90
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,80
|4,10
|-10,39
|Galata Wind Enerji
|3,56
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,39
|1,80
|-16,30
|Garanti Bankası
|9,25
|0,76
|-8,88
|Garanti Faktoring
|11,68
|1,57
|4,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|0,00
|14,24
|Gediz Ambalaj
|16,70
|-1,36
|24,63
|Gen İlaç
|13,61
|1,11
|Gentaş
|3,00
|0,67
|-33,53
|Gersan Elektrik
|5,27
|0,38
|-14,17
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,06
|2,70
|Global Men. Değ.
|6,14
|1,49
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,07
|0,98
|-41,08
|Good-Year
|7,56
|0,80
|-5,12
|Göltaş Çimento
|36,06
|-1,04
|-12,14
|Gözde Girişim
|5,60
|1,63
|-29,82
|GSD Denizcilik
|2,84
|0,71
|16,62
|GSD Holding
|2,28
|1,33
|-9,16
|Gübre Fabrik.
|48,28
|0,63
|-43,89
|Güler Yat. Holding
|2,46
|0,41
|-28,96
|Halk GMYO
|2,45
|0,41
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,35
|-0,37
|19,91
|Hedef Girişim
|2,70
|1,50
|6,94
|Hektaş
|8,15
|1,62
|52,56
|HUB Girişim
|10,55
|-2,04
|-42,03
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|-0,43
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|0,54
|-13,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|48,64
|-0,16
|261,37
|İdealist GMYO
|2,43
|0,00
|2,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|0,00
|-59,00
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|1,23
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,13
|0,82
|31,94
|Info Yatırım
|3,71
|-0,54
|-20,57
|İntema
|33,68
|-0,77
|-15,59
|Inveo Yatırım Holding
|94,45
|0,21
|113,59
|İpek Doğal Enerji
|11,33
|-0,18
|-13,38
|İskenderun Demir Çelik
|11,27
|1,08
|24,72
(Sürecek)
Kaynak: AA
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