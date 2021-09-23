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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.09.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,02-0,20-35,14
Acıpayam Selüloz15,560,26-8,62
Adel Kalemcilik27,30-0,44-20,26
Adese Gayrimenkul1,13-1,74-59,64
Afyon Çimento3,450,29-32,49
AGESA Hayat Emeklilik18,430,494,81
Ak Enerji1,780,56-19,46
Akbank5,520,73-18,32
Akçansa13,940,65-13,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,47-8,862,78
Akfen GMYO4,20-1,1860,87
Akın Tekstil32,22-0,191,45
Akiş GMYO1,740,58-37,69
Akmerkez GMYO37,660,64-39,08
Aksa20,68-0,1049,70
Aksa Enerji14,180,2190,59
Aksigorta7,013,39-15,63
Aksu Enerji11,450,2651,71
Alarko Carrıer308,601,21-15,11
Alarko GMYO21,100,67-16,70
Alarko Holding8,920,224,68
Albaraka Türk1,521,33-21,65
Alcatel Lucent Teletaş23,34-0,68-21,31
Alkim Kağıt14,080,798,78
Alkim Kimya14,960,616,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,82-0,55-16,89
Altınyunus Çeşme52,000,584,08
Anadolu Efes20,661,08-3,28
Anadolu Grubu Holding22,660,27-13,26
Anadolu Hayat Emek.9,561,3818,97
Anadolu Isuzu15,380,20-14,56
Anadolu Sigorta6,130,82-15,10
Anel Elektrik2,590,39-18,30
Arçelik31,940,0012,23
ARD Bilişim Teknolojileri47,800,38-0,58
Arena Bilgisayar9,53-0,42-12,59
Armada Bilgisayar51,95-0,675,85
Arsan Tekstil4,35-0,239,13
Arzum Ev Aletleri19,520,00-19,22
Aselsan15,000,67-17,81
Ata GMYO3,850,52-30,13
Atakule GMYO3,27-0,3039,68
Atlantis Yatırım Holding4,61-2,54-17,09
Atlas Yat. Ort.1,430,00-18,29
ATP Bilgisayar34,96-1,30

Avrasya GMYO2,271,34-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,650,76-17,19
Avrupa Yatırım Holding5,69-0,18-5,17
Aydem Enerji6,56-0,15

Ayen Enerji4,760,63-12,01
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,50-1,9164,01
Aygaz15,061,076,16
Bagfaş18,030,17-9,85
Bak Ambalaj20,100,501,64
Balatacılar Balatacılık9,98-3,8521,12
Bantaş Ambalaj3,540,5713,22
Banvit66,35-0,8227,60
Başkent Doğalgaz GMYO26,741,67

Baştaş Başkent Çimento10,09-0,10-41,91
Batı Çimento11,25-1,49138,85
Batısöke Çimento2,99-0,3322,54
Bayrak Taban Sanayi8,36-0,36-21,21
Bera Holding10,30-1,62-49,21
Berkosan Yalıtım8,350,85-6,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,280,0055,45
Beyaz Filo8,540,59-15,27
Bilici Yatırım17,28-1,26212,29
Bim Mağazalar67,95-0,15-4,69
Biotrend Çevre ve Enerji35,401,14

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birleşim Mühendislik10,010,20

Birlik Mensucat2,120,00-38,73
Bizim Mağazaları12,11-0,74-21,16
BMS Çelik Hasır8,460,83

Boğaziçi Beton Sanayi4,891,66

Borusan Mannesmann23,183,21-16,62
Borusan Yat. Paz.365,901,67-19,45
Bosch Fren Sistemleri839,800,95-31,71
Bossa27,700,8755,18
Brisa21,800,7412,58
Burçelik23,101,329,90
Burçelik Vana23,00-1,54-53,69
Bursa Çimento3,473,58-30,29
Carrefoursa44,180,78-38,47
Casa Emtia Petrol131,501,1524,06
Ceo Event Medya8,720,0035,61
Coca Cola İçecek83,850,9632,03
Cosmos Yat. Holding10,050,3024,69
Credıtwest Faktorıng4,599,55-21,81
Çan2 Termik12,400,00

Çelebi169,408,17-7,19
Çelik Halat6,151,49-32,40
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş12,820,31-18,40
Çimbeton211,40-1,21-28,70
Çimentaş26,060,31-27,93
Çimsa27,021,4351,80
Çuhadaroğlu Metal7,741,841,74
Dagi Giyim3,430,590,69
Dagi Yatırım Holding12,350,41-4,26
Dardanel2,66-0,75-50,05
Datagate Bilgisayar12,73-0,78-20,98
Demısaş Döküm6,640,612,54
Denge Holding1,600,00-47,32
Deniz GMYO2,14-0,9316,17
Derimod9,85-1,011,13
Derlüks Yatırım Holding4,731,94-46,37
Desa Deri8,79-0,79-9,75
Despec Bilgisayar11,74-0,76-10,11
Deva Holding22,181,37-7,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,270,714,59
Diriteks Diriliş Tekstil5,676,9852,01
Ditaş Doğan17,280,8232,86
DO-CO712,400,5413,08
Doğan Burda21,26-3,10-5,26
Doğan Holding2,510,80-16,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,33-1,690,05
Doğusan4,93-4,4612,56
Doğuş GMYO9,472,1615,91
Doğuş Otomotiv35,281,0336,09
Döktaş Dökümcülük29,64-0,20-3,20
Duran Doğan Basım13,760,2931,17
Dyo Boya10,070,70-10,47
Eczacıbaşı İlaç5,960,17-17,24
Eczacıbaşı Yatırım38,240,5842,06
E-Data Teknoloji11,10-0,27

Edip Gayrimenkul3,622,849,04
Ege Endüstri1.153,200,95-30,73
Ege Gübre156,302,168,95
Ege Profil27,101,04-29,13
Ege Seramik12,490,1629,26
Egeplast27,66-0,79-16,94
Ekiz Kimya5,92-5,43-16,97
Emek Elektrik2,512,45-12,09
Eminiş Ambalaj19,26-3,65-47,72
Emlak Konut GMYO1,790,00-15,35
Enerjisa Enerji10,610,95-7,98
Enka İnşaat10,220,9945,13
Erbosan101,70-2,02150,77
Ereğli Demir Çelik16,980,4729,26
Ersan Alışveriş Hizmetleri4,239,87

Ersu Gıda3,722,48-24,70
Escar Turizm Taşımacılık19,812,54

Escort Teknoloji5,85-0,17-10,96
Esenboğa Elektrik33,240,1874,71
Etiler Gıda5,302,1233,17
Euro Kapital Yat. Ort.5,890,8654,21
Euro Trend Yat. Ort.3,35-0,30-5,32
Euro Yat. Ort.3,11-1,27-29,98
Euro Yatırım Holding2,12-2,30-25,35
Europap Tezol Kağıt17,04-1,50

Fade Gıda8,260,1258,79
Fenerbahçe Futbol32,942,1711,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,440,00-17,23
F-M İzmit Piston106,301,05-13,29
Fonet Bilgi Teknolojileri11,651,84-10,59
Ford Otosan163,400,6833,78
Formet Metal ve Cam1,220,00-50,27
Frigo Pak Gıda19,50-1,81-7,05
Galata Wind Enerji3,540,00

Galatasaray Sportif3,30-2,94-18,52
Garanti Bankası9,530,53-6,12
Garanti Faktoring12,167,999,25
Garanti Yat. Ort.2,190,46-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,942,8117,11
Gediz Ambalaj16,64-0,5424,18
Gen İlaç13,380,15

Gentaş3,050,33-32,42
Gersan Elektrik5,25-0,38-14,50
Girişim Elektrik Sanayi25,243,87

Global Men. Değ.6,16-0,812,50
Global Yat. Holding2,090,97-40,51
Good-Year7,660,00-3,87
Göltaş Çimento36,680,71-10,63
Gözde Girişim5,750,88-27,94
GSD Denizcilik2,962,4221,55
GSD Holding2,300,00-8,37
Gübre Fabrik.49,301,02-42,71
Güler Yat. Holding2,450,41-29,25
Halk GMYO2,451,24-19,62
Hatay Tekstil16,330,1819,76
Hedef Girişim2,750,368,92
Hektaş8,160,2552,74
HUB Girişim10,470,48-42,47
Hürriyet Gzt.2,400,0014,29
ICBC Turkey Bank5,671,43-12,77
İdeal Finansal Teknolojiler49,72-0,56269,39
İdealist GMYO2,441,672,82
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,88-1,12-29,60
İhlas Gazetecilik0,99-1,00-59,81
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,821,23-28,07
İndeks Bilgisayar6,170,8232,80
Info Yatırım3,730,81-20,14
İntema36,488,12-8,57
Inveo Yatırım Holding98,955,15123,77
İpek Doğal Enerji11,581,14-11,47
İskenderun Demir Çelik11,60-1,1928,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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