Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,02 -0,20 -35,14 Acıpayam Selüloz 15,56 0,26 -8,62 Adel Kalemcilik 27,30 -0,44 -20,26 Adese Gayrimenkul 1,13 -1,74 -59,64 Afyon Çimento 3,45 0,29 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 18,43 0,49 4,81 Ak Enerji 1,78 0,56 -19,46 Akbank 5,52 0,73 -18,32 Akçansa 13,94 0,65 -13,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 -8,86 2,78 Akfen GMYO 4,20 -1,18 60,87 Akın Tekstil 32,22 -0,19 1,45 Akiş GMYO 1,74 0,58 -37,69 Akmerkez GMYO 37,66 0,64 -39,08 Aksa 20,68 -0,10 49,70 Aksa Enerji 14,18 0,21 90,59 Aksigorta 7,01 3,39 -15,63 Aksu Enerji 11,45 0,26 51,71 Alarko Carrıer 308,60 1,21 -15,11 Alarko GMYO 21,10 0,67 -16,70 Alarko Holding 8,92 0,22 4,68 Albaraka Türk 1,52 1,33 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,34 -0,68 -21,31 Alkim Kağıt 14,08 0,79 8,78 Alkim Kimya 14,96 0,61 6,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 -0,55 -16,89 Altınyunus Çeşme 52,00 0,58 4,08 Anadolu Efes 20,66 1,08 -3,28 Anadolu Grubu Holding 22,66 0,27 -13,26 Anadolu Hayat Emek. 9,56 1,38 18,97 Anadolu Isuzu 15,38 0,20 -14,56 Anadolu Sigorta 6,13 0,82 -15,10 Anel Elektrik 2,59 0,39 -18,30 Arçelik 31,94 0,00 12,23 ARD Bilişim Teknolojileri 47,80 0,38 -0,58 Arena Bilgisayar 9,53 -0,42 -12,59 Armada Bilgisayar 51,95 -0,67 5,85 Arsan Tekstil 4,35 -0,23 9,13 Arzum Ev Aletleri 19,52 0,00 -19,22 Aselsan 15,00 0,67 -17,81 Ata GMYO 3,85 0,52 -30,13 Atakule GMYO 3,27 -0,30 39,68 Atlantis Yatırım Holding 4,61 -2,54 -17,09 Atlas Yat. Ort. 1,43 0,00 -18,29 ATP Bilgisayar 34,96 -1,30 Avrasya GMYO 2,27 1,34 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,65 0,76 -17,19 Avrupa Yatırım Holding 5,69 -0,18 -5,17 Aydem Enerji 6,56 -0,15 Ayen Enerji 4,76 0,63 -12,01 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 -1,91 64,01 Aygaz 15,06 1,07 6,16 Bagfaş 18,03 0,17 -9,85 Bak Ambalaj 20,10 0,50 1,64 Balatacılar Balatacılık 9,98 -3,85 21,12 Bantaş Ambalaj 3,54 0,57 13,22 Banvit 66,35 -0,82 27,60 Başkent Doğalgaz GMYO 26,74 1,67 Baştaş Başkent Çimento 10,09 -0,10 -41,91 Batı Çimento 11,25 -1,49 138,85 Batısöke Çimento 2,99 -0,33 22,54 Bayrak Taban Sanayi 8,36 -0,36 -21,21 Bera Holding 10,30 -1,62 -49,21 Berkosan Yalıtım 8,35 0,85 -6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,28 0,00 55,45 Beyaz Filo 8,54 0,59 -15,27 Bilici Yatırım 17,28 -1,26 212,29 Bim Mağazalar 67,95 -0,15 -4,69 Biotrend Çevre ve Enerji 35,40 1,14 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birleşim Mühendislik 10,01 0,20 Birlik Mensucat 2,12 0,00 -38,73 Bizim Mağazaları 12,11 -0,74 -21,16 BMS Çelik Hasır 8,46 0,83 Boğaziçi Beton Sanayi 4,89 1,66 Borusan Mannesmann 23,18 3,21 -16,62 Borusan Yat. Paz. 365,90 1,67 -19,45 Bosch Fren Sistemleri 839,80 0,95 -31,71 Bossa 27,70 0,87 55,18 Brisa 21,80 0,74 12,58 Burçelik 23,10 1,32 9,90 Burçelik Vana 23,00 -1,54 -53,69 Bursa Çimento 3,47 3,58 -30,29 Carrefoursa 44,18 0,78 -38,47 Casa Emtia Petrol 131,50 1,15 24,06 Ceo Event Medya 8,72 0,00 35,61 Coca Cola İçecek 83,85 0,96 32,03 Cosmos Yat. Holding 10,05 0,30 24,69 Credıtwest Faktorıng 4,59 9,55 -21,81 Çan2 Termik 12,40 0,00 Çelebi 169,40 8,17 -7,19 Çelik Halat 6,15 1,49 -32,40 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 12,82 0,31 -18,40 Çimbeton 211,40 -1,21 -28,70 Çimentaş 26,06 0,31 -27,93 Çimsa 27,02 1,43 51,80 Çuhadaroğlu Metal 7,74 1,84 1,74 Dagi Giyim 3,43 0,59 0,69 Dagi Yatırım Holding 12,35 0,41 -4,26 Dardanel 2,66 -0,75 -50,05 Datagate Bilgisayar 12,73 -0,78 -20,98 Demısaş Döküm 6,64 0,61 2,54 Denge Holding 1,60 0,00 -47,32 Deniz GMYO 2,14 -0,93 16,17 Derimod 9,85 -1,01 1,13 Derlüks Yatırım Holding 4,73 1,94 -46,37 Desa Deri 8,79 -0,79 -9,75 Despec Bilgisayar 11,74 -0,76 -10,11 Deva Holding 22,18 1,37 -7,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,27 0,71 4,59 Diriteks Diriliş Tekstil 5,67 6,98 52,01 Ditaş Doğan 17,28 0,82 32,86 DO-CO 712,40 0,54 13,08 Doğan Burda 21,26 -3,10 -5,26 Doğan Holding 2,51 0,80 -16,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 -1,69 0,05 Doğusan 4,93 -4,46 12,56 Doğuş GMYO 9,47 2,16 15,91 Doğuş Otomotiv 35,28 1,03 36,09 Döktaş Dökümcülük 29,64 -0,20 -3,20 Duran Doğan Basım 13,76 0,29 31,17 Dyo Boya 10,07 0,70 -10,47 Eczacıbaşı İlaç 5,96 0,17 -17,24 Eczacıbaşı Yatırım 38,24 0,58 42,06 E-Data Teknoloji 11,10 -0,27 Edip Gayrimenkul 3,62 2,84 9,04 Ege Endüstri 1.153,20 0,95 -30,73 Ege Gübre 156,30 2,16 8,95 Ege Profil 27,10 1,04 -29,13 Ege Seramik 12,49 0,16 29,26 Egeplast 27,66 -0,79 -16,94 Ekiz Kimya 5,92 -5,43 -16,97 Emek Elektrik 2,51 2,45 -12,09 Eminiş Ambalaj 19,26 -3,65 -47,72 Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 -15,35 Enerjisa Enerji 10,61 0,95 -7,98 Enka İnşaat 10,22 0,99 45,13 Erbosan 101,70 -2,02 150,77 Ereğli Demir Çelik 16,98 0,47 29,26 Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,23 9,87 Ersu Gıda 3,72 2,48 -24,70 Escar Turizm Taşımacılık 19,81 2,54 Escort Teknoloji 5,85 -0,17 -10,96 Esenboğa Elektrik 33,24 0,18 74,71 Etiler Gıda 5,30 2,12 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 5,89 0,86 54,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,30 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,11 -1,27 -29,98 Euro Yatırım Holding 2,12 -2,30 -25,35 Europap Tezol Kağıt 17,04 -1,50 Fade Gıda 8,26 0,12 58,79 Fenerbahçe Futbol 32,94 2,17 11,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 0,00 -17,23 F-M İzmit Piston 106,30 1,05 -13,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,65 1,84 -10,59 Ford Otosan 163,40 0,68 33,78 Formet Metal ve Cam 1,22 0,00 -50,27 Frigo Pak Gıda 19,50 -1,81 -7,05 Galata Wind Enerji 3,54 0,00 Galatasaray Sportif 3,30 -2,94 -18,52 Garanti Bankası 9,53 0,53 -6,12 Garanti Faktoring 12,16 7,99 9,25 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 6,94 2,81 17,11 Gediz Ambalaj 16,64 -0,54 24,18 Gen İlaç 13,38 0,15 Gentaş 3,05 0,33 -32,42 Gersan Elektrik 5,25 -0,38 -14,50 Girişim Elektrik Sanayi 25,24 3,87 Global Men. Değ. 6,16 -0,81 2,50 Global Yat. Holding 2,09 0,97 -40,51 Good-Year 7,66 0,00 -3,87 Göltaş Çimento 36,68 0,71 -10,63 Gözde Girişim 5,75 0,88 -27,94 GSD Denizcilik 2,96 2,42 21,55 GSD Holding 2,30 0,00 -8,37 Gübre Fabrik. 49,30 1,02 -42,71 Güler Yat. Holding 2,45 0,41 -29,25 Halk GMYO 2,45 1,24 -19,62 Hatay Tekstil 16,33 0,18 19,76 Hedef Girişim 2,75 0,36 8,92 Hektaş 8,16 0,25 52,74 HUB Girişim 10,47 0,48 -42,47 Hürriyet Gzt. 2,40 0,00 14,29 ICBC Turkey Bank 5,67 1,43 -12,77 İdeal Finansal Teknolojiler 49,72 -0,56 269,39 İdealist GMYO 2,44 1,67 2,82 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,99 -1,00 -59,81 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 1,23 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,17 0,82 32,80 Info Yatırım 3,73 0,81 -20,14 İntema 36,48 8,12 -8,57 Inveo Yatırım Holding 98,95 5,15 123,77 İpek Doğal Enerji 11,58 1,14 -11,47 İskenderun Demir Çelik 11,60 -1,19 28,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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