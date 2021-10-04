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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.10.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,42-0,73-29,97
Acıpayam Selüloz16,562,67-2,75
Adel Kalemcilik26,121,87-21,77
Adese Gayrimenkul1,254,17-55,36
Afyon Çimento3,411,19-33,27
AGESA Hayat Emeklilik18,262,076,56
Ak Enerji1,700,59-23,08
Akbank5,330,57-21,13
Akçansa15,248,09-5,36
Akdeniz Yatırım Hold.2,05-0,49-14,70
Akfen GMYO4,692,8579,64
Akın Tekstil30,941,11-2,58
Akiş GMYO1,751,74-37,33
Akmerkez GMYO36,480,16-40,99
Aksa20,32-0,3947,09
Aksa Enerji13,26-2,3678,23
Aksigorta7,040,57-15,27
Aksu Enerji11,95-0,3358,34
Alarko Carrıer298,300,37-17,94
Alarko GMYO21,682,17-14,41
Alarko Holding8,570,350,57
Albaraka Türk1,660,00-14,43
Alcatel Lucent Teletaş24,369,93-17,87
Alkim Kağıt14,732,2213,80
Alkim Kimya16,280,5615,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,149,74-2,28
Altınyunus Çeşme52,500,195,08
Anadolu Efes21,661,981,40
Anadolu Grubu Holding23,881,19-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,975,3924,07
Anadolu Isuzu17,16-0,98-4,67
Anadolu Sigorta6,222,98-13,86
Anel Elektrik2,511,21-20,82
Arçelik32,820,4915,33
ARD Bilişim Teknolojileri44,82-1,06-6,78
Arena Bilgisayar9,771,14-10,39
Armada Bilgisayar49,72-0,561,30
Arsan Tekstil4,320,238,38
Arzum Ev Aletleri18,170,94-24,81
Aselsan15,311,66-16,11
Ata GMYO4,06-1,69-26,32
Atakule GMYO3,099,9631,99
Atlantis Yatırım Holding4,98-0,40-10,43
Atlas Yat. Ort.1,41-2,76-19,43
ATP Bilgisayar36,58-1,03

Avrasya GMYO1,963,16-25,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,442,95-23,75
Avrupa Yatırım Holding6,445,927,33
Aydem Enerji7,062,02

Ayen Enerji4,842,33-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,680,7665,61
Aygaz15,963,7712,50
Bagfaş21,701,888,50
Bak Ambalaj19,980,451,03
Balatacılar Balatacılık8,900,008,01
Bantaş Ambalaj3,430,599,70
Banvit65,95-0,6026,83
Başkent Doğalgaz GMYO28,360,21

Baştaş Başkent Çimento9,502,15-45,31
Batı Çimento14,511,61208,07
Batısöke Çimento2,91-1,3619,26
Bayrak Taban Sanayi9,991,42-5,84
Bera Holding10,884,11-46,35
Berkosan Yalıtım8,03-0,25-9,98
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-1,5145,30
Beyaz Filo9,030,44-10,41
Bilici Yatırım16,630,12200,54
Bim Mağazalar62,80-0,63-11,92
Biotrend Çevre ve Enerji27,00-10,00

Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birleşim Mühendislik9,730,72

Birlik Mensucat2,28-0,87-34,10
Bizim Mağazaları13,300,53-13,41
BMS Çelik Hasır8,230,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,801,05

Borusan Mannesmann23,381,39-15,90
Borusan Yat. Paz.330,10-0,87-27,33
Bosch Fren Sistemleri807,70-0,23-34,32
Bossa28,080,7957,31
Brisa22,600,8016,72
Burçelik22,32-0,096,18
Burçelik Vana21,80-0,46-56,10
Bursa Çimento3,642,25-26,87
Carrefoursa46,60-3,56-35,10
Casa Emtia Petrol127,00-2,1619,81
Ceo Event Medya8,460,1231,57
Coca Cola İçecek83,95-0,8932,19
Cosmos Yat. Holding10,86-0,0934,74
Credıtwest Faktorıng4,702,40-19,93
Çan2 Termik13,940,72

Çelebi158,700,76-13,05
Çelik Halat6,210,32-31,74
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş12,710,87-19,10
Çimbeton207,302,12-30,08
Çimentaş27,000,75-25,33
Çimsa28,662,1461,01
Çuhadaroğlu Metal7,632,690,30
Dagi Giyim3,433,000,69
Dagi Yatırım Holding12,400,81-3,88
Dardanel2,691,51-49,48
Datagate Bilgisayar13,641,87-15,33
Demısaş Döküm6,500,310,38
Denge Holding1,503,45-50,62
Deniz GMYO1,950,525,86
Derimod9,820,000,82
Derlüks Yatırım Holding4,84-1,22-45,12
Desa Deri8,350,00-14,27
Despec Bilgisayar9,514,28-27,18
Deva Holding22,80-0,35-5,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,191,273,85
Diriteks Diriliş Tekstil5,03-1,5734,85
Ditaş Doğan16,44-0,2426,40
DO-CO754,504,8519,76
Doğan Burda23,000,262,50
Doğan Holding2,571,58-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,30-0,43-1,24
Doğusan4,87-1,0211,19
Doğuş GMYO10,40-3,4427,29
Doğuş Otomotiv32,48-2,7525,29
Döktaş Dökümcülük33,988,9110,97
Duran Doğan Basım14,072,9334,13
Dyo Boya10,170,89-9,58
Eczacıbaşı İlaç5,840,69-18,91
Eczacıbaşı Yatırım37,360,4838,79
E-Data Teknoloji10,64-1,30

Edip Gayrimenkul3,371,511,51
Ege Endüstri1.158,400,10-30,42
Ege Gübre168,702,7417,60
Ege Profil27,200,67-28,87
Ege Seramik14,000,8644,89
Egeplast25,602,65-23,12
Ekiz Kimya6,100,00-14,45
Emek Elektrik2,725,02-4,74
Eminiş Ambalaj17,55-4,67-52,36
Emlak Konut GMYO1,801,69-14,88
Enerjisa Enerji10,330,10-10,41
Enka İnşaat10,130,4043,86
Erbosan95,10-1,09134,50
Ereğli Demir Çelik16,64-0,1826,67
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,43-0,58

Ersu Gıda4,360,23-11,74
Escar Turizm Taşımacılık22,54-0,18

Escort Teknoloji5,501,66-16,29
Esenboğa Elektrik30,30-0,9259,25
Etiler Gıda5,03-1,3726,38
Euro Kapital Yat. Ort.5,82-1,3652,38
Euro Trend Yat. Ort.3,48-0,29-1,65
Euro Yat. Ort.3,28-2,67-26,15
Euro Yatırım Holding1,98-1,00-30,28
Europap Tezol Kağıt15,121,41

Fade Gıda8,492,2963,22
Fenerbahçe Futbol31,90-3,167,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,390,42-18,93
F-M İzmit Piston104,200,58-15,01
Fonet Bilgi Teknolojileri12,431,14-4,60
Ford Otosan161,50-0,7432,23
Formet Metal ve Cam1,310,77-46,60
Frigo Pak Gıda22,243,636,01
Galata Wind Enerji4,085,15

Galatasaray Sportif3,270,00-19,26
Garanti Bankası9,350,75-7,89
Garanti Faktoring14,159,9527,13
Garanti Yat. Ort.2,20-0,45-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,011,7418,29
Gediz Ambalaj16,594,1423,81
Gen İlaç13,76-0,86

Gentaş3,051,33-32,42
Gersan Elektrik5,391,32-12,21
Girişim Elektrik Sanayi25,020,97

Global Men. Değ.6,030,330,33
Global Yat. Holding2,090,00-40,51
Good-Year8,002,170,40
Göltaş Çimento38,083,03-7,22
Gözde Girişim5,760,52-27,82
GSD Denizcilik3,726,9052,76
GSD Holding2,641,155,18
Gübre Fabrik.50,202,28-41,66
Güler Yat. Holding2,49-1,58-28,09
Halk GMYO2,43-0,41-20,27
Hatay Tekstil16,102,0918,07
Hedef Girişim2,690,006,54
Hektaş8,712,1163,04
HUB Girişim10,100,10-44,51
Hürriyet Gzt.2,522,0220,00
ICBC Turkey Bank5,78-1,70-11,08
İdeal Finansal Teknolojiler53,950,19300,82
İdealist GMYO2,200,00-7,29
İhlas Ev Aletleri0,962,13-48,47
İhlas Gayrimenkul0,861,18-31,20
İhlas Gazetecilik0,921,10-62,65
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,813,85-28,95
İndeks Bilgisayar6,300,6435,60
Info Yatırım3,99-0,99-14,57
İntema34,60-0,52-13,28
Inveo Yatırım Holding101,80-0,49130,21
İpek Doğal Enerji11,790,86-9,86
İskenderun Demir Çelik11,430,2626,49
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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