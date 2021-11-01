Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.750,00
|0,00
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,75
|2,13
|-15,35
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,07
|0,33
|-20,47
|İş Girişim
|7,97
|0,25
|-57,94
|İş GMYO
|1,95
|1,56
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|15,93
|-0,44
|-4,02
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|55,30
|0,00
|3,02
|Işık Plastik
|6,21
|0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|3,26
|-16,67
|İttifak Holding
|1,25
|1,63
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|22,90
|-0,17
|27,22
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|1,28
|-28,39
|İzmir Fırça
|5,98
|-0,17
|7,55
|Jantsa Jant Sanayi
|63,55
|2,42
|53,32
|Kafein Yazılım
|20,82
|2,06
|-2,44
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,39
|0,77
|Kaplamin
|25,54
|1,03
|-24,44
|Kardemir (A)
|6,52
|0,93
|9,58
|Kardemir (B)
|6,48
|1,25
|22,96
|Kardemir (D)
|7,53
|0,94
|30,28
|Karel Elektronik
|8,67
|1,76
|28,94
|Karsan Otomotiv
|3,66
|0,83
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,50
|1,92
|-0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|22,92
|3,71
|Kartonsan
|51,15
|-2,48
|-45,97
|Katmerciler Ekipman
|1,39
|2,21
|-19,76
|Kent Gıda
|179,00
|-0,28
|-49,66
|Kerevitaş Gıda
|4,33
|2,12
|-34,19
|Kervan Gıda
|11,57
|0,35
|13,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|2,70
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,21
|8,87
|-11,95
|Kızılbük GYO
|30,72
|2,40
|Klimasan Klima
|10,52
|1,06
|24,68
|Koç Holding
|23,52
|-0,25
|15,00
|Konfrut Gıda
|4,08
|-0,73
|-3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,90
|-3,21
|200,42
|Konya Çimento
|858,00
|1,76
|-24,07
|Koray GMYO
|7,31
|0,97
|64,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,54
|-0,22
|77,11
|Koza Altın
|108,10
|0,75
|11,79
|Koza Madencilik
|16,88
|0,18
|8,97
|Körfez GMYO
|7,34
|7,94
|26,55
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,00
|3,28
|-7,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|236,80
|-7,03
|50,54
|Kuyas Yatırım
|2,55
|0,00
|10,87
|Kütahya Porselen
|70,35
|-0,07
|39,44
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,88
|-1,72
|Lider Faktoring
|3,09
|0,00
|-9,38
|Link Bilgisayar
|28,40
|0,42
|-10,12
|Logo Yazılım
|41,88
|-1,46
|34,49
|Lokman Hekim Sağlık
|10,67
|3,59
|50,33
|Lüks Kadife
|48,74
|3,79
|69,74
|Makina Takım
|3,68
|2,22
|7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|16,28
|3,23
|Margün Enerji
|8,40
|0,36
|Marka Yatırım Holding
|4,15
|-0,48
|-35,46
|Marmaris Altınyunus
|179,10
|0,45
|61,21
|Marshall
|243,20
|-1,42
|-20,70
|Martı GMYO
|0,91
|0,00
|-64,36
|Martı Otel
|1,68
|1,20
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,92
|1,42
|Mavi Giyim
|72,10
|0,14
|39,70
|Mazhar Zorlu Holding
|31,70
|0,00
|0,70
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,34
|2,91
|Mega Polietilen
|5,02
|0,60
|-34,46
|Menderes Tekstil
|2,06
|-1,44
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,84
|3,48
|Merit Turizm
|27,44
|-3,31
|164,88
|Merko Gıda
|4,48
|0,45
|-48,15
|Metemtur Yatırım
|3,09
|0,65
|-61,78
|Metro Holding
|1,29
|0,78
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,82
|0,36
|-2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,78
|-1,19
|-18,74
|Milpa
|3,87
|0,26
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,39
|-0,68
|-6,79
|MLP Sağlık
|26,82
|-1,11
|34,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|3,76
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,94
|-0,14
|-41,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,74
|0,23
|15,00
|Nasmed Egepol
|5,23
|1,16
|Naturel Enerji
|33,82
|1,26
|-4,75
|Naturelgaz
|7,30
|0,69
|Net Holding
|4,37
|1,63
|27,41
|Netaş Telekom.
|17,72
|2,31
|-36,89
|Niğbaş Niğde Beton
|7,68
|0,00
|-85,23
|Nuh Çimento
|43,30
|-0,64
|-9,84
|Nurol GMYO
|14,04
|-10,00
|92,59
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,43
|-51,43
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,90
|2,43
|Orge Enerji Elektrik
|6,10
|2,35
|32,25
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-1,55
|90,22
|Osmanlı Menkul
|24,62
|1,74
|-19,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|2,23
|-21,58
|Otokar
|341,20
|1,25
|12,13
|Oyak Çimento
|6,87
|-0,15
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|0,29
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|30,10
|3,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,95
|-1,36
|68,79
|Özak GMYO
|5,17
|0,78
|1,37
|Özbal Çelik Boru
|16,72
|0,30
|155,27
|Özderici GMYO
|1,66
|3,11
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,44
|0,95
|-17,33
|Pamel Elektrik
|64,10
|-0,62
|200,66
|Panora GMYO
|6,21
|0,32
|5,78
|Papilon Savunma
|13,55
|2,65
|-40,41
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|4,47
|-4,28
|Parsan
|31,24
|0,64
|28,56
|Pegasus
|81,50
|2,32
|9,25
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|4,01
|3,35
|-20,59
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|220,40
|-2,65
|Pera GMYO
|1,60
|-1,23
|-8,66
|Pergamon Dış Ticaret
|24,30
|3,23
|32,58
|Petkim
|6,59
|0,92
|32,33
|Petrokent Turizm
|3.560,00
|0,28
|292,76
|Pınar Et ve Un
|17,75
|6,41
|-18,89
|Pınar Su
|3,92
|0,51
|-3,55
|Pınar Süt
|16,50
|2,68
|-26,83
|Plastikkart
|17,48
|-1,19
|22,72
|Polisan Holding
|2,79
|1,82
|-27,43
|Politeknik Metal
|330,00
|-0,87
|-18,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,26
|-30,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,30
|-1,36
|-47,89
|QNB Finansbank
|35,24
|0,11
|-49,91
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,23
|0,09
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|9,23
|59,91
|Ray Sigorta
|9,60
|0,42
|-37,86
|Reysaş GMYO
|2,92
|1,04
|-9,93
|Reysaş Lojistik
|5,18
|0,97
|0,12
|Rhea Girişim
|2,17
|-5,65
|-41,67
|Rodrigo Tekstil
|13,11
|-1,94
|-4,38
|Royal Halı
|2,99
|0,00
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,34
|0,38
|-29,52
|Sabancı Holding
|11,19
|0,63
|1,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,32
|-0,41
|-32,72
|Sanel Mühendislik
|4,92
|-1,20
|43,86
|Sanifoam Sünger
|27,92
|-0,29
|105,29
|Sanko Pazarlama
|9,61
|-1,03
|3,69
|Saray Matbaacılık
|3,87
|-0,77
|-55,87
|Sarkuysan
|18,43
|-0,27
|111,90
|Sasa Polyester
|30,12
|-2,96
|101,01
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,34
|0,66
|150,76
|Sekuro Plastik
|19,19
|0,00
|37,46
|Selçuk Ecza Deposu
|9,08
|2,14
|-32,40
|Selçuk Gıda
|4,23
|-0,47
|-15,06
|Selva Gıda Sanayi
|11,08
|1,56
|Senkron Güvenlik
|28,00
|2,19
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|14,10
|0,00
|-11,88
|Servet GMYO
|67,60
|-0,52
|-13,78
|Seyitler Kimya
|16,86
|3,75
|25,23
|Silverline Endüstri
|5,21
|1,17
|-39,42
|Sinpaş GMYO
|4,04
|0,25
|-3,35
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,19
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,58
|0,00
|-6,67
|Söktaş
|2,95
|1,03
|-9,25
|Sönmez Filament
|26,20
|0,38
|-50,74
|Sönmez Pamuklu
|14,87
|3,77
|-38,04
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|1,17
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,89
|-0,41
|-23,59
|Şekerbank
|1,02
|0,99
|-32,45
|Şişe Cam
|8,49
|-1,96
|18,58
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|-1,26
|-12,18
|T. Halk Bankası
|4,51
|1,81
|-18,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|-0,86
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,31
|1,55
|-24,99
|T.Tuborg
|16,07
|0,19
|-9,37
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|0,43
|123,17
|Tat Gıda
|9,45
|-1,25
|-18,26
|TAV Havalimanları
|26,94
|1,35
|26,48
|Tek-Art Turizm
|1,26
|2,44
|-37,62
|Tekfen Holding
|15,54
|2,71
|-5,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|2,58
|-26,67
|Temapol Polimer Plastik
|14,46
|1,54
|25,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|189,90
|-1,20
|-12,21
|TGS Dış Ticaret
|16,34
|1,87
|28,56
|Tofaş Oto. Fab.
|58,55
|-0,43
|89,41
|Torunlar GMYO
|3,88
|2,37
|-0,51
|Trabzon Liman
|30,78
|2,81
|-4,17
|Trabzonspor Sportif
|5,96
|9,96
|144,26
|Trend GMYO
|6,43
|-0,16
|-48,85
|TSKB GMYO
|2,86
|-1,04
|-40,74
|Tuğçelik
|13,65
|-2,99
|68,94
|Tukaş
|6,88
|1,93
|-29,00
|Turcas Petrol
|3,56
|0,00
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,21
|0,74
|Turkcell
|15,47
|1,18
|3,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,31
|1,87
|15,92
|Tüpraş
|137,10
|-1,93
|26,94
|Türk Hava Yolları
|15,30
|2,20
|18,51
|Türk İlaç Serum
|10,08
|2,65
|Türk Prysmian Kablo
|22,34
|-1,15
|85,20
|Türk Telekom
|7,63
|1,33
|-3,41
|Türk Traktör
|165,00
|0,06
|-3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,50
|-0,79
|22,67
|Türkiye Sigorta
|4,90
|0,20
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|21,96
|1,57
|63,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|4,13
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|-0,20
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|0,38
|2,98
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,68
|2,44
|-28,21
|Utopya Turizm
|19,02
|0,21
|-50,98
|Uzertaş Boya
|28,78
|0,00
|-49,15
|Ülker Bisküvi
|20,18
|-9,58
|Ünlü Yatırım Holding
|5,74
|0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,53
|0,77
|91,61
|Vakıf GMYO
|1,64
|3,80
|-31,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|1,15
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|3,54
|2,91
|-24,84
|Vakko Tekstil
|9,48
|1,50
|51,28
|Vanet Gıda
|5,83
|0,52
|-24,58
|VBT Yazılım
|21,12
|2,03
|Verusa Holding
|47,28
|3,68
|4,88
|Verusaturk Girisim
|21,98
|7,96
|68,45
|Vestel
|25,08
|-1,03
|39,78
|Vestel Beyaz Eşya
|6,10
|-0,81
|37,43
|Viking Kağıt
|6,45
|2,22
|-28,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|2,20
|-6,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,46
|0,13
|-15,84
|Yataş
|13,25
|-0,82
|-6,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|0,93
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,09
|0,13
|30,17
|Yeo Teknoloji
|65,15
|-4,47
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,97
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.099,90
|0,00
|-35,26
|Yonga Mobilya
|19,10
|-2,00
|-35,88
|Yükselen Çelik
|5,34
|1,52
|2,78
|Yünsa
|11,82
|2,60
|-14,91
|Ziraat GMYO
|2,20
|10,00
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,83
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
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