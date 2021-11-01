Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.750,00 0,00 -26,54 İş Bankası (C) 5,75 2,13 -15,35 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,07 0,33 -20,47 İş Girişim 7,97 0,25 -57,94 İş GMYO 1,95 1,56 -23,23 İş Y. Men. Değ. 15,93 -0,44 -4,02 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 55,30 0,00 3,02 Işık Plastik 6,21 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 3,26 -16,67 İttifak Holding 1,25 1,63 -43,95 İz Hayvancılık Tarım 22,90 -0,17 27,22 İzmir Demir Çelik 2,37 1,28 -28,39 İzmir Fırça 5,98 -0,17 7,55 Jantsa Jant Sanayi 63,55 2,42 53,32 Kafein Yazılım 20,82 2,06 -2,44 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,39 0,77 Kaplamin 25,54 1,03 -24,44 Kardemir (A) 6,52 0,93 9,58 Kardemir (B) 6,48 1,25 22,96 Kardemir (D) 7,53 0,94 30,28 Karel Elektronik 8,67 1,76 28,94 Karsan Otomotiv 3,66 0,83 12,62 Karsu Tekstil 8,50 1,92 -0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 22,92 3,71 Kartonsan 51,15 -2,48 -45,97 Katmerciler Ekipman 1,39 2,21 -19,76 Kent Gıda 179,00 -0,28 -49,66 Kerevitaş Gıda 4,33 2,12 -34,19 Kervan Gıda 11,57 0,35 13,04 Kervansaray Yat. Holding 0,76 2,70 -39,68 Kiler GMYO 2,21 8,87 -11,95 Kızılbük GYO 30,72 2,40 Klimasan Klima 10,52 1,06 24,68 Koç Holding 23,52 -0,25 15,00 Konfrut Gıda 4,08 -0,73 -3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,90 -3,21 200,42 Konya Çimento 858,00 1,76 -24,07 Koray GMYO 7,31 0,97 64,27 Kordsa Teknik Tekstil 27,54 -0,22 77,11 Koza Altın 108,10 0,75 11,79 Koza Madencilik 16,88 0,18 8,97 Körfez GMYO 7,34 7,94 26,55 Kristal Kola 1,34 1,52 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,00 3,28 -7,71 Kuştur Kuşadası Turizm 236,80 -7,03 50,54 Kuyas Yatırım 2,55 0,00 10,87 Kütahya Porselen 70,35 -0,07 39,44 Kütahya Şeker Fabrikası 30,88 -1,72 Lider Faktoring 3,09 0,00 -9,38 Link Bilgisayar 28,40 0,42 -10,12 Logo Yazılım 41,88 -1,46 34,49 Lokman Hekim Sağlık 10,67 3,59 50,33 Lüks Kadife 48,74 3,79 69,74 Makina Takım 3,68 2,22 7,92 Manas Enerji Yönetimi 16,28 3,23 Margün Enerji 8,40 0,36 Marka Yatırım Holding 4,15 -0,48 -35,46 Marmaris Altınyunus 179,10 0,45 61,21 Marshall 243,20 -1,42 -20,70 Martı GMYO 0,91 0,00 -64,36 Martı Otel 1,68 1,20 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 22,92 1,42 Mavi Giyim 72,10 0,14 39,70 Mazhar Zorlu Holding 31,70 0,00 0,70 Meditera Tıbbi Malzeme 35,34 2,91 Mega Polietilen 5,02 0,60 -34,46 Menderes Tekstil 2,06 -1,44 -33,33 Mercan Kimya 10,84 3,48 Merit Turizm 27,44 -3,31 164,88 Merko Gıda 4,48 0,45 -48,15 Metemtur Yatırım 3,09 0,65 -61,78 Metro Holding 1,29 0,78 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 0,36 -2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,58 -26,18 Migros Ticaret 34,78 -1,19 -18,74 Milpa 3,87 0,26 -15,87 Mistral GMYO 4,39 -0,68 -6,79 MLP Sağlık 26,82 -1,11 34,98 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 3,76 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,94 -0,14 -41,43 Mondi Tire Kutsan 8,74 0,23 15,00 Nasmed Egepol 5,23 1,16 Naturel Enerji 33,82 1,26 -4,75 Naturelgaz 7,30 0,69 Net Holding 4,37 1,63 27,41 Netaş Telekom. 17,72 2,31 -36,89 Niğbaş Niğde Beton 7,68 0,00 -85,23 Nuh Çimento 43,30 -0,64 -9,84 Nurol GMYO 14,04 -10,00 92,59 Odaş Elektrik 1,42 1,43 -51,43 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,90 2,43 Orge Enerji Elektrik 6,10 2,35 32,25 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -1,55 90,22 Osmanlı Menkul 24,62 1,74 -19,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 2,23 -21,58 Otokar 341,20 1,25 12,13 Oyak Çimento 6,87 -0,15 -21,75 Oyak Yat. Ort. 6,89 0,29 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 30,10 3,01 Oylum Sınai Yatırımlar 7,95 -1,36 68,79 Özak GMYO 5,17 0,78 1,37 Özbal Çelik Boru 16,72 0,30 155,27 Özderici GMYO 1,66 3,11 -25,23 Özerden Plastik 7,44 0,95 -17,33 Pamel Elektrik 64,10 -0,62 200,66 Panora GMYO 6,21 0,32 5,78 Papilon Savunma 13,55 2,65 -40,41 Park Elek.Madencilik 5,14 4,47 -4,28 Parsan 31,24 0,64 28,56 Pegasus 81,50 2,32 9,25 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 4,01 3,35 -20,59 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 220,40 -2,65 Pera GMYO 1,60 -1,23 -8,66 Pergamon Dış Ticaret 24,30 3,23 32,58 Petkim 6,59 0,92 32,33 Petrokent Turizm 3.560,00 0,28 292,76 Pınar Et ve Un 17,75 6,41 -18,89 Pınar Su 3,92 0,51 -3,55 Pınar Süt 16,50 2,68 -26,83 Plastikkart 17,48 -1,19 22,72 Polisan Holding 2,79 1,82 -27,43 Politeknik Metal 330,00 -0,87 -18,66 Prizma Press Matbaacılık 3,83 0,26 -30,11 QNB Finans Fin. Kir. 65,30 -1,36 -47,89 QNB Finansbank 35,24 0,11 -49,91 QUA Granite Hayal Yapı 11,23 0,09 Ral Yatırım Holding 7,10 9,23 59,91 Ray Sigorta 9,60 0,42 -37,86 Reysaş GMYO 2,92 1,04 -9,93 Reysaş Lojistik 5,18 0,97 0,12 Rhea Girişim 2,17 -5,65 -41,67 Rodrigo Tekstil 13,11 -1,94 -4,38 Royal Halı 2,99 0,00 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,34 0,38 -29,52 Sabancı Holding 11,19 0,63 1,49 Safkar Ege Soğutmacılık 7,32 -0,41 -32,72 Sanel Mühendislik 4,92 -1,20 43,86 Sanifoam Sünger 27,92 -0,29 105,29 Sanko Pazarlama 9,61 -1,03 3,69 Saray Matbaacılık 3,87 -0,77 -55,87 Sarkuysan 18,43 -0,27 111,90 Sasa Polyester 30,12 -2,96 101,01 Say Yenilenebilir Enerji 21,34 0,66 150,76 Sekuro Plastik 19,19 0,00 37,46 Selçuk Ecza Deposu 9,08 2,14 -32,40 Selçuk Gıda 4,23 -0,47 -15,06 Selva Gıda Sanayi 11,08 1,56 Senkron Güvenlik 28,00 2,19 6,63 Serve Film Prodüksiyon 14,10 0,00 -11,88 Servet GMYO 67,60 -0,52 -13,78 Seyitler Kimya 16,86 3,75 25,23 Silverline Endüstri 5,21 1,17 -39,42 Sinpaş GMYO 4,04 0,25 -3,35 Smartiks Yazılım 5,28 0,19 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 0,00 -6,67 Söktaş 2,95 1,03 -9,25 Sönmez Filament 26,20 0,38 -50,74 Sönmez Pamuklu 14,87 3,77 -38,04 Sumaş Suni Tahta 86,50 1,17 69,57 Şeker Fin. Kir. 4,89 -0,41 -23,59 Şekerbank 1,02 0,99 -32,45 Şişe Cam 8,49 -1,96 18,58 Şok Marketler Ticaret 10,96 -1,26 -12,18 T. Halk Bankası 4,51 1,81 -18,88 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 -0,86 -33,03 T.S.K.B. 1,31 1,55 -24,99 T.Tuborg 16,07 0,19 -9,37 Taç Tarım Ürünleri 23,50 0,43 123,17 Tat Gıda 9,45 -1,25 -18,26 TAV Havalimanları 26,94 1,35 26,48 Tek-Art Turizm 1,26 2,44 -37,62 Tekfen Holding 15,54 2,71 -5,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 2,58 -26,67 Temapol Polimer Plastik 14,46 1,54 25,74 Tetamat Gıda Yatırımları 189,90 -1,20 -12,21 TGS Dış Ticaret 16,34 1,87 28,56 Tofaş Oto. Fab. 58,55 -0,43 89,41 Torunlar GMYO 3,88 2,37 -0,51 Trabzon Liman 30,78 2,81 -4,17 Trabzonspor Sportif 5,96 9,96 144,26 Trend GMYO 6,43 -0,16 -48,85 TSKB GMYO 2,86 -1,04 -40,74 Tuğçelik 13,65 -2,99 68,94 Tukaş 6,88 1,93 -29,00 Turcas Petrol 3,56 0,00 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 12,21 0,74 Turkcell 15,47 1,18 3,71 Tümosan Motor ve Traktör 16,31 1,87 15,92 Tüpraş 137,10 -1,93 26,94 Türk Hava Yolları 15,30 2,20 18,51 Türk İlaç Serum 10,08 2,65 Türk Prysmian Kablo 22,34 -1,15 85,20 Türk Telekom 7,63 1,33 -3,41 Türk Traktör 165,00 0,06 -3,15 Türker Proje Gayrimenkul 138,50 -0,79 22,67 Türkiye Sigorta 4,90 0,20 -20,69 Ufuk Yatırım 21,96 1,57 63,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 4,13 -4,95 Ulusoy Elektrik 51,15 -0,20 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,24 0,38 2,98 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,68 2,44 -28,21 Utopya Turizm 19,02 0,21 -50,98 Uzertaş Boya 28,78 0,00 -49,15 Ülker Bisküvi 20,18 -9,58 Ünlü Yatırım Holding 5,74 0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,53 0,77 91,61 Vakıf GMYO 1,64 3,80 -31,63 Vakıf Yat. Ort. 6,17 1,15 -16,17 Vakıflar Bankası 3,54 2,91 -24,84 Vakko Tekstil 9,48 1,50 51,28 Vanet Gıda 5,83 0,52 -24,58 VBT Yazılım 21,12 2,03 Verusa Holding 47,28 3,68 4,88 Verusaturk Girisim 21,98 7,96 68,45 Vestel 25,08 -1,03 39,78 Vestel Beyaz Eşya 6,10 -0,81 37,43 Viking Kağıt 6,45 2,22 -28,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,20 -6,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,46 0,13 -15,84 Yataş 13,25 -0,82 -6,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 0,93 -26,14 Yeni Gimat GMYO 15,09 0,13 30,17 Yeo Teknoloji 65,15 -4,47 Yeşil GMYO 0,89 -1,11 -35,51 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,97 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.099,90 0,00 -35,26 Yonga Mobilya 19,10 -2,00 -35,88 Yükselen Çelik 5,34 1,52 2,78 Yünsa 11,82 2,60 -14,91 Ziraat GMYO 2,20 10,00 Zorlu Enerji 1,67 1,83 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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