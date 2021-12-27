Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.12.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,56-0,87-41,09
Acıpayam Selüloz18,451,658,35
Adel Kalemcilik29,649,94-11,23
Adese Gayrimenkul0,75-1,32-69,03
Afyon Çimento3,530,57-30,92
AGESA Hayat Emeklilik20,28-0,2918,35
Ak Enerji1,760,00-20,36
Akbank7,792,2315,27
Akçansa18,85-0,7417,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,731,17-28,01
Akfen GMYO6,906,15281,75
Akın Tekstil40,004,3325,94
Akiş GMYO1,730,58-38,04
Akmerkez GMYO44,500,54-27,25
Aksa32,860,06137,86
Aksa Enerji10,030,80169,62
Aksigorta9,44-0,9413,61
Aksu Enerji23,502,71211,37
Alarko Carrıer298,600,20-17,53
Alarko GMYO28,124,2311,01
Alarko Holding12,493,5746,57
Albaraka Türk1,830,00-5,67
Alcatel Lucent Teletaş23,70-0,42-20,09
Alkim Kağıt15,990,8823,54
Alkim Kimya17,600,6924,94
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,25-1,57-14,73
Altınyunus Çeşme60,70-1,7021,50
Anadolu Efes29,642,7738,76
Anadolu Grubu Holding40,540,3555,18
Anadolu Hayat Emek.11,980,6749,09
Anadolu Isuzu37,827,75110,11
Anadolu Sigorta5,990,50-17,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,386,22

Anel Elektrik2,281,33-15,04
Arçelik51,80-0,9682,02
ARD Bilişim Teknolojileri7,250,557,37
Arena Bilgisayar13,366,2022,54
Armada Bilgisayar63,502,9229,38
Arsan Tekstil5,353,8834,22
Arzum Ev Aletleri15,84-0,25-34,45
Aselsan22,242,8723,02
Ata GMYO3,65-0,54-33,76
Atakule GMYO2,641,1512,77
Atlantis Yatırım Holding8,300,0049,28
Atlas Yat. Ort.1,250,00-27,41
ATP Bilgisayar55,050,82

Avrasya GMYO2,962,0713,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,26-0,88-29,38
Avrupa Yatırım Holding5,85-1,68-2,50
Aydem Enerji6,090,33

Ayen Enerji7,587,9840,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,00-0,32121,64
Aygaz21,060,8648,45
Bagfaş17,349,75142,17
Bak Ambalaj18,400,60-6,96
Balatacılar Balatacılık8,884,107,77
Bantaş Ambalaj3,050,33-2,45
Banvit83,900,0661,35
Başkent Doğalgaz GMYO12,293,19

Baştaş Başkent Çimento10,57-2,49-39,15
Batı Çimento14,09-0,07199,15
Batısöke Çimento2,120,47-13,11
Bayrak Taban Sanayi6,580,77-37,98
Bera Holding9,980,00-50,79
Berkosan Yalıtım8,03-0,12-9,98
Beşiktaş Futbol Yat.4,38-1,798,42
Beyaz Filo9,03-1,31-10,41
Bilici Yatırım14,15-0,63155,72
Bim Mağazalar65,25-0,23-5,63
Biotrend Çevre ve Enerji5,641,08

Birko Mensucat1,073,88-3,60
Birleşim Mühendislik8,31-0,48

Birlik Mensucat1,94-1,02-43,93
Bizim Mağazaları12,940,31-13,58
BMS Çelik Hasır9,022,27

Boğaziçi Beton Sanayi4,170,24

Borusan Mannesmann26,204,05-5,76
Borusan Yat. Paz.364,000,72-19,87
Bosch Fren Sistemleri1.060,100,52-13,79
Bossa40,321,56125,88
Brisa28,863,0749,05
Burçelik32,34-1,1653,85
Burçelik Vana23,36-0,43-52,96
Bursa Çimento3,861,58-22,45
Carrefoursa39,080,83-45,57
Casa Emtia Petrol125,301,6218,21
Ceo Event Medya12,914,20100,78
Coca Cola İçecek91,201,7943,60
Cosmos Yat. Holding8,903,1310,42
Credıtwest Faktorıng3,090,32-47,36
Çan2 Termik11,684,75

Çelebi183,00-0,490,26
Çelik Halat8,20-0,97-9,87
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş16,74-0,366,55
Çimbeton217,102,36-26,78
Çimentaş27,70-1,77-23,40
Çimsa32,460,3782,36
Çuhadaroğlu Metal9,394,3323,43
Dagi Giyim2,600,39-23,67
Dagi Yatırım Holding10,530,96-18,37
Dardanel2,94-0,68-44,79
Datagate Bilgisayar11,800,77-26,75
Demısaş Döküm8,881,6037,13
Denge Holding1,30-1,52-57,20
Deniz GMYO2,330,4326,49
Derimod7,461,08-23,41
Derlüks Yatırım Holding4,71-0,21-46,60
Desa Deri7,990,00-17,97
Despec Bilgisayar9,150,00-29,94
Deva Holding29,102,4620,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,31-1,8314,25
Diriteks Diriliş Tekstil3,651,96-2,14
Ditaş Doğan26,46-0,97103,45
DO-CO1.008,50-1,4960,08
Doğan Burda64,80-10,00188,77
Doğan Holding2,850,71-4,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,08-0,95-10,69
Doğu Aras Enerji92,605,23

Doğusan4,22-0,2416,22
Doğuş GMYO10,04-3,5522,89
Doğuş Otomotiv47,001,8681,30
Döktaş Dökümcülük33,12-0,728,16
Duran Doğan Basım18,611,8677,41
Dyo Boya9,291,42-17,40
Eczacıbaşı İlaç6,901,47-4,19
Eczacıbaşı Yatırım50,300,4086,86
E-Data Teknoloji17,677,81

Edip Gayrimenkul2,87-1,03-13,55
Ege Endüstri1.765,90-0,236,07
Ege Gübre230,303,2760,54
Ege Profil31,321,03-16,80
Ege Seramik14,250,7147,48
Egeplast22,14-5,47-33,51
Ekiz Kimya7,472,474,77
Elite Naturel Organik Gıda24,560,90

Emek Elektrik2,47-0,40-13,49
Eminiş Ambalaj17,94-0,22-51,30
Emlak Konut GMYO2,240,905,93
Enerjisa Enerji12,460,898,06
Enka İnşaat14,770,07109,75
Erbosan121,201,42198,85
Ereğli Demir Çelik28,941,97120,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,120,00

Ersu Gıda5,351,338,30
Escar Turizm Taşımacılık32,60-0,43

Escort Teknoloji5,691,61-13,39
Esenboğa Elektrik30,062,9557,99
Etiler Gıda5,580,0040,20
Euro Kapital Yat. Ort.3,55-2,47-7,06
Euro Trend Yat. Ort.3,78-1,056,83
Euro Yat. Ort.3,10-4,02-30,20
Euro Yatırım Holding2,20-2,65-22,54
Europap Tezol Kağıt15,190,13

Fade Gıda7,020,7234,96
Fenerbahçe Futbol28,32-0,91-4,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,32-1,28-21,30
F-M İzmit Piston117,400,34-4,24
Fonet Bilgi Teknolojileri12,781,75-1,92
Ford Otosan248,202,10106,67
Formet Metal ve Cam1,120,00-54,35
Frigo Pak Gıda3,490,8734,75
Galata Wind Enerji5,160,00

Galatasaray Sportif3,32-0,60-18,02
Garanti Bankası11,790,6016,15
Garanti Faktoring14,161,2927,22
Garanti Yat. Ort.2,54-0,39-21,02
Gedik Y. Men. Değ.7,242,1222,17
Gediz Ambalaj17,250,5228,73
Gelecek Varlık Yönetimi12,660,40

Gen İlaç14,292,07

Gentaş3,86-1,03-14,48
Gersan Elektrik4,880,62-20,52
Gimat Mağazacılık2,10-0,94

Girişim Elektrik Sanayi17,192,02

Global Men. Değ.5,730,00-4,66
Global Yat. Holding2,08-0,48-40,79
Good-Year9,400,8617,97
Göltaş Çimento40,401,81-1,57
Gözde Girişim9,104,6014,04
GSD Denizcilik3,595,2847,42
GSD Holding2,810,7211,95
Gübre Fabrik.82,358,36-4,30
Güler Yat. Holding2,571,18-25,78
Halk GMYO2,411,26-20,93
Hatay Tekstil16,901,3823,94
Hedef Girişim2,63-0,384,17
Hedef Holding5,840,86

Hektaş15,107,78182,65
HUB Girişim9,300,54-48,90
Hürriyet Gzt.1,863,91-11,43
ICBC Turkey Bank5,511,85-15,23
İdeal Finansal Teknolojiler31,945,83137,30
İdealist GMYO1,930,00-18,67
İhlas Ev Aletleri0,970,00-47,94
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,760,00-69,15
İhlas Haber Ajansı10,035,36

İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar7,170,2854,33
Info Yatırım5,722,1422,47
İntema77,95-3,1195,36
Inveo Yatırım Holding27,761,9191,82
İpek Doğal Enerji13,701,034,74
İskenderun Demir Çelik23,062,76171,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar içinde gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar içinde gülmeye başladı         
15:02
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir? Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?         
14:30
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
14:30 Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?
14:30 Zafer Ergin, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Dizinin hesabından yapılan paylaşım izleyicileri isyan ettirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement