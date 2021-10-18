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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.10.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.499,90-1,29-24,69
İş Bankası (C)5,12-0,39-24,62
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim7,70-1,16-59,37
İş GMYO1,871,08-26,38
İş Y. Men. Değ.13,690,37-17,52
İş Yat. Ort.2,630,38-21,80
İşbir Holding57,00-4,766,19
Işık Plastik6,260,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,970,00-14,91
İttifak Holding1,18-2,48-47,09
İz Hayvancılık Tarım20,26-0,2012,56
İzmir Demir Çelik2,290,88-30,81
İzmir Fırça5,960,347,19
Jantsa Jant Sanayi55,15-0,3633,06
Kafein Yazılım19,30-1,23-9,56
Kalekim Kimyevi Maddeler14,293,70

Kaplamin23,80-0,58-29,59
Kardemir (A)6,202,994,20
Kardemir (B)6,213,5017,84
Kardemir (D)7,082,0222,49
Karel Elektronik8,75-2,3430,13
Karsan Otomotiv3,560,859,54
Karsu Tekstil8,420,60-1,52
Kartal Yenilenebilir Enerji15,370,79

Kartonsan45,56-0,26-51,88
Katmerciler Ekipman1,29-0,77-25,53
Kent Gıda178,500,00-49,80
Kerevitaş Gıda4,050,25-38,45
Kervan Gıda11,30-0,9610,40
Kervansaray Yat. Holding0,815,19-35,71
Kiler GMYO2,020,00-19,52
Kızılbük GYO26,10-8,74

Klimasan Klima10,070,8019,35
Koç Holding21,44-0,284,83
Konfrut Gıda4,110,00-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,30-2,15159,75
Konya Çimento812,000,61-28,14
Koray GMYO7,222,2762,25
Kordsa Teknik Tekstil24,000,8454,34
Koza Altın99,701,323,10
Koza Madencilik15,341,05-0,97
Körfez GMYO5,07-0,20-12,59
Kristal Kola1,280,00-58,10
Kron Telekomünikasyon33,22-0,24-9,83
Kuştur Kuşadası Turizm265,1010,0068,53
Kuyas Yatırım2,480,007,83
Kütahya Porselen67,201,2833,20
Kütahya Şeker Fabrikası30,88-2,46

Lider Faktoring3,21-1,23-5,87
Link Bilgisayar26,92-0,30-14,80
Logo Yazılım41,981,0134,81
Lokman Hekim Sağlık10,27-0,4844,69
Lüks Kadife47,02-4,0863,75
Makina Takım2,781,46-18,48
Manas Enerji Yönetimi16,020,12

Margün Enerji8,451,32

Marka Yatırım Holding4,20-1,18-34,68
Marmaris Altınyunus181,901,6263,73
Marshall244,000,49-20,44
Martı GMYO0,92-2,13-63,97
Martı Otel1,600,00-24,88
Matriks Bilgi Dağıtım22,84-0,91

Mavi Giyim71,551,0638,64
Mazhar Zorlu Holding30,28-0,72-3,81
Meditera Tıbbi Malzeme35,24-0,17

Mega Polietilen5,00-1,38-34,73
Menderes Tekstil2,000,00-35,28
Mercan Kimya9,691,47

Merit Turizm31,809,13206,97
Merko Gıda4,34-2,03-49,77
Metemtur Yatırım3,060,00-62,15
Metro Holding1,260,00-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,661,14-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,57-24,89
Migros Ticaret31,440,51-26,54
Milpa3,920,26-14,78
Mistral GMYO4,59-2,75-2,55
MLP Sağlık25,660,4729,14
MMC San. ve Tic. Yat.5,760,7025,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,300,16-46,84
Mondi Tire Kutsan9,224,0621,32
Nasmed Egepol5,16-0,77

Naturel Enerji32,482,98-8,53
Naturelgaz7,15-0,14

Net Holding4,35-0,2326,82
Netaş Telekom.16,470,12-41,35
Niğbaş Niğde Beton7,64-0,39-85,31
Nuh Çimento37,20-1,48-22,55
Nurol GMYO15,34-1,54110,43
Odaş Elektrik1,42-2,07-51,43
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,70-2,65

Orge Enerji Elektrik5,810,6925,96
Orma Orman Mahsulleri25,26-0,9471,60
Osmanlı Menkul23,68-2,55-23,22
Ostim Endüstriyel Yat1,700,59-27,15
Otokar337,100,2110,78
Oyak Çimento6,480,47-26,20
Oyak Yat. Ort.6,750,00-2,20
Oyak Yatırım Menkul30,481,13

Oylum Sınai Yatırımlar7,641,6062,21
Özak GMYO4,823,88-5,49
Özbal Çelik Boru17,456,08166,41
Özderici GMYO1,500,00-32,43
Özerden Plastik7,26-1,63-19,33
Pamel Elektrik62,505,75193,15
Panora GMYO6,240,656,29
Papilon Savunma12,260,25-46,08
Park Elek.Madencilik4,751,71-11,55
Parsan28,700,6318,11
Pegasus79,55-2,036,64
Peker GMYO0,931,09-60,24
Penguen Gıda3,50-1,13-30,69
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım183,702,06

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret23,901,7930,40
Petkim6,110,8322,69
Petrokent Turizm3.502,60-1,61286,43
Pınar Et ve Un15,75-0,32-28,03
Pınar Su3,860,78-5,02
Pınar Süt15,82-0,32-29,84
Plastikkart19,12-1,8034,23
Polisan Holding2,620,38-31,85
Politeknik Metal329,50-0,27-18,79
Prizma Press Matbaacılık3,820,53-30,29
QNB Finans Fin. Kir.65,05-2,18-48,08
QNB Finansbank34,86-0,68-50,45
QUA Granite Hayal Yapı10,66-0,37

Ral Yatırım Holding5,301,9219,37
Ray Sigorta9,56-3,92-38,12
Reysaş GMYO2,640,38-18,56
Reysaş Lojistik4,620,00-10,71
Rhea Girişim1,870,00-49,73
Rodrigo Tekstil12,81-0,77-6,56
Royal Halı3,080,00-10,47
RTA Laboratuvarları21,001,45-30,65
Sabancı Holding9,97-0,50-9,58
Safkar Ege Soğutmacılık7,141,42-34,38
Sanel Mühendislik4,83-2,4241,23
Sanifoam Sünger27,102,2699,26
Sanko Pazarlama9,39-0,111,32
Saray Matbaacılık3,84-0,78-56,21
Sarkuysan13,23-0,8252,11
Sasa Polyester26,760,6078,58
Say Yenilenebilir Enerji20,842,46144,89
Sekuro Plastik18,900,5335,39
Selçuk Ecza Deposu8,17-0,61-39,17
Selçuk Gıda4,13-1,43-17,07
Selva Gıda Sanayi8,21-0,12

Senkron Güvenlik29,520,0012,41
Serve Film Prodüksiyon13,01-9,97-18,69
Servet GMYO69,10-2,12-11,86
Seyitler Kimya15,251,9413,27
Silverline Endüstri4,990,20-41,98
Sinpaş GMYO4,060,74-2,87
Smartiks Yazılım5,190,00-41,42
Sodaş Sodyum Sanayii24,001,61-8,87
Söktaş2,860,35-12,02
Sönmez Filament37,120,05-47,12
Sönmez Pamuklu13,600,00-43,33
Sumaş Suni Tahta87,900,0072,32
Şeker Fin. Kir.4,640,43-27,50
Şekerbank0,991,02-34,44
Şişe Cam8,151,1213,83
Şok Marketler Ticaret10,63-0,93-14,83
T. Halk Bankası4,330,23-22,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,10-2,90-35,29
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg15,85-1,12-10,61
Taç Tarım Ürünleri24,101,26128,87
Tat Gıda9,54-0,10-17,48
TAV Havalimanları25,88-0,9921,50
Tek-Art Turizm1,16-0,85-42,57
Tekfen Holding13,851,69-15,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,020,84-30,48
Temapol Polimer Plastik13,75-0,3619,57
Tetamat Gıda Yatırımları192,504,11-11,00
TGS Dış Ticaret14,00-0,7810,15
Tofaş Oto. Fab.55,70-0,1880,19
Torunlar GMYO3,840,79-1,54
Trabzon Liman31,329,97-2,49
Trabzonspor Sportif3,273,8134,02
Trend GMYO6,24-2,04-50,36
TSKB GMYO2,941,38-39,08
Tuğçelik12,860,3959,16
Tukaş6,630,15-31,58
Turcas Petrol3,48-0,29-28,25
Tureks Turizm Taşımacılık11,45-0,17

Turkcell15,26-0,26-0,24
Tümosan Motor ve Traktör15,11-0,467,39
Tüpraş127,00-1,5517,59
Türk Hava Yolları14,41-1,5711,62
Türk İlaç Serum10,93-1,62

Türk Prysmian Kablo16,716,8438,53
Türk Telekom7,25-1,23-8,22
Türk Traktör162,60-0,55-4,56
Türker Proje Gayrimenkul131,50-0,9016,47
Türkiye Sigorta4,970,20-19,55
Ufuk Yatırım20,707,4854,48
Ulaşlar Turizm Yat.3,75-1,32-11,56
Ulusoy Elektrik51,200,10-0,29
Ulusoy Un Sanayi5,09-0,780,03
Umpaş Holding1,295,74-50,57
Uşak Seramik1,600,00-31,62
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya30,505,17-46,11
Ülker Bisküvi19,551,09-12,40
Ünlü Yatırım Holding5,74-0,35

Vakıf Fin. Kir.6,430,0088,67
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,06-0,16-17,66
Vakıflar Bankası3,32-0,60-29,51
Vakko Tekstil9,07-0,4444,74
Vanet Gıda5,86-0,51-24,19
VBT Yazılım21,140,48

Verusa Holding42,96-1,24-4,70
Verusaturk Girisim19,05-1,1946,00
Vestel23,600,9431,53
Vestel Beyaz Eşya46,700,2124,94
Viking Kağıt6,412,23-28,78
Yapı ve Kredi Bank.2,34-0,43-21,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,12-0,79-16,78
Yataş12,85-1,15-9,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,160,4030,78
Yeo Teknoloji73,254,49

Yeşil GMYO0,87-1,14-36,96
Yeşil Yapı1,05-0,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,010,50-53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme10.330,90-1,98-33,78
Yonga Mobilya19,960,15-33,00
Yükselen Çelik5,050,40-2,80
Yünsa13,49-0,88-2,89
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,531,32-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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