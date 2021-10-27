Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 -0,98 -34,50 Acıpayam Selüloz 15,90 -2,03 -6,62 Adel Kalemcilik 25,78 0,70 -22,79 Adese Gayrimenkul 1,18 0,00 -57,86 Afyon Çimento 3,50 0,57 -31,51 AGESA Hayat Emeklilik 19,72 -0,60 15,08 Ak Enerji 1,91 -1,55 -13,57 Akbank 5,78 3,58 -14,47 Akçansa 15,63 -1,26 -2,93 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -0,52 -20,94 Akfen GMYO 6,15 1,99 135,56 Akın Tekstil 31,68 1,28 -0,25 Akiş GMYO 1,82 -0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 38,50 -3,89 -37,72 Aksa 23,58 4,80 70,69 Aksa Enerji 7,46 2,47 100,54 Aksigorta 7,05 0,00 -15,15 Aksu Enerji 17,50 -2,18 131,87 Alarko Carrıer 308,60 3,91 -15,11 Alarko GMYO 22,56 -0,27 -10,94 Alarko Holding 9,36 -0,11 9,84 Albaraka Türk 1,79 1,70 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 25,76 -0,46 -13,15 Alkim Kağıt 15,29 2,34 18,13 Alkim Kimya 17,14 -0,52 21,67 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,70 0,85 7,49 Anadolu Efes 22,38 -0,09 4,77 Anadolu Grubu Holding 27,40 0,74 4,88 Anadolu Hayat Emek. 9,28 0,11 15,49 Anadolu Isuzu 19,84 -0,80 10,22 Anadolu Sigorta 6,04 0,00 -16,35 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,56 -4,01 Anel Elektrik 2,64 -2,58 -16,72 Arçelik 33,44 -0,36 17,50 ARD Bilişim Teknolojileri 45,66 1,97 -5,03 Arena Bilgisayar 9,69 1,79 -11,12 Armada Bilgisayar 57,80 4,33 17,77 Arsan Tekstil 4,59 -0,43 15,16 Arzum Ev Aletleri 17,27 -0,69 -28,53 Aselsan 16,48 -2,89 -9,70 Ata GMYO 4,15 -1,43 -24,68 Atakule GMYO 2,66 -0,75 13,62 Atlantis Yatırım Holding 6,00 1,69 7,91 Atlas Yat. Ort. 1,31 -2,24 -25,14 ATP Bilgisayar 39,60 10,00 Avrasya GMYO 1,85 0,00 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 0,43 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 6,28 -0,16 4,67 Aydem Enerji 6,88 -0,29 Ayen Enerji 5,68 -0,35 4,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,40 -0,82 71,99 Aygaz 18,41 0,33 29,77 Bagfaş 20,98 -1,96 4,90 Bak Ambalaj 19,27 -0,41 -2,56 Balatacılar Balatacılık 8,13 -5,47 -1,33 Bantaş Ambalaj 3,28 -0,30 4,90 Banvit 65,00 0,08 25,00 Başkent Doğalgaz GMYO 36,40 6,12 Baştaş Başkent Çimento 9,40 1,51 -45,88 Batı Çimento 14,81 -3,14 214,44 Batısöke Çimento 2,52 0,40 3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,74 -3,25 -27,05 Bera Holding 9,72 -4,71 -52,07 Berkosan Yalıtım 7,85 -1,63 -12,00 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 0,16 54,46 Beyaz Filo 8,98 -0,55 -10,91 Bilici Yatırım 14,39 -2,11 160,06 Bim Mağazalar 63,10 1,53 -11,49 Biotrend Çevre ve Enerji 25,00 -7,41 Birko Mensucat 1,04 -1,89 -6,31 Birleşim Mühendislik 10,02 1,73 Birlik Mensucat 2,03 -0,49 -41,33 Bizim Mağazaları 12,33 -1,91 -17,66 BMS Çelik Hasır 8,12 -0,37 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 2,01 Borusan Mannesmann 24,32 2,53 -12,52 Borusan Yat. Paz. 355,10 6,41 -21,83 Bosch Fren Sistemleri 849,70 2,63 -30,90 Bossa 27,74 -0,64 55,41 Brisa 23,84 -0,67 23,12 Burçelik 21,94 -0,09 4,38 Burçelik Vana 21,36 1,14 -56,99 Bursa Çimento 3,82 1,87 -23,26 Carrefoursa 40,96 -2,43 -42,95 Casa Emtia Petrol 121,70 -0,65 14,81 Ceo Event Medya 8,33 -0,72 29,55 Coca Cola İçecek 83,65 2,32 31,72 Cosmos Yat. Holding 11,00 -1,79 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,67 0,86 -20,44 Çan2 Termik 14,55 0,41 Çelebi 166,00 2,66 -9,05 Çelik Halat 6,33 0,32 -30,42 Çemaş Döküm 1,16 0,00 -31,87 Çemtaş 14,78 4,45 -5,93 Çimbeton 217,00 2,31 -26,81 Çimentaş 26,50 0,45 -26,71 Çimsa 31,64 1,22 77,75 Çuhadaroğlu Metal 8,59 1,78 12,92 Dagi Giyim 2,94 -1,01 -13,69 Dagi Yatırım Holding 12,13 2,19 -5,97 Dardanel 2,83 1,43 -46,85 Datagate Bilgisayar 12,57 0,96 -21,97 Demısaş Döküm 9,30 0,22 43,62 Denge Holding 1,40 -0,71 -53,91 Deniz GMYO 1,61 1,26 -12,60 Derimod 8,83 -1,78 -9,34 Derlüks Yatırım Holding 4,87 -2,01 -44,78 Desa Deri 7,91 -0,38 -18,79 Despec Bilgisayar 9,18 -1,29 -29,71 Deva Holding 23,78 -0,75 -1,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,12 -1,24 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 -4,55 12,60 Ditaş Doğan 17,90 -1,49 37,63 DO-CO 856,00 -0,08 35,87 Doğan Burda 48,44 1,13 115,86 Doğan Holding 2,66 0,00 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,49 3,22 2,51 Doğuş GMYO 8,98 0,22 9,91 Doğuş Otomotiv 34,92 -1,30 34,70 Döktaş Dökümcülük 29,00 -3,33 -5,29 Duran Doğan Basım 15,75 -2,36 50,14 Dyo Boya 10,20 0,69 -9,31 Eczacıbaşı İlaç 6,01 -1,15 -16,55 Eczacıbaşı Yatırım 37,42 0,48 39,01 E-Data Teknoloji 9,47 -0,84 Edip Gayrimenkul 3,74 -1,06 12,65 Ege Endüstri 1.296,50 4,81 -22,13 Ege Gübre 183,40 -0,65 27,84 Ege Profil 30,16 -2,08 -19,89 Ege Seramik 14,87 -0,40 53,89 Egeplast 23,20 -2,03 -30,33 Ekiz Kimya 6,17 -0,96 -13,46 Emek Elektrik 3,07 0,33 7,52 Eminiş Ambalaj 18,33 -2,45 -50,24 Emlak Konut GMYO 1,97 0,00 -6,84 Enerjisa Enerji 11,71 0,00 1,56 Enka İnşaat 10,84 -0,73 53,94 Erbosan 120,10 5,35 196,14 Ereğli Demir Çelik 19,77 -1,15 50,50 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,31 2,16 Ersu Gıda 4,75 3,71 -3,85 Escar Turizm Taşımacılık 21,96 0,37 Escort Teknoloji 5,11 -0,20 -22,22 Esenboğa Elektrik 29,12 1,18 53,05 Etiler Gıda 4,98 0,61 25,13 Euro Kapital Yat. Ort. 4,54 -6,00 18,86 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,89 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,52 -2,22 -20,75 Euro Yatırım Holding 1,84 -1,60 -35,21 Europap Tezol Kağıt 13,76 -0,72 Fade Gıda 7,80 -1,52 49,95 Fenerbahçe Futbol 30,20 -0,79 2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 0,85 -19,60 F-M İzmit Piston 113,50 6,47 -7,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 0,32 -3,61 Ford Otosan 188,20 -0,42 54,09 Formet Metal ve Cam 1,30 1,56 -47,01 Frigo Pak Gıda 22,90 0,62 9,15 Galata Wind Enerji 4,41 0,46 Galatasaray Sportif 3,50 1,16 -13,58 Garanti Bankası 9,56 3,46 -5,82 Garanti Faktoring 13,84 2,06 24,35 Garanti Yat. Ort. 2,74 -1,08 -14,80 Gedik Y. Men. Değ. 6,78 -0,29 14,41 Gediz Ambalaj 16,80 3,38 25,37 Gelecek Varlık Yönetimi 13,37 -0,22 Gen İlaç 12,73 -0,93 Gentaş 3,22 0,94 -28,66 Gersan Elektrik 5,56 0,72 -9,45 Girişim Elektrik Sanayi 22,80 0,35 Global Men. Değ. 5,93 -1,00 -1,33 Global Yat. Holding 1,87 -2,09 -46,77 Good-Year 8,54 -1,84 7,18 Göltaş Çimento 38,84 1,57 -5,37 Gözde Girişim 6,09 -0,33 -23,68 GSD Denizcilik 4,25 -1,62 74,53 GSD Holding 2,63 -1,87 4,78 Gübre Fabrik. 68,50 0,00 -20,40 Güler Yat. Holding 2,51 -1,18 -27,51 Halk GMYO 2,62 0,00 -14,04 Hatay Tekstil 16,97 2,17 24,45 Hedef Girişim 2,71 -0,37 7,34 Hedef Holding 2,84 9,65 Hektaş 8,90 1,48 66,59 HUB Girişim 9,90 -1,00 -45,60 Hürriyet Gzt. 2,31 2,21 10,00 ICBC Turkey Bank 5,40 1,89 -16,92 İdeal Finansal Teknolojiler 43,10 0,19 220,21 İdealist GMYO 2,16 -0,46 -8,98 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,88 -1,12 -64,28 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,72 2,60 44,64 Info Yatırım 4,54 0,22 -2,79 İntema 35,48 -4,16 -11,08 Inveo Yatırım Holding 29,26 -1,35 102,18 İpek Doğal Enerji 13,42 -0,07 2,60 İskenderun Demir Çelik 13,55 1,19 49,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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