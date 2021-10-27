Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|-0,98
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|15,90
|-2,03
|-6,62
|Adel Kalemcilik
|25,78
|0,70
|-22,79
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,50
|0,57
|-31,51
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,72
|-0,60
|15,08
|Ak Enerji
|1,91
|-1,55
|-13,57
|Akbank
|5,78
|3,58
|-14,47
|Akçansa
|15,63
|-1,26
|-2,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-0,52
|-20,94
|Akfen GMYO
|6,15
|1,99
|135,56
|Akın Tekstil
|31,68
|1,28
|-0,25
|Akiş GMYO
|1,82
|-0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|38,50
|-3,89
|-37,72
|Aksa
|23,58
|4,80
|70,69
|Aksa Enerji
|7,46
|2,47
|100,54
|Aksigorta
|7,05
|0,00
|-15,15
|Aksu Enerji
|17,50
|-2,18
|131,87
|Alarko Carrıer
|308,60
|3,91
|-15,11
|Alarko GMYO
|22,56
|-0,27
|-10,94
|Alarko Holding
|9,36
|-0,11
|9,84
|Albaraka Türk
|1,79
|1,70
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,76
|-0,46
|-13,15
|Alkim Kağıt
|15,29
|2,34
|18,13
|Alkim Kimya
|17,14
|-0,52
|21,67
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,70
|0,85
|7,49
|Anadolu Efes
|22,38
|-0,09
|4,77
|Anadolu Grubu Holding
|27,40
|0,74
|4,88
|Anadolu Hayat Emek.
|9,28
|0,11
|15,49
|Anadolu Isuzu
|19,84
|-0,80
|10,22
|Anadolu Sigorta
|6,04
|0,00
|-16,35
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,56
|-4,01
|Anel Elektrik
|2,64
|-2,58
|-16,72
|Arçelik
|33,44
|-0,36
|17,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,66
|1,97
|-5,03
|Arena Bilgisayar
|9,69
|1,79
|-11,12
|Armada Bilgisayar
|57,80
|4,33
|17,77
|Arsan Tekstil
|4,59
|-0,43
|15,16
|Arzum Ev Aletleri
|17,27
|-0,69
|-28,53
|Aselsan
|16,48
|-2,89
|-9,70
|Ata GMYO
|4,15
|-1,43
|-24,68
|Atakule GMYO
|2,66
|-0,75
|13,62
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|1,69
|7,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-2,24
|-25,14
|ATP Bilgisayar
|39,60
|10,00
|Avrasya GMYO
|1,85
|0,00
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|0,43
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,28
|-0,16
|4,67
|Aydem Enerji
|6,88
|-0,29
|Ayen Enerji
|5,68
|-0,35
|4,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,40
|-0,82
|71,99
|Aygaz
|18,41
|0,33
|29,77
|Bagfaş
|20,98
|-1,96
|4,90
|Bak Ambalaj
|19,27
|-0,41
|-2,56
|Balatacılar Balatacılık
|8,13
|-5,47
|-1,33
|Bantaş Ambalaj
|3,28
|-0,30
|4,90
|Banvit
|65,00
|0,08
|25,00
|Başkent Doğalgaz GMYO
|36,40
|6,12
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|1,51
|-45,88
|Batı Çimento
|14,81
|-3,14
|214,44
|Batısöke Çimento
|2,52
|0,40
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,74
|-3,25
|-27,05
|Bera Holding
|9,72
|-4,71
|-52,07
|Berkosan Yalıtım
|7,85
|-1,63
|-12,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|0,16
|54,46
|Beyaz Filo
|8,98
|-0,55
|-10,91
|Bilici Yatırım
|14,39
|-2,11
|160,06
|Bim Mağazalar
|63,10
|1,53
|-11,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,00
|-7,41
|Birko Mensucat
|1,04
|-1,89
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|10,02
|1,73
|Birlik Mensucat
|2,03
|-0,49
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,33
|-1,91
|-17,66
|BMS Çelik Hasır
|8,12
|-0,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|2,01
|Borusan Mannesmann
|24,32
|2,53
|-12,52
|Borusan Yat. Paz.
|355,10
|6,41
|-21,83
|Bosch Fren Sistemleri
|849,70
|2,63
|-30,90
|Bossa
|27,74
|-0,64
|55,41
|Brisa
|23,84
|-0,67
|23,12
|Burçelik
|21,94
|-0,09
|4,38
|Burçelik Vana
|21,36
|1,14
|-56,99
|Bursa Çimento
|3,82
|1,87
|-23,26
|Carrefoursa
|40,96
|-2,43
|-42,95
|Casa Emtia Petrol
|121,70
|-0,65
|14,81
|Ceo Event Medya
|8,33
|-0,72
|29,55
|Coca Cola İçecek
|83,65
|2,32
|31,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|-1,79
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|0,86
|-20,44
|Çan2 Termik
|14,55
|0,41
|Çelebi
|166,00
|2,66
|-9,05
|Çelik Halat
|6,33
|0,32
|-30,42
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|14,78
|4,45
|-5,93
|Çimbeton
|217,00
|2,31
|-26,81
|Çimentaş
|26,50
|0,45
|-26,71
|Çimsa
|31,64
|1,22
|77,75
|Çuhadaroğlu Metal
|8,59
|1,78
|12,92
|Dagi Giyim
|2,94
|-1,01
|-13,69
|Dagi Yatırım Holding
|12,13
|2,19
|-5,97
|Dardanel
|2,83
|1,43
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|12,57
|0,96
|-21,97
|Demısaş Döküm
|9,30
|0,22
|43,62
|Denge Holding
|1,40
|-0,71
|-53,91
|Deniz GMYO
|1,61
|1,26
|-12,60
|Derimod
|8,83
|-1,78
|-9,34
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|-2,01
|-44,78
|Desa Deri
|7,91
|-0,38
|-18,79
|Despec Bilgisayar
|9,18
|-1,29
|-29,71
|Deva Holding
|23,78
|-0,75
|-1,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,12
|-1,24
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|-4,55
|12,60
|Ditaş Doğan
|17,90
|-1,49
|37,63
|DO-CO
|856,00
|-0,08
|35,87
|Doğan Burda
|48,44
|1,13
|115,86
|Doğan Holding
|2,66
|0,00
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,49
|3,22
|2,51
|Doğuş GMYO
|8,98
|0,22
|9,91
|Doğuş Otomotiv
|34,92
|-1,30
|34,70
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-3,33
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|15,75
|-2,36
|50,14
|Dyo Boya
|10,20
|0,69
|-9,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|-1,15
|-16,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,42
|0,48
|39,01
|E-Data Teknoloji
|9,47
|-0,84
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-1,06
|12,65
|Ege Endüstri
|1.296,50
|4,81
|-22,13
|Ege Gübre
|183,40
|-0,65
|27,84
|Ege Profil
|30,16
|-2,08
|-19,89
|Ege Seramik
|14,87
|-0,40
|53,89
|Egeplast
|23,20
|-2,03
|-30,33
|Ekiz Kimya
|6,17
|-0,96
|-13,46
|Emek Elektrik
|3,07
|0,33
|7,52
|Eminiş Ambalaj
|18,33
|-2,45
|-50,24
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,00
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,71
|0,00
|1,56
|Enka İnşaat
|10,84
|-0,73
|53,94
|Erbosan
|120,10
|5,35
|196,14
|Ereğli Demir Çelik
|19,77
|-1,15
|50,50
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,31
|2,16
|Ersu Gıda
|4,75
|3,71
|-3,85
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,96
|0,37
|Escort Teknoloji
|5,11
|-0,20
|-22,22
|Esenboğa Elektrik
|29,12
|1,18
|53,05
|Etiler Gıda
|4,98
|0,61
|25,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,54
|-6,00
|18,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-0,89
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|-2,22
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|-1,60
|-35,21
|Europap Tezol Kağıt
|13,76
|-0,72
|Fade Gıda
|7,80
|-1,52
|49,95
|Fenerbahçe Futbol
|30,20
|-0,79
|2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|0,85
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|113,50
|6,47
|-7,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|0,32
|-3,61
|Ford Otosan
|188,20
|-0,42
|54,09
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|1,56
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|22,90
|0,62
|9,15
|Galata Wind Enerji
|4,41
|0,46
|Galatasaray Sportif
|3,50
|1,16
|-13,58
|Garanti Bankası
|9,56
|3,46
|-5,82
|Garanti Faktoring
|13,84
|2,06
|24,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,74
|-1,08
|-14,80
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,78
|-0,29
|14,41
|Gediz Ambalaj
|16,80
|3,38
|25,37
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,37
|-0,22
|Gen İlaç
|12,73
|-0,93
|Gentaş
|3,22
|0,94
|-28,66
|Gersan Elektrik
|5,56
|0,72
|-9,45
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,80
|0,35
|Global Men. Değ.
|5,93
|-1,00
|-1,33
|Global Yat. Holding
|1,87
|-2,09
|-46,77
|Good-Year
|8,54
|-1,84
|7,18
|Göltaş Çimento
|38,84
|1,57
|-5,37
|Gözde Girişim
|6,09
|-0,33
|-23,68
|GSD Denizcilik
|4,25
|-1,62
|74,53
|GSD Holding
|2,63
|-1,87
|4,78
|Gübre Fabrik.
|68,50
|0,00
|-20,40
|Güler Yat. Holding
|2,51
|-1,18
|-27,51
|Halk GMYO
|2,62
|0,00
|-14,04
|Hatay Tekstil
|16,97
|2,17
|24,45
|Hedef Girişim
|2,71
|-0,37
|7,34
|Hedef Holding
|2,84
|9,65
|Hektaş
|8,90
|1,48
|66,59
|HUB Girişim
|9,90
|-1,00
|-45,60
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|2,21
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|5,40
|1,89
|-16,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,10
|0,19
|220,21
|İdealist GMYO
|2,16
|-0,46
|-8,98
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|-1,12
|-64,28
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-1,19
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|2,60
|44,64
|Info Yatırım
|4,54
|0,22
|-2,79
|İntema
|35,48
|-4,16
|-11,08
|Inveo Yatırım Holding
|29,26
|-1,35
|102,18
|İpek Doğal Enerji
|13,42
|-0,07
|2,60
|İskenderun Demir Çelik
|13,55
|1,19
|49,95
(Sürecek)
Kaynak: AA
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