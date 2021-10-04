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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.10.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.501,400,00-27,16
İş Bankası (C)5,170,19-23,89
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,961,02-23,32
İş Girişim8,350,97-55,94
İş GMYO2,161,89-14,96
İş Y. Men. Değ.13,641,19-17,82
İş Yat. Ort.2,650,00-21,20
İşbir Holding65,4510,0021,93
Işık Plastik6,320,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,990,00-13,16
İttifak Holding1,351,50-39,46
İz Hayvancılık Tarım22,980,4427,67
İzmir Demir Çelik2,310,00-30,20
İzmir Fırça6,25-0,4812,41
Jantsa Jant Sanayi57,400,5338,49
Kafein Yazılım20,700,10-3,00
Kalekim Kimyevi Maddeler13,351,37

Kaplamin23,101,32-31,66
Kardemir (A)5,590,00-6,05
Kardemir (B)5,590,186,07
Kardemir (D)6,551,2413,32
Karel Elektronik8,931,1332,80
Karsan Otomotiv3,620,2811,38
Karsu Tekstil8,65-0,571,17
Kartal Yenilenebilir Enerji18,153,71

Kartonsan47,983,63-49,32
Katmerciler Ekipman1,340,75-22,65
Kent Gıda200,005,71-43,76
Kerevitaş Gıda4,181,21-36,47
Kervan Gıda12,12-1,2218,41
Kervansaray Yat. Holding0,738,96-42,06
Kiler GMYO2,001,01-20,32
Kızılbük GYO28,220,50

Klimasan Klima10,140,7020,18
Koç Holding22,66-0,4410,79
Konfrut Gıda4,067,98-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,150,17154,87
Konya Çimento819,100,87-27,51
Koray GMYO6,930,4355,73
Kordsa Teknik Tekstil25,721,1065,40
Koza Altın95,850,74-0,88
Koza Madencilik14,811,79-4,39
Körfez GMYO5,362,10-7,59
Kristal Kola1,330,76-56,46
Kron Telekomünikasyon33,901,62-7,98
Kuştur Kuşadası Turizm170,20-2,138,20
Kuyas Yatırım2,540,0010,43
Kütahya Porselen64,600,9428,05
Kütahya Şeker Fabrikası38,46-1,64

Lider Faktoring3,47-0,291,76
Link Bilgisayar28,16-0,21-10,88
Logo Yazılım41,32-0,2932,69
Lokman Hekim Sağlık11,222,0058,08
Lüks Kadife45,742,6959,29
Makina Takım2,861,06-16,13
Manas Enerji Yönetimi16,620,54

Margün Enerji9,898,21

Marka Yatırım Holding4,371,16-32,04
Marmaris Altınyunus171,00-0,0653,92
Marshall270,20-0,30-11,90
Martı GMYO1,002,04-60,84
Martı Otel1,680,00-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,581,08

Mavi Giyim64,05-0,3924,11
Mazhar Zorlu Holding32,600,563,56
Meditera Tıbbi Malzeme35,963,45

Mega Polietilen5,040,60-34,20
Menderes Tekstil2,100,48-32,04
Mercan Kimya10,10-2,98

Merit Turizm14,95-0,9944,31
Merko Gıda4,83-0,21-44,10
Metemtur Yatırım3,27-0,30-59,56
Metro Holding1,390,00-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,680,37-7,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,79-2,19-23,18
Migros Ticaret31,940,76-25,37
Milpa4,14-0,48-10,00
Mistral GMYO4,543,42-3,61
MLP Sağlık27,181,1936,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,0019,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,610,30-44,22
Mondi Tire Kutsan8,170,257,50
Nasmed Egepol5,740,17

Naturel Enerji33,64-0,59-5,26
Naturelgaz7,391,37

Net Holding4,841,0441,11
Netaş Telekom.17,265,95-38,53
Niğbaş Niğde Beton8,27-1,55-84,10
Nuh Çimento36,267,28-24,50
Nurol GMYO10,289,9541,02
Odaş Elektrik1,390,72-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,262,07

Orge Enerji Elektrik5,940,6828,78
Orma Orman Mahsulleri25,100,4070,52
Osmanlı Menkul25,80-1,60-16,34
Ostim Endüstriyel Yat1,860,54-20,30
Otokar323,40-0,096,28
Oyak Çimento6,620,15-24,60
Oyak Yat. Ort.6,730,45-2,49
Oyak Yatırım Menkul25,520,71

Oylum Sınai Yatırımlar7,79-9,9465,39
Özak GMYO4,600,22-9,80
Özbal Çelik Boru13,703,40109,16
Özderici GMYO1,516,34-31,98
Özerden Plastik8,04-0,62-10,67
Pamel Elektrik51,252,91140,38
Panora GMYO7,023,2419,13
Papilon Savunma12,871,18-43,40
Park Elek.Madencilik4,521,57-15,83
Parsan27,022,3511,19
Pegasus77,90-0,134,42
Peker GMYO0,961,05-58,96
Penguen Gıda3,22-0,92-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım177,10-0,95

Pera GMYO1,472,08-16,08
Pergamon Dış Ticaret22,660,8023,63
Petkim6,550,4631,53
Petrokent Turizm2.880,60-0,32217,81
Pınar Et ve Un16,253,04-25,74
Pınar Su7,29-1,09-1,88
Pınar Süt16,092,09-28,65
Plastikkart22,400,4555,02
Polisan Holding2,700,37-29,77
Politeknik Metal330,000,64-18,66
Prizma Press Matbaacılık3,92-0,51-28,47
QNB Finans Fin. Kir.70,502,17-43,74
QNB Finansbank36,300,00-48,40
QUA Granite Hayal Yapı12,48-2,12

Ral Yatırım Holding4,77-9,837,43
Ray Sigorta9,620,00-37,73
Reysaş GMYO2,740,00-15,48
Reysaş Lojistik4,87-0,61-5,88
Rhea Girişim1,93-2,03-48,12
Rodrigo Tekstil13,56-0,51-1,09
Royal Halı3,062,34-11,05
RTA Laboratuvarları22,16-1,34-26,82
Sabancı Holding9,800,20-11,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,27-0,27-33,18
Sanel Mühendislik4,94-1,2044,44
Sanifoam Sünger23,260,6971,03
Sanko Pazarlama9,690,834,56
Saray Matbaacılık3,99-0,75-54,50
Sarkuysan12,861,5047,86
Sasa Polyester27,041,0580,45
Say Yenilenebilir Enerji21,56-2,97153,35
Sekuro Plastik20,560,4947,28
Selçuk Ecza Deposu8,450,48-37,09
Selçuk Gıda4,760,85-4,42
Selva Gıda Sanayi8,40-0,12

Senkron Güvenlik28,021,526,70
Serve Film Prodüksiyon15,402,53-3,75
Servet GMYO78,50-1,070,13
Seyitler Kimya22,00-1,1763,41
Silverline Endüstri5,120,59-40,47
Sinpaş GMYO4,20-0,940,48
Smartiks Yazılım5,34-0,93-39,73
Sodaş Sodyum Sanayii24,020,08-8,79
Söktaş2,90-1,02-10,79
Sönmez Filament37,98-0,05-45,90
Sönmez Pamuklu13,701,48-42,92
Sumaş Suni Tahta90,000,0076,43
Şeker Fin. Kir.4,930,41-22,97
Şekerbank0,981,03-35,10
Şişe Cam8,17-0,2414,11
Şok Marketler Ticaret11,68-0,76-6,41
T. Halk Bankası4,280,23-23,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,760,28-29,94
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg16,450,00-7,22
Taç Tarım Ürünleri24,822,99135,71
Tat Gıda9,311,64-19,47
TAV Havalimanları25,78-1,8321,03
Taze Kuru Gıda193,00-0,16-10,77
Tek-Art Turizm1,240,00-38,61
Tekfen Holding13,810,44-15,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,931,37-31,52
Temapol Polimer Plastik14,551,1126,52
TGS Dış Ticaret15,42-1,7821,32
Tofaş Oto. Fab.51,55-0,2966,77
Torunlar GMYO3,481,75-10,77
Trabzon Liman27,441,78-14,57
Trabzonspor Sportif3,17-2,4629,92
Trend GMYO6,50-0,31-48,29
TSKB GMYO2,851,06-40,95
Tuğçelik13,42-1,6866,09
Tukaş6,760,00-30,24
Turcas Petrol3,561,14-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık11,151,18

Turkcell15,06-0,20-1,55
Tümosan Motor ve Traktör16,202,8615,14
Tüpraş115,401,676,85
Türk Hava Yolları14,110,439,30
Türk İlaç Serum12,19-0,08

Türk Prysmian Kablo16,872,2439,86
Türk Telekom7,542,03-4,55
Türk Traktör167,50-0,30-1,68
Türker Proje Gayrimenkul136,501,1120,90
Türkiye Sigorta4,890,20-20,85
Ufuk Yatırım19,080,7942,39
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-1,05-11,08
Ulusoy Elektrik50,850,30-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,630,3610,64
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,661,84-29,06
Utopya Turizm21,500,00-44,59
Uzertaş Boya34,728,84-38,66
Ülker Bisküvi19,160,52-14,15
Ünlü Yatırım Holding5,864,83

Vakıf Fin. Kir.7,690,26125,65
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,060,33-17,66
Vakıflar Bankası3,250,00-31,00
Vakko Tekstil9,381,6349,69
Vanet Gıda6,40-0,78-17,21
VBT Yazılım20,34-2,87

Verusa Holding45,700,481,37
Verusaturk Girisim20,740,6858,95
Vestel25,44-1,2441,79
Vestel Beyaz Eşya48,14-0,5828,80
Viking Kağıt6,29-0,79-30,11
Yapı ve Kredi Bank.2,400,42-19,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,64-3,06-12,58
Yataş13,94-0,07-3,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,280,92-25,45
Yeni Gimat GMYO15,92-0,1337,33
Yeo Teknoloji73,505,91

Yeşil GMYO0,972,11-29,71
Yeşil Yapı1,102,80-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,131,43-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,11-35,90
Yonga Mobilya18,760,00-37,02
Yükselen Çelik5,090,79-2,71
Yünsa16,661,2819,93
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,550,65-38,71
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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