Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
21.02.2026 20:09  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjde veren Erdoğan, "Bitkisel üretim yapanlara, mart ayında 81 milyar liralık ödeme yapacağız" dedi. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de müjde veren Erdoğan, "Aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler 2 yıla kadar geri ödemesiz olacak" dedi.

Çiftçiler ile iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitkisel üretim yapanlara, mart ayında 81 milyar liralık ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında çiftçilere müjdeleri de sıraladı.

"81 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPACAĞIZ"

Çiftçilere müjde veren Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kuraklığa dayanıklı, besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımıza ulaştırıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE MÜJDE

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de müjde veren Erdoğan, "Bu hayvanlar için aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler 2 yıla kadar geri ödemesiz devamında 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yetişen gençlerimize öncelik sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız" dedi.

11 İLE 11 MİLYARLIK KAYNAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Nisan ayındaki zirai dondan etkilenen bütün üreticilerimize geçen yıl 47 milyar lira ödeme yaptık. Maalesef geçtiğimiz günlerde de bazı illerimizde dolu, hortum ve selden üreticilerimiz ve vatandaşlarımız etkilendi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değişen iklim şartları, küresel ısınma bize bu ve benzeri olayların devam edeceğini söylüyor. Sizleri mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Prim ödemelerinin yüzde 70'e olan kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Deprem bölgesi için yeni yatırım paketini hayata geçirdik. 11 milyarlık kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.

"TÜRKİYE'DE TARIM BİTMEDİ"

Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman bitmeyecektir. Hatta ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak. Ama biten meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip, sonra bunların üzerine sünger çekenlerdir. Biten benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyen elitist zihniyetin kibri olacaktır. Kamusal alanda milletin özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenler olacaktır.

Vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesi önceliklerimiz başında yer alıyor. Bakanlıklarımız sürekli sahada denetim yapıyor. Gıdada sahtecilik yapanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz. Ayrıca restoran, kafeler gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işyerlerinde karekod uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdik. B Reçete adını verdiğimiz uygulamayla hangi üründe ne miktarda bitki koruma ürünü belirlenecek ve satışı ona göre yapılacak.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU TARIMDAN GEÇER DEDİK"

Sadece geçen yıl doğrudan destek kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri, sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026'da bu rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerek sizin yanınızda olacağız.

"DÜNYADA DOKUZ AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜYÜZ"

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği Türkiye'de tarım bitti iddiasını sadece sektör değil uluslararası kuruluşlar da yaralanıyor. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' inancıyla daima sizin yanınızda olacağız. Cennet vatanımızda hamdolsun 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar durumdayız. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde ise dördüncüyüz. 21 bitkisel ürünün üretiminde dünyada ilk üçteyiz. Süt üretiminde ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız.

"ÜLKEMİZİ TARIMDA OLDUKÇA İYİ BİR YERE GETİRDİK"

2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık. Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik."

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler - Son Dakika

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi

19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:28:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.