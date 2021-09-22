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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.09.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,090,39-34,24
Acıpayam Selüloz15,490,45-9,03
Adel Kalemcilik28,140,21-17,80
Adese Gayrimenkul1,20-1,64-57,14
Afyon Çimento3,440,29-32,68
AGESA Hayat Emeklilik17,990,782,31
Ak Enerji1,770,00-19,91
Akbank5,400,37-20,09
Akçansa13,810,66-14,24
Akdeniz Yatırım Hold.2,73-3,5313,60
Akfen GMYO4,472,7671,21
Akın Tekstil32,200,191,39
Akiş GMYO1,740,00-37,69
Akmerkez GMYO37,320,43-39,63
Aksa20,600,9849,12
Aksa Enerji14,04-0,2188,71
Aksigorta6,72-0,59-19,12
Aksu Enerji11,603,6653,70
Alarko Carrıer304,00-0,65-16,37
Alarko GMYO21,020,00-17,02
Alarko Holding8,940,904,91
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,38-1,43-21,17
Alkim Kağıt14,110,579,01
Alkim Kimya14,801,095,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,890,00-13,70
Altınyunus Çeşme53,001,056,08
Anadolu Efes20,500,79-4,03
Anadolu Grubu Holding22,240,09-14,87
Anadolu Hayat Emek.9,43-0,5317,35
Anadolu Isuzu15,260,73-15,22
Anadolu Sigorta5,98-0,33-17,18
Anel Elektrik2,622,75-17,35
Arçelik31,860,2511,95
ARD Bilişim Teknolojileri47,880,38-0,42
Arena Bilgisayar9,61-0,62-11,85
Armada Bilgisayar52,450,876,87
Arsan Tekstil4,342,608,88
Arzum Ev Aletleri20,102,34-16,82
Aselsan14,760,20-19,12
Ata GMYO3,980,76-27,77
Atakule GMYO3,33-2,3542,24
Atlantis Yatırım Holding4,753,26-14,57
Atlas Yat. Ort.1,440,00-17,71
ATP Bilgisayar35,68-0,06

Avrasya GMYO2,23-9,72-14,86
Avrasya Petrol ve Tur.2,681,13-16,25
Avrupa Yatırım Holding5,680,00-5,33
Aydem Enerji6,590,15

Ayen Enerji4,670,86-13,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,17-8,6752,22
Aygaz14,85-0,074,68
Bagfaş18,070,33-9,65
Bak Ambalaj20,384,733,05
Balatacılar Balatacılık11,005,7733,50
Bantaş Ambalaj3,500,5711,94
Banvit66,300,0827,50
Başkent Doğalgaz GMYO26,404,35

Baştaş Başkent Çimento9,38-1,16-46,00
Batı Çimento11,30-2,25139,92
Batısöke Çimento3,001,3522,95
Bayrak Taban Sanayi8,34-0,24-21,39
Bera Holding9,48-0,42-53,25
Berkosan Yalıtım8,27-0,84-7,29
Beşiktaş Futbol Yat.6,46-4,5859,90
Beyaz Filo8,540,35-15,27
Bilici Yatırım17,31-1,37212,83
Bim Mağazalar67,550,30-5,25
Biotrend Çevre ve Enerji35,180,06

Birko Mensucat1,060,00-4,50
Birleşim Mühendislik10,10-0,10

Birlik Mensucat2,182,83-36,99
Bizim Mağazaları12,380,65-19,40
BMS Çelik Hasır8,290,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,761,06

Borusan Mannesmann22,42-0,36-19,35
Borusan Yat. Paz.358,10-0,67-21,17
Bosch Fren Sistemleri832,50-0,05-32,30
Bossa26,98-0,3751,15
Brisa21,540,2811,24
Burçelik22,588,877,42
Burçelik Vana23,004,55-53,69
Bursa Çimento3,300,30-33,70
Carrefoursa44,52-1,11-37,99
Casa Emtia Petrol130,002,7722,64
Ceo Event Medya8,757,1036,08
Coca Cola İçecek82,90-0,6030,53
Cosmos Yat. Holding10,160,1026,05
Credıtwest Faktorıng4,13-1,43-29,64
Çan2 Termik12,46-0,72

Çelebi156,50-0,32-14,26
Çelik Halat6,070,83-33,28
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,690,40-19,23
Çimbeton208,600,29-29,65
Çimentaş26,000,00-28,10
Çimsa26,46-0,9748,65
Çuhadaroğlu Metal7,640,260,43
Dagi Giyim3,42-1,440,40
Dagi Yatırım Holding12,481,88-3,26
Dardanel2,681,13-49,67
Datagate Bilgisayar12,60-2,02-21,79
Demısaş Döküm6,720,453,78
Denge Holding1,601,91-47,32
Deniz GMYO2,143,3816,17
Derimod10,200,994,72
Derlüks Yatırım Holding4,754,63-46,15
Desa Deri8,88-0,67-8,83
Despec Bilgisayar12,09-1,71-7,43
Deva Holding22,000,36-8,56
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,220,094,13
Diriteks Diriliş Tekstil5,57-0,1849,33
Ditaş Doğan17,51-0,2334,63
DO-CO715,800,8513,62
Doğan Burda21,10-4,09-5,97
Doğan Holding2,480,40-17,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,381,282,19
Doğusan5,251,3519,86
Doğuş GMYO9,09-3,3011,26
Doğuş Otomotiv34,700,7033,85
Döktaş Dökümcülük29,00-2,36-5,29
Duran Doğan Basım13,790,9531,46
Dyo Boya9,98-0,30-11,27
Eczacıbaşı İlaç5,920,68-17,80
Eczacıbaşı Yatırım37,881,0140,72
E-Data Teknoloji11,370,62

Edip Gayrimenkul3,61-2,708,73
Ege Endüstri1.144,000,66-31,29
Ege Gübre152,200,736,09
Ege Profil26,700,00-30,18
Ege Seramik12,29-0,0827,19
Egeplast28,163,30-15,44
Ekiz Kimya6,30-0,79-11,64
Emek Elektrik2,450,41-14,19
Eminiş Ambalaj17,70-6,84-51,95
Emlak Konut GMYO1,780,56-15,82
Enerjisa Enerji10,480,00-9,11
Enka İnşaat10,070,1043,00
Erbosan105,20-2,14159,40
Ereğli Demir Çelik16,452,4325,22
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,85

Ersu Gıda3,72-1,59-24,70
Escar Turizm Taşımacılık19,22-1,44

Escort Teknoloji5,790,70-11,87
Esenboğa Elektrik32,14-0,6868,92
Etiler Gıda5,20-0,9530,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,03-3,8357,87
Euro Trend Yat. Ort.3,370,00-4,76
Euro Yat. Ort.3,19-2,15-28,18
Euro Yatırım Holding2,20-0,90-22,54
Europap Tezol Kağıt17,383,15

Fade Gıda8,27-0,3658,99
Fenerbahçe Futbol32,263,209,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,440,83-17,23
F-M İzmit Piston104,100,10-15,09
Fonet Bilgi Teknolojileri11,58-0,26-11,13
Ford Otosan161,100,6231,90
Formet Metal ve Cam1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,804,10-10,39
Galata Wind Enerji3,560,00

Galatasaray Sportif3,391,80-16,30
Garanti Bankası9,250,76-8,88
Garanti Faktoring11,681,574,94
Garanti Yat. Ort.2,190,46-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,770,0014,24
Gediz Ambalaj16,70-1,3624,63
Gen İlaç13,611,11

Gentaş3,000,67-33,53
Gersan Elektrik5,270,38-14,17
Girişim Elektrik Sanayi25,062,70

Global Men. Değ.6,141,492,16
Global Yat. Holding2,070,98-41,08
Good-Year7,560,80-5,12
Göltaş Çimento36,06-1,04-12,14
Gözde Girişim5,601,63-29,82
GSD Denizcilik2,840,7116,62
GSD Holding2,281,33-9,16
Gübre Fabrik.48,280,63-43,89
Güler Yat. Holding2,460,41-28,96
Halk GMYO2,450,41-19,62
Hatay Tekstil16,35-0,3719,91
Hedef Girişim2,701,506,94
Hektaş8,151,6252,56
HUB Girişim10,55-2,04-42,03
Hürriyet Gzt.2,33-0,4310,95
ICBC Turkey Bank5,600,54-13,85
İdeal Finansal Teknolojiler48,64-0,16261,37
İdealist GMYO2,430,002,40
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,880,00-29,60
İhlas Gazetecilik1,010,00-59,00
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,821,23-28,07
İndeks Bilgisayar6,130,8231,94
Info Yatırım3,71-0,54-20,57
İntema33,68-0,77-15,59
Inveo Yatırım Holding94,450,21113,59
İpek Doğal Enerji11,33-0,18-13,38
İskenderun Demir Çelik11,271,0824,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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