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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.10.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,07-0,98-34,50
Acıpayam Selüloz15,90-2,03-6,62
Adel Kalemcilik25,780,70-22,79
Adese Gayrimenkul1,180,00-57,86
Afyon Çimento3,500,57-31,51
AGESA Hayat Emeklilik19,72-0,6015,08
Ak Enerji1,91-1,55-13,57
Akbank5,783,58-14,47
Akçansa15,63-1,26-2,93
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-0,52-20,94
Akfen GMYO6,151,99135,56
Akın Tekstil31,681,28-0,25
Akiş GMYO1,82-0,55-34,82
Akmerkez GMYO38,50-3,89-37,72
Aksa23,584,8070,69
Aksa Enerji7,462,47100,54
Aksigorta7,050,00-15,15
Aksu Enerji17,50-2,18131,87
Alarko Carrıer308,603,91-15,11
Alarko GMYO22,56-0,27-10,94
Alarko Holding9,36-0,119,84
Albaraka Türk1,791,70-7,73
Alcatel Lucent Teletaş25,76-0,46-13,15
Alkim Kağıt15,292,3418,13
Alkim Kimya17,14-0,5221,67
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,440,00-1,76
Altınyunus Çeşme53,700,857,49
Anadolu Efes22,38-0,094,77
Anadolu Grubu Holding27,400,744,88
Anadolu Hayat Emek.9,280,1115,49
Anadolu Isuzu19,84-0,8010,22
Anadolu Sigorta6,040,00-16,35
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,56-4,01

Anel Elektrik2,64-2,58-16,72
Arçelik33,44-0,3617,50
ARD Bilişim Teknolojileri45,661,97-5,03
Arena Bilgisayar9,691,79-11,12
Armada Bilgisayar57,804,3317,77
Arsan Tekstil4,59-0,4315,16
Arzum Ev Aletleri17,27-0,69-28,53
Aselsan16,48-2,89-9,70
Ata GMYO4,15-1,43-24,68
Atakule GMYO2,66-0,7513,62
Atlantis Yatırım Holding6,001,697,91
Atlas Yat. Ort.1,31-2,24-25,14
ATP Bilgisayar39,6010,00

Avrasya GMYO1,850,00-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,310,43-27,81
Avrupa Yatırım Holding6,28-0,164,67
Aydem Enerji6,88-0,29

Ayen Enerji5,68-0,354,99
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,40-0,8271,99
Aygaz18,410,3329,77
Bagfaş20,98-1,964,90
Bak Ambalaj19,27-0,41-2,56
Balatacılar Balatacılık8,13-5,47-1,33
Bantaş Ambalaj3,28-0,304,90
Banvit65,000,0825,00
Başkent Doğalgaz GMYO36,406,12

Baştaş Başkent Çimento9,401,51-45,88
Batı Çimento14,81-3,14214,44
Batısöke Çimento2,520,403,28
Bayrak Taban Sanayi7,74-3,25-27,05
Bera Holding9,72-4,71-52,07
Berkosan Yalıtım7,85-1,63-12,00
Beşiktaş Futbol Yat.6,240,1654,46
Beyaz Filo8,98-0,55-10,91
Bilici Yatırım14,39-2,11160,06
Bim Mağazalar63,101,53-11,49
Biotrend Çevre ve Enerji25,00-7,41

Birko Mensucat1,04-1,89-6,31
Birleşim Mühendislik10,021,73

Birlik Mensucat2,03-0,49-41,33
Bizim Mağazaları12,33-1,91-17,66
BMS Çelik Hasır8,12-0,37

Boğaziçi Beton Sanayi4,562,01

Borusan Mannesmann24,322,53-12,52
Borusan Yat. Paz.355,106,41-21,83
Bosch Fren Sistemleri849,702,63-30,90
Bossa27,74-0,6455,41
Brisa23,84-0,6723,12
Burçelik21,94-0,094,38
Burçelik Vana21,361,14-56,99
Bursa Çimento3,821,87-23,26
Carrefoursa40,96-2,43-42,95
Casa Emtia Petrol121,70-0,6514,81
Ceo Event Medya8,33-0,7229,55
Coca Cola İçecek83,652,3231,72
Cosmos Yat. Holding11,00-1,7936,48
Credıtwest Faktorıng4,670,86-20,44
Çan2 Termik14,550,41

Çelebi166,002,66-9,05
Çelik Halat6,330,32-30,42
Çemaş Döküm1,160,00-31,87
Çemtaş14,784,45-5,93
Çimbeton217,002,31-26,81
Çimentaş26,500,45-26,71
Çimsa31,641,2277,75
Çuhadaroğlu Metal8,591,7812,92
Dagi Giyim2,94-1,01-13,69
Dagi Yatırım Holding12,132,19-5,97
Dardanel2,831,43-46,85
Datagate Bilgisayar12,570,96-21,97
Demısaş Döküm9,300,2243,62
Denge Holding1,40-0,71-53,91
Deniz GMYO1,611,26-12,60
Derimod8,83-1,78-9,34
Derlüks Yatırım Holding4,87-2,01-44,78
Desa Deri7,91-0,38-18,79
Despec Bilgisayar9,18-1,29-29,71
Deva Holding23,78-0,75-1,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,12-1,243,20
Diriteks Diriliş Tekstil4,20-4,5512,60
Ditaş Doğan17,90-1,4937,63
DO-CO856,00-0,0835,87
Doğan Burda48,441,13115,86
Doğan Holding2,660,00-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,493,222,51
Doğuş GMYO8,980,229,91
Doğuş Otomotiv34,92-1,3034,70
Döktaş Dökümcülük29,00-3,33-5,29
Duran Doğan Basım15,75-2,3650,14
Dyo Boya10,200,69-9,31
Eczacıbaşı İlaç6,01-1,15-16,55
Eczacıbaşı Yatırım37,420,4839,01
E-Data Teknoloji9,47-0,84

Edip Gayrimenkul3,74-1,0612,65
Ege Endüstri1.296,504,81-22,13
Ege Gübre183,40-0,6527,84
Ege Profil30,16-2,08-19,89
Ege Seramik14,87-0,4053,89
Egeplast23,20-2,03-30,33
Ekiz Kimya6,17-0,96-13,46
Emek Elektrik3,070,337,52
Eminiş Ambalaj18,33-2,45-50,24
Emlak Konut GMYO1,970,00-6,84
Enerjisa Enerji11,710,001,56
Enka İnşaat10,84-0,7353,94
Erbosan120,105,35196,14
Ereğli Demir Çelik19,77-1,1550,50
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,312,16

Ersu Gıda4,753,71-3,85
Escar Turizm Taşımacılık21,960,37

Escort Teknoloji5,11-0,20-22,22
Esenboğa Elektrik29,121,1853,05
Etiler Gıda4,980,6125,13
Euro Kapital Yat. Ort.4,54-6,0018,86
Euro Trend Yat. Ort.3,35-0,89-5,32
Euro Yat. Ort.3,52-2,22-20,75
Euro Yatırım Holding1,84-1,60-35,21
Europap Tezol Kağıt13,76-0,72

Fade Gıda7,80-1,5249,95
Fenerbahçe Futbol30,20-0,792,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,370,85-19,60
F-M İzmit Piston113,506,47-7,42
Fonet Bilgi Teknolojileri12,560,32-3,61
Ford Otosan188,20-0,4254,09
Formet Metal ve Cam1,301,56-47,01
Frigo Pak Gıda22,900,629,15
Galata Wind Enerji4,410,46

Galatasaray Sportif3,501,16-13,58
Garanti Bankası9,563,46-5,82
Garanti Faktoring13,842,0624,35
Garanti Yat. Ort.2,74-1,08-14,80
Gedik Y. Men. Değ.6,78-0,2914,41
Gediz Ambalaj16,803,3825,37
Gelecek Varlık Yönetimi13,37-0,22

Gen İlaç12,73-0,93

Gentaş3,220,94-28,66
Gersan Elektrik5,560,72-9,45
Girişim Elektrik Sanayi22,800,35

Global Men. Değ.5,93-1,00-1,33
Global Yat. Holding1,87-2,09-46,77
Good-Year8,54-1,847,18
Göltaş Çimento38,841,57-5,37
Gözde Girişim6,09-0,33-23,68
GSD Denizcilik4,25-1,6274,53
GSD Holding2,63-1,874,78
Gübre Fabrik.68,500,00-20,40
Güler Yat. Holding2,51-1,18-27,51
Halk GMYO2,620,00-14,04
Hatay Tekstil16,972,1724,45
Hedef Girişim2,71-0,377,34
Hedef Holding2,849,65

Hektaş8,901,4866,59
HUB Girişim9,90-1,00-45,60
Hürriyet Gzt.2,312,2110,00
ICBC Turkey Bank5,401,89-16,92
İdeal Finansal Teknolojiler43,100,19220,21
İdealist GMYO2,16-0,46-8,98
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,840,00-32,80
İhlas Gazetecilik0,88-1,12-64,28
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,83-1,19-27,19
İndeks Bilgisayar6,722,6044,64
Info Yatırım4,540,22-2,79
İntema35,48-4,16-11,08
Inveo Yatırım Holding29,26-1,35102,18
İpek Doğal Enerji13,42-0,072,60
İskenderun Demir Çelik13,551,1949,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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